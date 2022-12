Mondial-2022 : le Maroc crée encore l'exploit et devient le 1er pays africain dans le dernier carré

COMPTE-RENDU

La joie du buteur Youssef En-Nesyri après son but face au Portugal.

Le Maroc s'est offert un nouvel exploit lors de la Coupe du monde en battant le Portugal 1 à 0. Les Lions de l'Atlas entrent dans l'histoire en tant que première équipe africaine à rallier les demi-finales où ils affronteront le vainqueur d'Angleterre - France.

Qui arrêtera ce Maroc ? Les Lions de l'Atlas ont encore réalisé un exploit lors de la Coupe du monde, en éliminant cette fois le Portugal de Cristiano Ronaldo. La bande à Boufal entre dans l'histoire par la grande porte, avant une demi-finale historique contre la France ou l'Angleterre.

Pour l'occasion, Walid Regragui a reinstallé son 4-1-4-1, qui avait déjà fait des merveilles contre l'Espagne avec Amrabat en sentinelle indomptable. Cependant, Nayef Aguerd, sorti blessé contre les Hispaniques, laisse sa place à El Yamiq en charnière centrale. Côté Portugais, Cristiano Ronaldo reste une nouvelle fois sur le banc.

Le Portugal fait honneur à son statut de favori en début de match et Bounou est très rapidement sollicité par une tête de Joao Felix (3e). Le Maroc est cependant venu ici pour jouer le coup à fond et réplique immédiatement par En-Nesyri sur un corner (7e).

Les Lions de l'Atlas virent en tête

Le Portugal pousse mais la défense marocaine tient bon et les Lions de l'Atlas commencent à organiser leur jeu, profitant notamment des talents de Boufal et de Zyiech sur les ailes. Sous les encouragements du public une nouvelle fois fort nombreux au stade Al-Thumama, les Marocains poussent et commencent à mettre en difficulté le Portugal.

Tant et si bien qu'avant la pause, c'est finalement le Maroc qui prend les devants. Dans la surface, Youssef En-Nesyri, à la lutte avec Ruben Dias, profite de la très mauvaise sortie de Diogo Costa pour marquer de la tête (43e, 1-0).

Le Portugal manque d'égaliser immédiatement. Bruno Fernandes adresse un centre-tir dans la surface des Lions de l'Atlas et trouve la transversale de Yassine Bounou (45e). Dans la continuité, le Portugais réclame un penalty que l'arbitre refuse, générant une longue discussion lors de la pause.

Le siège du Maroc

Fernando Santos décide de faire rentrer l'arme suprême peu après le retour des vestiaires. Cristiano Ronaldo prend la place de Ruben Neves, égalisant au passage le record absolu de matches en sélection du Koweitien Bader Al-Mutawa (196). Il se signale immédiatement d'un centre qui finit dans les gants de Bounou (53e).

Le Maroc doit encaisser un coup dur. Romain Saïss, déjà touché à la cuisse lors du match contre l'Espagne, doit quitter le terrain pour une nouvelle douleur à cet endroit. Le capitaine marocain sort en pleurs alors qu'il reste alors plus de 35 minutes à tenir aux Lions de l'Atlas pour entrer dans l'histoire.

Commence alors un long siège : une tête de Gonçalo Ramos manque le cadre (58e), une frappe de Bruno Fernandes passe au-dessus (64e), les corners s'enchaînent... Pour tenir, Walid Regragui fait le choix d'une défense à 5 en sortant le buteur En-Nesyri et faire rentrer le défenseur central Benoun.

Et quand la défense échoue, il reste toujours Bounou, déjà héroïque face à l'Espagne. Le portier du FC Séville enlève d'une claquette la frappe enroulée du pied gauche de João Félix (82e).

Les Lions de l'Atlas ne lâchent rien jusqu'au bout. Malgré les blessures, malgré l'armada portugaise déployée ou le carton rouge de Cheddira, ils tiennent bon. Les supporters chavirent de bonheur : le Royaume et l'Afrique vont goûter aux joies d'une première demi-finale de Coupe du monde.

