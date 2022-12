Au bout du suspense, la Croatie élimine le Japon et file en quarts

COMPTE-RENDU

L'épopée du Japon s'arrête en huitièmes de finale pour la quatrième fois de leur histoire. Au bout des tirs au but, les Nippons ont perdu face à la Croatie (1-1, 1-3 t.a.b.). Les Croates affronteront le vainqueur de Brésil-Croatie.

Publicité Lire la suite

Après l'Angleterre hier, c'était au tour de la Croatie lundi 5 décembre de briser un rêve. Les Croates sont venus à bout des valeureux "Samurai Blue" du Japon, tombés les armes à la main au bout de la séance de tirs au but (1-1, 1-3 t.a.b.).

Le Japon ouvre le score

Les Japonais n'avaient pourtant pas tremblé pour décrocher une historique place en quarts de finale. Les Nippons entrent mieux dans le match, plus agressifs et déterminés que les Croates. Taniguchi envoie de la tête un coup de semonce qui fuit le cadre (3e). Ivan Perisic répond d'une frappe enroulée que Gonda intercepte (7e).

Le début d'une belle domination japonaise, sous les chants de son public, qui n'a jamais cessé de donner de la voix au cours des 90 minutes. Ito et Nagatomo donnent le tournis à leurs vis-à-vis croates sur leurs côtés. Les centres se multiplient mais le bloc croate est en place et laisse patiemment le jeu à leurs adversaires. L'attente n'est cependant pas passive : les Européens pressent haut leurs adversaires, qui peinent à trouver un circuit de relance. Il faut dire que les Japonais sont davantage habitués au jeu sans ballon qu'avec : lors de la phase de groupes, ils ont affiché une possession moyenne de 32,3 %, un des plus bas totaux.

Fatalement, la Croatie finit par apporter le danger devant le but japonais. Après une récupération haute, Barisic place un centre depuis le côté gauche. Perisic prolonge de la tête au premier poteau, puis Kramaric est contré in extremis par la défense japonaise alors qu'il allait reprendre au deuxième poteau (28e).

Pour les "Samurai Blue", la solution vient finalement d'un coup de pied arrêté. Sur leur cinquième corner de la partie, ils tentent une quatrième combinaison différente. Celle-ci ouvre le coffre-fort croate. Joué en trois temps, le centre de Doan trouve Yoshida, qui remise vers Maeda, qui fusille Livakovic à bout portant (43e, 1-0).

Record de Perisic

La Croatie réagit dès le retour des vestiaires. Sur un centre parfait de Lovren, Perisic devance Ito et Tomiyasu pour ajuster un superbe coup de tête croisé. Gonda est battu sur sa gauche (55e, 1-1). La dixième réalisation du Croate dans un tournoi majeur (Euro+Mondial), ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire de la sélection croate dans cette catégorie.

Luka Modric manque de donner l'avantage aux siens mais Gonda dit non (62e). Hajime Moriyasu multiplie les remplacements, conscient que la force de son équipe provient aussi de son banc : 75 % des buts lors du premier tour ont été inscrits par les remplaçants. Sous l'impulsion d'Asano, Mitoma et Sakai, les Bleus reprennent des couleurs mais sans trouver la faille dans le temps réglementaire.

La Croatie ayant connu sept prolongations sur ses huit derniers matches de compétitions majeures – seule la finale contre la France y a fait exception –, il est logique que l'honneur lui revienne de la première dans ce Mondial-2022. Le Japon lance les hostilités sur corner. La tête décroisée de Taniguchi fuit le cadre (92e). Les Nippons font corps pour s'interposer sur les frappes croates (100e) dans une partie hachée par les multiples fautes sifflées par l'arbitre.

Le Japon fait le siège de la cage de Livakovic, qui se montre impeccable pour repousser la lourde frappe de Mitoma (105e). Mais les deux équipes finissent par se départager aux tirs au but. Et à ce petit jeu si hasardeux, c'est finalement la Croatie qui s'en sort le mieux, même devant des supporters japonais survoltés. Le Japon rate trois de ses quatre tirs au but et se saborde tout seul au moment de mettre le pied sur le premier quart de finale de son histoire.

L'aventure s'arrête donc là pour les valeureux Japonais, qui ont gagné la sympathie du public au Qatar. Quant à la Croatie, son onze plein d'expérience sans forcément briller depuis le Mondial se retrouve parmi les huit meilleures sélections. Il lui faudra cependant hisser son niveau de jeu si elle veut réitérer son exploit de finale de 2018. Et d'abord contre le vainqueur de Brésil-Corée du Sud vendredi.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne