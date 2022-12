Mondial-2022 : Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus

La vie en Bleu

En ouvrant le score contre la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde dimanche, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. L'attaquant a inscrit son 52e but sous le maillot tricolore, un de plus que Thierry Henry, dont le record tenait depuis 2009.

Publicité Lire la suite

Il est au firmament des buteurs de l'équipe de France. À 36 ans, Olivier Giroud, l'attaquant de l'AC Milan (117 sélections) a inscrit son quatrième but en phase finale de Coupe du monde, douze jours après son doublé contre l'Australie (4-1) et huit ans après son premier but, en phase de groupes du Mondial-2014 face à la Suisse.

Le 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘶𝘳 et le 𝘣𝘶𝘵𝘦𝘶𝘳 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/5lalQQO7lA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Depuis un an, Didier Deschamps l'avait laissé de côté à chaque fois que Karim Benzema était disponible. Mais l'attaquant de l'AC Milan a su se rendre indispensable et gagner sa place, une nouvelle fois. Le forfait de Benzema lui a ensuite ouvert un boulevard vers le "onze" de départ.

𝑆𝑒𝑢𝑙 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑒 👑



Ouverture du score des Bleus à la 44e minute !! 😍



Grâce à ce but, @OlivierGiroud devient le 𝙈𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀𝙐𝙍 𝘽𝙐𝙏𝙀𝙐𝙍 de l’histoire de l’Équipe de France 🇫🇷



🇫🇷1-0🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/exSxlTjYQX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Révélé tardivement, le "phénix" a tissé le fil d'une carrière atypique en jouant des coudes, renvoyant l'image d'un buteur besogneux malgré les creux, jusqu'à surpasser Thierry Henry au sommet des buteurs de l'équipe de France, sa maison.

Titulaire inamovible en 2018, il n'avait pas marqué mais avait été un artisan majeur du titre.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France :

1 - Olivier Giroud : 52 buts (117 sélections, depuis 2011).

2 - Thierry Henry : 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010).

3 - Antoine Griezmann : 42 buts (114 sélections, depuis 2014).

4 - Michel Platini : 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986).

5 - Karim Benzema : 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007).

6 - David Trezeguet : 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008).

7 - Zinédine Zidane : 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006).

8 - Kylian Mbappé : 31 buts (63 sélections, depuis 2017).

9 - Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960).

10 - Jean-Pierre Papin: 30 buts (en 54 sélections, de 1986 à 1994).

(AFP)

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne