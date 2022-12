Mondial-2022 : Hugo Lloris, capitaine France et héros des Bleus

PORTRAIT

En jouant, samedi, le quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Angleterre, Hugo Lloris a battu le record de sélections en équipe de France, détenu jusque-là par Lilian Thuram. Une récompense pour un capitaine aussi discret hors des stades qu'important sur le terrain et dans le vestiaire.

On dit que tous les super-héros ne portent pas de cape. Hugo Lloris, lui, en a pourtant revêtu 143 avec les Bleus, battant, samedi 10 décembre, le record en la matière établi par Lilian Thuram. Simplement armé de ses gants, le capitaine de l'équipe de France continue de faire ce qu'il fait le mieux : repousser un à un les tirs et autres boulets de canon. Aussi impressionnant dans ses cages que discret en dehors.

Le quart de finale contre l'Angleterre était pourtant à marquer d'une pierre blanche dans sa carrière personnelle. Hugo Lloris n'a que le mot "équipe" à la bouche. Le record ? Circulez, y a rien à voir, laissait-il entendre encore en conférence de presse à la veille du match.

"Ce n’est pas rien et je suis très honoré de ces chiffres. Mais, à mes yeux, cette compétition passe avant tout. Et j’ai envie de garder toute mon énergie et tout mon focus pour le prochain match", affirmait-il.

Un premier brassard de capitaine en 2010

Le gardien de l'équipe de France maîtrise à merveille la langue de bois à force d'enchaîner les conférences de presse depuis sa nomination comme capitaine par Laurent Blanc, en novembre 2010, après le fiasco de Knysna. Alors que, face aux journalistes, Dembélé lâche souvent un bon mot et Olivier Giroud ouvre la malle à souvenirs, Hugo Lloris se contente sobrement de poncifs :

"Dans un match comme celui-ci, tous les détails vont compter", "France-Angleterre a une saveur particulière mais nous, on prépare surtout un quart de finale de Coupe du monde"… Et l'important, ce sont les trois points ?

Le gardien français est un homme peu expansif, économe de ses mots, évacuant souvent de deux phrases les ressentis personnels. Mais parfois – tous les 36 du mois –, une réponse sort de l'ordinaire, notamment lorsqu'on l'oblige à répondre dans une autre langue que celle de Molière.

Exemple récent : "Honnêtement, l'Angleterre a plus de joueurs ayant disputé le Mondial-2018 que nous. Ils ont été demi-finalistes à l'époque, finalistes à l'Euro. Il y a une progression et ils sont prêts à gagner", analysait-il dans un anglais parfait avant le match de samedi, loin de son ton hésitant habituel en français.

Six arrêts décisifs

Avant le quart de finale contre l'Angleterre – nation qu'il connaît bien puisqu'il y évolue en championnat depuis dix ans à Tottenham –, Hugo Lloris a été pris pour cible par les tabloïds britanniques, qui le présentaient comme le point faible de l'équipe de France. Fidèle à son style, il n'a pas réagi aux provocations, promettant tout juste de "répondre sur le terrain".

🧙‍♂️ « 𝚅𝚘𝚞𝚜 𝚗𝚎 𝚙𝚊𝚜𝚜𝚎𝚛𝚎𝚣 𝚙𝚊𝚜 ! »



Hugo Lloris a signé 𝟲 𝗮𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝘀 contre l'Angleterre, 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 pour un gardien 🇫🇷 en tournoi majeur (CDM/EURO), depuis 𝗹𝘂𝗶-𝗺𝗲̂𝗺𝗲 lors de la CDM 2010 contre l'Afrique du Sud (6) 😤⛔️

Ce qu'il a fait avec la manière, en signant six arrêts décisifs durant le match, égalisant le record pour un gardien français lors d'une compétition majeure (mondial et Euro). Un record... qu'il détenait déjà depuis 2010. Le portier a notamment écœuré son coéquipier de club et ami Harry Kane en désamorçant toutes ses tentatives et en le brisant psychologiquement lors du penalty décisif en fin de match. Ses mouvements sur sa ligne et son départ du côté où Harry Kane a l'habitude de frapper – côté que le joueur avait déjà choisi lors de l'égalisation anglaise 25 minutes plus tôt – ont été déterminants dans le ratage industriel de l'attaquant anglais.

Leader par l'exemple

"Quand on nous donne cette responsabilité de capitaine, on a un devoir vis-à-vis des autres d'exemplarité, mais également de leadership", assure Hugo Lloris.

Être un leader par l'exemple, voilà la méthode Lloris. Et ça marche. Les critiques qui visaient injustement leur capitaine a offert un soupçon de motivation supplémentaire aux Bleus au moment de résister à l'armada anglaise.

"Stabilité", "longévité", "calme", "tranquillité" : son numéro 2 au capitanat, Raphaël Varane, n'en finit pas d'établir la liste de ses qualités. "J'ai beaucoup de respect pour le joueur, pour l'homme qu'il est. C'est une chance d'avoir cette stabilité en équipe de France, cette longévité. C'est un joueur très fiable et qui transmet son calme, sa tranquillité."

Les notes du match #ANGFRA. Lloris (8) homme du match

Il aurait pu – ou aurait dû ? – être l'homme du match, samedi, mais l'honneur est revenu à Olivier Giroud en raison de son but décisif. Hugo Lloris n'est pas du genre à tirer la couverture à lui. Fidèle à ses habitudes, il a loué le collectif à la sortie :

"Je suis resté dans mon match. J'ai essayé d'aider l'équipe. Forcément, j'ai été plus mis à contribution que sur le début du tournoi parce qu'on est tombés face à une grande équipe anglaise", a-t-il expliqué.

L'équipe, toujours l'équipe.

