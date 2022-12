"Tout le monde est derrière nous" : l'union sacrée derrière le Maroc avant la demi-finale historique

REPORTAGE

L'exploit du Maroc, qui a éliminé le Portugal pour devenir le premier pays arabe et africain dans le dernier carré d'une Coupe du monde, laisse rêveurs les supporters. Pour ses fans, les Lions de l'Atlas sont devenus les porte-drapeaux de l'Afrique, du monde arabe et de tous les outsiders de la planète football. Reportage.

Le Qatar est rouge de bonheur. Dans le Souq Waqif du centre de Doha, 24 heures sont déjà passées depuis la performance du Maroc face au Portugal qui a couronné les Lions de l'Atlas comme la première équipe africaine à rallier les demi-finales de Coupe du monde. Alors que les visiteurs commencent à affluer dans ce centre névralgique de la ville pour profiter d'une des rares soirées sans match du Mondial-2022, il n'y a qu'un seul vrai sujet de conversation : les performances marocaines et la demi-finale contre la France.

"C'est exceptionnel. C'est une première pour le Maroc et pour le monde arabe. En fait, je n'ai pas encore les mots. Il y a trop d'émotions", explique une supportrice marocaine encore sous le choc.

Le Maroc réalise un parcours exemplaire. La 22e nation au classement a su déjouer tous les pronostics tout au long du tournoi. D'abord dans le groupe E, qualifié de groupe de la mort, où elle a tenu la dragée haute au Canada et aux vice-champions du monde croates avant de mater la Belgique. Puis il y a eu les exploits contre l'Espagne (0-0, t.a.b.0-3) et le Portugal (1-0).

"On va gagner cette Coupe du monde"

"On est en demi-finale et c'est comme si c'était normal", savoure Amine, venu de Montréal, au Canada, pour le quart de finale. "Maintenant, on cherche des billets pour la demi-finale !"

"On va gagner cette Coupe du monde parce que nos joueurs jouent super bien", jubile Sarah, 38 ans, professeure de crossfit à Agadir. "Walid Regragui, il est magnifique et avec notre 'Tête d'avocat' on va gagner."

>> Walid Regragui, sélectionneur du Maroc : "On essaie d'être une locomotive en Afrique"

L'enthousiasme est contagieux. Dès que Sarah a fini d'exprimer sa joie, un autre groupe de fans enchaîne :

"On a battu les plus grandes équipes donc pourquoi pas la France ?", crie l'un deux. "On va battre la France, battre l'Argentine et entrer dans l'histoire. Terminé bonsoir", renchérit son ami qui se voit déjà en finale.

"Siiir ! Siiir !", le tube du Maroc

Dans ce joyeux marasme, un cri de ralliement uni tous les Marocains : "Siiir ! Siiir !". Un lointain cousin du fameux cri de guerre "siiiuuuu !" de Cristiano Ronaldo. Ce chant suit Walid Regragui depuis son passage au FUS de Rabat. Des notes qui ne l'ont pas quitté alors qu'il est désormais sur les bancs de la sélection nationale. Dans les tribunes au Qatar, les Marocains sont plus que majoritaires à chacun de leur match. Ça devrait encore être le cas, mercredi 14 décembre, lors du choc contre la France.

La demi-finale sera la première confrontation officielle de ce mondial entre les Bleus et les Lions de l'Atlas, la sixième rencontre en tout avec un bilan favorable aux Bleus : trois victoires, un match nul et un autre gagné par le Maroc aux tirs au but (1998). Le match aura surtout une portée particulière au vue de l'histoire commune tissée entre les deux pays, entre colonisation et immigration.

"C'est comme entre le père et la mère"

Ce sentiment unique, c'est Ahmed et Youssef qui le résument le mieux :"On est Marocains de cœur, de sang mais on est nés en France", explique Ahmed, juriste à Miami.

"C'est comme entre le père et la mère, normalement on ne peut pas choisir. Mais la France a déjà remporté deux coupes du monde : Allez le Maroc ! Quand on sera à deux Coupes partout, là on encouragera à 50/50", complète Youssef, 38 ans et médecin à Grenoble.

" On a toujours été pour la France, 1998, 2006, Mais là c'est la première fois du Maroc. On va ramener la Coupe à la maison. Vive le Maroc et vive la France et que le meilleur gagne !", reprend son ami.

Nous sommes la surprise, la fraîcheur

Mais la joie du Maroc ne s'arrête pas aux frontières du Royaume et de la France, elle est partagée plus globalement par l'ensemble du monde arabe, déjà à la fête en cette première Coupe du monde organisée dans le Golfe persique.

"Le monde arabe, l'Afrique, tout le monde est derrière nous. J'ai des collègues polonais, péruviens… ils sont tous derrière le Maroc ! Nous sommes la surprise, la fraîcheur, tout le monde adore ça dans le football ! C'est David contre Goliath !" s'enthousiasme Ahmed.

"C'est phénoménal ce qui nous arrive. Ce qui me réjouit le plus, c'est l'adhésion autour du Maroc des Arabes, de l'Afrique, des Berbères… Le Maroc est devenu une fierté pour tout le monde", s'enthousiasme Ali, maillot rouge sur les épaules. Ce natif d'Agadir réside désormais au Qatar et savoure cette Coupe du monde exceptionnelle des Lions de l'Atlas : "J'espère surtout qu'on en restera pas là et qu'on verra davantage d'équipes africaines et arabes atteindre ce niveau-là"

Il est probable que l'augmentation du nombre d'équipes qualifiées pour le prochain tournoi en 2026 lui donne raison. Avec le passage à 48 équipes, le continent africain verra son nombre de places passé de 5 à 9. De quoi multiplier les possibilités pour les équipes de la CAF de s'inviter dans le dernier carré à l'avenir.

