Mondial-2022 : Messi abat des records et la Croatie pour qualifier l'Argentine en finale

L'Argentine l'a facilement emporté face à la Croatie mardi en demi-finale de la Coupe du monde de football (3-0). La bande de Lionel Messi défiera dimanche le vainqueur de France - Maroc.

Quatre records, un but, une passe décisive, la Croatie et une place en finale dans la poche. Lionel Messi n'a pas perdu sa soirée mardi 13 décembre à Lusail. Comme à son habitude, il a joué un rôle clé dans la victoire 3 à 0 de l'Argentine contre les Croates.

Dans l'écrin du Lusail Stadium où le gagnant reviendra dimanche pour la grande finale, on pensait la confrontation entre la Croatie et l'Argentine lancée sur les chapeaux de roue lorsque l'Albiceleste a accéléré d'entrée. Livakovic voit un centre-tir passer au-dessus de sa cage (3e) puis est vigilant sur un long ballon de Tagliafico (4e).

Mais, passée cette double offensive, plus rien. L'Argentine abandonne le contrôle du ballon à la Croatie. Les Croates gagnent du terrain à renforts de passes courtes et avec un Luka Modric particulièrement en jambes. Les "Vatreni" butent cependant sur la dernière ligne et la partie s'enlise.

Contre assassin de l'Argentine

Il faut une frappe lointaine d'Enzo Martinez où Livakov s'avère décisif pour réveiller les spectateurs (25e). Puis, sur un contre éclair, la Croatie est transpercée dans l'axe par Alvarez qui se présente seul face au portier croate. Ce dernier percute de plein fouet l'argentin sans toucher le ballon. Le penalty est la sanction logique. Lionel Messi tire en force et transforme (34e, 1-0).

Le début de la soirée de records pour Messi, puisqu'il devient avec ce penalty le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du monde devant Batistuta qui en comptait 10. Il égale aussi Matthaüs au sommet des joueurs au plus grand nombre d'apparitions dans la compétition (25). S'il rejoint Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, il devient aussi le seul homme à avoir inscrit 5 buts à plus de 35 ans lors d'une Coupe du monde.

Alvarez assomme la Croatie au bout d'une contre-attaque monumentale plein axe. Le Mancunien bénéficie de trois contres favorables avant de conclure du pied droit (39e, 2-0). Les Vatreni auraient même pu retourner dans les vestiaires avec un but supplémentaire dans la musette à la mi-temps si Livakovic n'avait pas sorti un arrêt dont il a le secret sur une tête de Mac Allister consécutive à un corner de Messi (43e).

Au retour des vestiaires, la Croatie est impuissante offensivement. Les joueurs de Dalic combinent toujours aussi bien autour de la surface argentine mais ne parviennent pas à créer le danger sur le but de Martinez. C'est même l'inverse qui se produit. Gvardiol et Livakovic sauvent les leurs en s'interposant respectivement face à Alvarez (56e) et Messi (56e).

Le tango de Messi

Et fatalement, l'Argentine finit par passer un troisième but. Sur l'aile droite, Messi fait danser le tango à Gvardiol, entre dans la surface, efface à nouveau le défenseur croate et centre en retrait pour Alvarez. Ce dernier n'a plus qu'à pousser dans les filets l'offrande de son capitaine (69e, 3-0).

Avec cette passe décisive, Lionel Messi fait tomber un autre record. Il est désormais le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit un but et délivré une "assist" lors de quatre matches différents de Coupe du monde.

Mais Lionel Messi n'a cure des records. Il n'a qu'un seul objectif : soulever le trophée Jules Rimet dimanche 18 décembre. Et malheur à celui qui sera sur son chemin.

