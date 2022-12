Aurélien Tchouaméni : "Messi ou un autre, on veut juste gagner" la finale

REACTIONS

Après la victoire 2 à 0 contre le Maroc, Aurélien Tchouaméni a pris le temps de savourer le triomphe de l'équipe de France avant de promettre que les Bleus ne se laisseraient pas impressionner par Lionel Messi en finale.

Il ne réalise pas encore tout à fait ce que vient d'accomplir l'équipe de France mais se projette déjà vers la finale contre l'Argentine. Devant les caméras, Aurélien Tchouaméni est aussi à l'aise que balle au pied. Celui qui commence à s'imposer naturellement comme le leader de la futur génération des Bleus est venu commenter à chaud la victoire 2 à 0 contre le Maroc en demi-finale.

Vous allez disputer une finale de Coupe du monde. Qu'est ce que vous ressentez ?

Aurélien Tchouaméni : On est contents. C'est la fête dans les vestiaires mais je pense qu'on réalise pas totalement car le match vient de se terminer. Dans quelques heures, on se rendra compte de ce que nous sommes est en train de faire

Elle vous a fait souffrir cette équipe du Maroc ?

AT : C'est une belle équipe. Souffrir je ne sais pas. ...On avait un plan de jeu, on savait qu'ils allaient vouloir prendre le contrôle du ballon. On a réussi à être compact. On n'a pas concède tant que ça d'occasions. Sur notre force, les contre-attaques, on a réussi à les punir deux fois. La victoire est méritée.

On vous a trouvé moins offensif que la dernière fois, c'était voulu ?

il rigole avant de recadrer le journaliste

AT : Je ne suis pas d'accord. Certes ,la dernière fois j'ai marqué [contre l'Angleterre, nldr] mais c'était sur ma seule montée. La j'ai eu beaucoup plus d'occasions de me projeter.

Aujourd'hui j'étais avec Youssouf [Fofana]. On a des automatismes tout les deux et on a fait un bon match. On est contents. Il suffit qu'on échange un regard sur le terrain, on sait ce qu'il faut faire.

Vous allez affronter Messi et l'Argentine en finale, ça vous fait quoi ?

AT : Messi ou pas Messi. C'est juste une finale de coupe du monde. Que ce soit Messi ou un autre, on veut juste gagner

Propos recueillis par France 24 en zone-mixte.

