Mondial-2022 : Kylian Mbappé, atout majeur des Bleus et cauchemar des Anglais

À l'approche du match Angleterre-France, samedi, Kylian Mbappé est déjà un atout offensif majeur de l’équipe de France. Avec cinq buts inscrits en quatre rencontres, le n°10 français est déterminant dans le parcours actuel des Bleus au Mondial-2022. Les Three Lions le redoutent, au point qu’ils se préparent à le contrer… depuis deux ans.

“Le seul objectif, c'est de gagner le mondial, c'est mon rêve, c'est mon seul rêve, c'est pour ça que je suis venu ici”. Kylian Mbappé, dont les prises de parole sont rares depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, a rappelé le 4 décembre l’importance qu’a pour lui cette compétition internationale après la victoire des Bleus face à la Pologne (3-1).

Et le n°10 des Bleus se donne les moyens d’atteindre son rêve : en quatre matches disputés, il a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives. Deux buts qui donnent la victoire à la France contre le Danemark (2-1), deux buts et une passe décisive pour Olivier Giroud face à la Pologne en huitièmes de finale… Que ce soit sur le rectangle vert ou sur les tours jumelles Al-Jaber à Doha – où son portrait a été affiché aux côtés de la légende du foot brésilien Pelé –, le phénomène français est omniprésent.

L’actuel meilleur buteur de la compétition fait d’abord l’unanimité chez les Bleus. "Kylian a cette capacité de faire des différences", a expliqué Didier Deschamps vendredi en conférence de presse. "Même sur le dernier match où il n'était pas au mieux, il a été décisif. À nous aussi d'être dangereux (face à l'Angleterre) dans d'autres aspects pour le libérer. Kylian restera toujours Kylian, avec cette capacité à faire la différence à tout moment."

Le sélectionneur adjoint, Guy Stéphan, n’a pas non plus tari d’éloges à son sujet, mardi : "Avec Kylian, on a un joueur hors normes. (...) Il est à sa manière un leader. Il apporte aussi de la bonne humeur. Il a soif de records.”

À 23 ans, l’attaquant des Bleus est dans les clous pour aller chercher des records tous azimuts : en Coupe du monde, Kylian Mbappé en est pour le moment à 9 buts marqués en deux participations à un mondial. Il ne pointe plus qu’à sept unités de Miroslav Klose et de ses 16 buts. Concernant l’équipe de France, “Kyky” est déjà, avec 33 buts inscrits en 63 matches joués, le septième meilleur buteur de l’histoire. Il devance déjà un certain Zinedine Zidane avec ses 31 buts en 108 sélections.

Olivier Giroud, devenu tout récemment meilleur buteur de l’histoire des Bleus, ne se fait pas d’illusions : “(Kylian) va battre tous les records, on le sait tous", a-t-il déclaré en conférence de presse. Expliquant qu’”on n’a pas encore vu le meilleur de Kylian”, l’attaquant a dressé un portrait idéal de son coéquipier : "C'est l’un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Il est incroyable et toujours jeune, il peut encore progresser mais il est très efficace. Depuis le début du tournoi, il est déterminant pour nous. Il est, si je peux dire, le meilleur attaquant avec qui j'ai joué dans toutes les équipes que j'ai pu jouer.”

“Accorder une attention particulière” à Kylian Mbappé

Du côté de l’Angleterre, Kylian Mbappé fait aussi l’unanimité. Interrogé à son sujet en conférence de presse mercredi, le défenseur des Three Lions, Kyle Walker, a répondu : "C'est un joueur fantastique et en grande forme, donc ce ne sera pas une tâche facile (de défendre contre lui, NDLR). Mais on veut toujours jouer contre les meilleurs et c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle".

Avant les quarts, Mbappé domine le classement des buteurs 🤙 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) December 8, 2022

Le défenseur de Manchester City a déjà croisé le chemin de Kylian Mbappé face au PSG en Ligue des champions, et il s’attend à ce que le duel soit âpre avec l’attaquant français. “Je comprends évidemment qu'on se focalise (sur ce duel) et je sais ce que j'ai à faire, c'est l'arrêter. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire", a admis Walker. Avant de rappeler : "Je ne me sous-estime pas. J'ai déjà joué contre lui et contre beaucoup d'autres très bons joueurs, avec l'Angleterre, Manchester City ou Tottenham".

Kyle Walker attend “Kyky” de pied ferme, et la sélection anglaise aussi : elle prépare même cette rencontre depuis… deux ans, comme l’a expliqué The Independent. “Le point central de la réflexion de Gareth Southgate (le sélectionneur des Three Lions) cette semaine a été de savoir comment faire face à Mbappé”, affirme le quotidien britannique.

Steve Holland, l’adjoint du sélectionneur anglais, a résumé ainsi la situation avant Angleterre-France, selon des propos rapportés par le journal : “Il y a une poignée de joueurs sur la planète auxquels vous devez accorder une attention particulière. Messi en a été un et l'est probablement encore. Il faudrait mettre Mbappé dans ce genre de catégorie. Nous devons essayer d'éviter de nous mettre dans des situations où il est aussi dévastateur que nous l'avons tous vu. Nous devons essayer de trouver un moyen d'éviter cela".

Pour contrer l’attaquant français, l’Angleterre envisage deux options concomitantes : l’empêcher de causer des problèmes en le marquant de près en défense – une ligne de trois défenseurs centraux anglais est envisagée, avec Kyle Walker dans le couloir de Kylian Mbappé et éventuellement une prise à deux avec un piston droit (Bukayo Saka ?) – et réduire les projections de la ligne offensive française en causant des problèmes à la défense des Bleus avec les attaquants des Three Lions.

“Le match, ce n’est pas l’Angleterre contre Mbappé”

"C'est le jeu du chat et de la souris : oui, nous devons toujours essayer de gérer (Kylian Mbappé), mais nous devons aussi essayer d'exploiter les faiblesses que sa super force nous procure”, estime Steve Holland. Et de préciser : "Nous ne chercherons pas seulement à arrêter un joueur... Nos joueurs sont tout aussi susceptibles de causer des problèmes à la France (...). Nous devons trouver cet équilibre".

Déjà 5️⃣ 𝙗𝙪𝙩𝙨 pour @KMbappe dans cette 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ko3ngUAnoV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 7, 2022

Outre l’armada offensive anglaise – Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden, Marcus Rashford, Mason Mount… –, les Three Lions placent beaucoup d’espoirs dans leur talentueux milieu de terrain Jude Bellingham pour réduire l’influence de l’attaque des Bleus, et de Kylian Mbappé en particulier. “Il est unique”, juge Steve Holland, qui le place dans la catégorie des “très grands joueurs” tant au niveau des attributs physiques que techniques. Et il ajoute : “Ce qui fait (aussi) les meilleurs (joueurs), c'est la mentalité – la confiance en soi, l'assurance, le dynamisme, l'ambition de se dépasser et d'être compétitif chaque jour. (...) Jude a ces qualités”.

Au fond, l’Angleterre redoute Kylian Mbappé à la hauteur du danger qu’il peut représenter, mais elle n’envisage pas le match contre la France uniquement sous le prisme d’un plan tactique focalisé uniquement sur un seul joueur.

“Le match, ce n'est pas l'Angleterre contre Mbappé, c'est l'Angleterre contre la France", a rappelé Kyle Walker mercredi. "On ne pense pas qu'à Mbappé. C'est une arme dans leur arsenal qui est très bonne, mais ils ont d'autres très bons joueurs qu'on ne peut pas sous-estimer, qui ont gagné des grands titres et une Coupe du monde".

Outre le phénomène français, la ligne offensive des Bleus dispose d’autres joueurs en forme qui peuvent aussi être décisifs. Olivier Giroud est un point d’appui essentiel dans le système tactique de Didier Deschamps, Ousmane Dembélé a franchi un cap sur son aile droite et peut dynamiter le match à tout moment, et Antoine Griezmann – replacé au milieu par le sélectionneur français – fait profiter le collectif de sa vision du jeu singulière et de sa qualité de passe millimétrée.

Le danger peut venir de partout du côté des Bleus… et il pourrait en être de même du côté des Three Lions. Pour Steve Holland, le match Angleterre-France “c'est du 50-50, avec des joueurs spéciaux qui peuvent soudainement produire quelque chose à partir de rien.” Kylian Mbappé est de la trempe de ces joueurs qui peuvent sceller le sort d’une rencontre sur une action.

