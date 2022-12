Mondial-2022 : vers une nouvelle surprise des Japonais ? Suivez le match contre la Croatie en direct

LIVEBLOG

Après avoir battu l'Allemagne et l'Espagne dans la phase de groupes, les Samouraï Blues vont tenter de prendre le meilleur sur la Croatie, lundi 5 décembre (à 16 heures, heure française), au stade al-Janoub. Vivez la rencontre en direct sur France24.com.

Le Japon qui s'est sorti en tête d'un groupe extrêmement relevé, grâce à des victoires contre l'Allemagne (1-2) et l'Espagne (2-1), s'attaque à un nouveau cador européen en huitièmes de finale du Mondial-2022, la Croatie – qui reste sur deux nuls (0-0) face à la Belgique et au Maroc, et une victoire (4-1) sur le Canada en phase de groupe –, finaliste de la précédente édition.

Avant d'arriver au Qatar, les Samuraï Blues avaient annoncé la couleur, disant vouloir atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.

Si le live ne s'affiche pas, actualisez la page.

