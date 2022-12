Mondial-2022 : finale Argentine - France, à qui la troisième étoile ?

UN TROPHéE POUR DEUX

Dimanche 18 novembre, le stade de Lusail accueillera la finale de la Coupe du monde de football : la France d’Antoine Griezmann contre l’Argentine de Lionel Messi. Duel au sommet.

Après un mois de tournoi, il n'en reste plus que deux. La France et l'Argentine s'affronteront dimanche 18 décembre pour une Coupe du monde et le droit de coudre une troisième étoile de champion sur le maillot national.

Une finale qui aura d'ailleurs des airs de revanche pour l’Albiceleste, qui compte bien faire payer aux Bleus son élimination en quarts de finale en 2018. Mais les Bleus, revenus de blessures en cascade, ne comptent pas s'arrêter là.

Focus sur ces deux équipes : leurs stars, leurs atouts et les révélations de ce Mondial 2022.

L’Argentine veut offrir à Messi le trophée qui lui manque

Plus qu’une seule marche pour que les hommes de Lionel Scaloni gagnent la troisième Coupe du monde de leur histoire. Comme tout au long de la compétition, l’Albiceleste sera emmenée par son maître à jouer : Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or, meilleur buteur du tournoi à égalité avec Kylian Mbappé veut, à 35 ans, aller chercher le seul trophée majeur qui lui manque. Outre ses buts, l’ancien attaquant du Barça s’est illustré par trois passes décisives et des dribbles dont il a le secret.

Cette équipe d’Argentine, qui a montré un jeu offensif performant – capable notamment de venir à bout des murs défensifs néerlandais et croate – peut également compter sur l’une des révélations de ce mondial : l’attaquant Julian Alvarez, buteur contre la Pologne, l’Australie et la Croatie. En défense, le gardien Emiliano Martinez pourra compter sur une solide défense centrale et d'arrières capables de monter lors d’offensives et revenir défendre aussitôt, tels Tagliafico, Molina ou encore Acuña.

Le parcours de l'Argentine : Arabie saoudite (d), Mexique (v), Pologne (v), Australie (v), Pays-Bas (n), Croatie (v).

La France cherche à faire mieux que le Brésil de Pelé

Devenir la première équipe depuis le Brésil en 1962 à remporter deux Coupes du monde d'affilée. Tel est l’objectif désormais affiché par les hommes de Didier Deschamps. Côté français, tous les regards devraient se braquer sur Kylian Mbappé, meilleur buteur à égalité avec son coéquipier du PSG Leo Messi. Le Bondynois avait été le cauchemar des Argentins en 2018 – en inscrivant un doublé –, et il pourrait bien l’être à nouveau.

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🔥🔥🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEC82Tr88x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

Mais pour que les ballons arrivent jusqu’à Kylian Mbappé et aux autres attaquants de l’équipe de France (Olivier Giroud ou encore Ousmane Dembélé), il y a besoin d’un technicien, un chef d’orchestre qui coordonne la transmission du ballon vers l’avant. Antoine Griezmann remplit parfaitement ce rôle. Le milieu de terrain de l’Atletico Madrid s’est illustré tout au long du Mondial par sa vision du jeu et sa capacité offensive et défensive.

Le parcours de la France : Australie (v), Danemark (v), Tunisie (d), Pologne (v), Angleterre (v), Maroc (v).

