Mondial-2022 : au bout de la nuit, l'Argentine vient à bout des Pays-Bas et rejoint le dernier carré

COMPTE-RENDU

L'Argentine est sortie victorieuse de son duel face aux Pays-Bas, vendredi, en quart de finale de la Coupe du monde. Lionel Messi et ses coéquipiers ont manqué de se faire renverser par les Néerlandais avant de s'imposer aux tirs au but (2-2, t.a.b. 3-4)

L'Argentine sauve l'honneur latino-américain. Après l'échec du Brésil, l'Albiceleste s'est offert l'insigne honneur d'être la dernière sélection latino-américaine en lice dans le Mondial-2022 en battant les Pays-Bas en quart de finale vendredi 9 décembre (2-2, t.a.b. 3-4). Elle affrontera la Croatie mardi pour une place en finale.

Dans ce classique de la Coupe du monde, cinq confrontations entre les deux sélections dont la finale de 1978, l'Argentine, poussé par des supporters présents en nombre dans les travées du Lusail stadium, se montre très vite à son avantage. Mac Allister allume la première mèche en décalant Molina. Mais le centre de ce dernier est repoussé par la défense néerlandaise (3e). C'est encore Acuna qui manque son centre en l'envoyant au troisième poteau (11e).

Messi, encore et toujours

Après avoir longuement jaugé leur adversaire, les Oranje passent à l'offensive. Depay centre au second poteau pour Dumfries qui tente de remettre à Blind (16e). Puis Timber lance dans la profondeur Bergwijn, mais le portier argentin Martinez est dans le bon timing pour sa sortie (18e). Dans le même temps, Lionel Messi se signale par une première frappe largement au-dessus (22e). Bergwijn répond d'un tir du gauche non cadré (24e).

Alors que le rythme semble s'effriter, un numéro de Messi dans l'axe lui permet de servir Molina. Le contrôle est impeccable, tout comme sa frappe. Noppert ne peut rien faire (35e). La Pulga bat au passage un record de Pelé : le nombre de passes décisives effectuées en phase à élimination directe de la Coupe du monde (5).

Au pied du mur, les Pays-Bas poussent pour revenir au score, mais Martinez s'interpose sur tous les ballons, à l'image de ce coup franc de Gakpo que le gardien coupe au point de penalty (45e).

Au retour des vestiaires, conformément aux instructions de Louis van Gaal, les Pays-Bas se positionnent un cran plus haut. Mais les Oranje peinent à se montrer suffisamment mordants lors de leur pressing pour provoquer des récupérations de balle hautes et pas suffisamment inspirés pour déstabiliser le bloc argentin. L'Albiceleste, quant à elle, semble en mesure de doubler la mise à chacune de ses passes cassant les lignes. L'échappée de Mac Allister à la 59e minute en est la meilleure illustration. Sur un coup franc de Messi, c'est encore Noppert qui offre aux siens le droit d'y croire (63e).

C'est sur un autre coup de pied arrêté que l'Argentine va sceller sa victoire. Lancé à pleine vitesse, Acuna est fauché dans la surface par Dumfries. Lionel Messi envoie le penalty dans la lucarne et Noppert ne moufte pas (73e).

Début de bagarre et remontée néerlandaise

L'Argentine espère alors ne pas connaître davantage de rebondissement que l'envahissement de terrain par un spectateur désireux de paraître en tenue d'Adam en mondovision. C'est sans compter Weghorst qui offre aux Pays-Bas le droit d'y croire (83e, 1-2) en coupant parfaitement un centre. Les Argentins vont trembler jusqu'au bout comme le prouve le petit filet trouvé par Berghuis (85e).

T'as des équipes ultra fair-play comme le Japon ou la Corée du Sud qui ont régalé pendant la coupe du monde, et puis t'as l'Argentine... #NEDARGpic.twitter.com/JnCsbVWKcT — Tonton Primoz (@CyclingLegend_) December 9, 2022

Avec l'enjeu, la bagarre footballistique se transforme même en début de pugilat, après un tir de Leandro Paredes sur le banc des Pays-Bas. L'arbitre tente, tant bien que mal, de calmer les ardeurs des Bleus et des Oranges alors que l'ancien Parisien est poussé à terre.

Pendant les dix très longues minutes d'arrêts de jeu, Martinez et sa défense tentent de tenir bons, bien aidés par les chants d'un stade de Lusail intégralement debout pour l'Albiceleste. Jusqu'à un coup franc dans les tous derniers instants. Sur ce qui était sans doute l'ultime coup de pied arrêté, Berghuis la glisse très astucieusement pour Weghorst qui s'offre le doublé et envoie les 22 acteurs en prolongations (90e+11). Une nouvelle échauffourée éclate sur le terrain, promettant une fin de match plus que tendu.

Et tension oblige, les chants laissent place aux huées pures et dures. Les tribunes sont d'ailleurs davantage animées que le terrain, fatigue oblige. Les deux équipes se contentent de faire tourner le ballon, manquant de fraîcheur pour aller provoquer le danger. L'unique frisson de la première période est un coup franc piqué de Messi que Otamendi est trop court pour reprendre (105e). Dans la seconde période, l'Albiceleste fait enfin trembler les Oranje (110e, 113e, 115e, 117e et 119e) malgré le rythme haché par les coups de sifflet incessants de l'arbitre. Noppert est là pour sortir les arrêts qu'il faut et quand le portier est battu, c'est son poteau qui arrête l'Argentine (120e).

Reste les penaltys pour départager les deux équipes. Et à cet exercice, c'est l'Argentine finalement qui s'impose au bout de la nuit. Les Oranje craquent sous la pression du public enflammé et Martinez, gants

en feu, sort les deux premiers penaltys des Pays-Bas, scellant leur destin dans cette Coupe du monde. Les Argentins peuvent savourer pendant de longues minutes devant un public en transe.

Et Lionel Messi tient enfin entre ses mains la deuxième demi-finale de Coupe du monde de sa carrière. De quoi le rapprocher un peu plus près du seul trophée qu'il manque à son immense carrière.

