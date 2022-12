Record de Giroud, doublé de Mbappé et un quart en poche... La belle soirée des Bleus face à la Pologne

LIVEBLOG

L'équipe de France a remporté 3 à 1 son huitième de finale, dimanche, face à la Pologne. Olivier Giroud, qui bat à cette occasion le record de Thierry Henry de meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et Kylian Mbappé ont inscrit les trois buts.

Publicité Lire la suite

Comme un symbole ! Le désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec celui qui brisera probablement son record. Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont montré la voie aux Bleus en l'emportant en huitième de finale face à la Pologne (3-1).

"Ça va le faire", "On a la meilleure attaque", "On est en route pour la troisième étoile"... Devant le stade Al-Thumama, les supporters français n'avaient visiblement pas retenu les leçons de l'Euro-2021. La Suisse, tout comme la Pologne aujourd'hui, était alors perçue comme un bon tirage des huitièmes de finale, une remontada et une séance de penalties plus tard, c'était retour à la maison et soupe à la grimace pour les Bleus et leurs supporters.

« En route pour la troisième étoile ! »



Avant la rencontre face à la #Pologne #POLFRA #POL, les supporters de l’équipe de #France 🇫🇷 sont confiants !



Et vous ? pic.twitter.com/3dyoRqTOMr — FRANCE 24 Français (@France24_fr) December 4, 2022

Cependant, les joueurs apparaissent concentrés au coup d'envoi et tiennent leur rang de favoris de la rencontre. Le ballon circule d'un pied à l'autre avec fluidité, les Bleus tentent, telle une équipe de handball, de trouver la faille dans le bloc ultracompact des Polonais. Mais l'ouverture du score peine à venir : une tête de Varane sur corner passe au-dessus (4e), une frappe lointaine de Tchouaméni est repoussée avec difficulté (13e) tout comme celle de Dembélé (17e).

Giroud manque surtout la conclusion d'un superbe mouvement collectif. Griezmann récupère le ballon dans le camp polonais, il décale Dembélé qui centre fort à ras-de-terre mais Giroud manque son tacle devant le but vide (29e).

Présent et futur ?

En face, les Polonais tentent de faire feu de tout bois et face à une défense fébrile, ça manque de marcher à plusieurs reprises. Bereszyński dépose Koundé sur le côté droit, il trouve en retrait Zieliński. La frappe du Polonais est repoussée par un superbe réflexe de Lloris, le ballon revient encore sur Zieliński qui retente sa chance mais Varane sauve à son tour les Bleus (38e).

Le capitaine Hugo Lloris apparaît particulièrement en dedans, lui qui fête pourtant son 142e match international, égalant le record de Lilian Thuram. Il égale également celui de nombre d'apparitions en Coupe du monde, celui-ci était co-déténu par Fabien Barthez et Thierry Henry.

C'est cependant un autre record d'Henry qui tombe juste avant la pause, presqu'à contre-courant du match. Olivier Giroud est trouvé dans le dos de la défense polonaise et en profite pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (44e, 1-0). La désormais légende des Bleus fait le signe 52 avec les doigts avant que Mbappé ne lui saute dans les bras pour le féliciter.

Au retour des vestiaires, l'équipe de France pousse pour se mettre à l'abri mais les attaquants français manquent de précision dans le dernier geste. La Pologne est, quant à elle, comme anesthésiée, malgré l'entrée de Milik. Elle ne se montre dangereuse que sur coup de pied arrêté, à l'image de ce coup franc et de la tête de Glik : de qui passe au-dessus de la cage française.

Olivier Giroud manque d'inscrire de peu un des buts du tournoi. Il réussit une magnifique retournée qui finit au fond. Mais l'arbitre refuse ce but en raison d'une faute de Varane sur son duel aérien avec Szczesny (57e).

C'est donc finalement l'inévitable Mbappé qui met les Bleus à l'abri. Le numéro 10 conclut d'une frappe enroulée dans la lucarne gauche de Szczesny (74e, 2-0). Puis la nettoie encore à la fin du temps réglementaire (90e). À 23 ans, c'est déjà ses 32e et 33e buts avec l'équipe de France, le record de Giroud risque de ne pas tenir très longtemps.

Hugo Lloris, en arrêtant un penalty offert par la VAR, croit préserver à la dernière minute la première clean-sheet française du tournoi mais l'arbitre fait retirer. Le portier est cette fois pris à contrepied par Lewandowski (90e+9).

À l'arrivée, une place en quarts de finale du Mondial. Le minimum pour les Bleus sous l'ère Deschamps. Et au prochain tour, les Bleus devront manger du lion. Reste à savoir s'il s'agira de ceux de la Teranga ou des Three Lions anglais.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne