Mondial-2022 : l'Argentine de Messi décroche sa 3e étoile aux tirs au but malgré le show Mbappé

COMPTE-RENDU

Au bout du suspense, l'Argentine a battu la France lors de la séance de tirs au but pour décrocher son 3e titre de champion du monde. Par deux fois, l'Argentine a mené, et par deux fois, la France est revenue grâce à des buts de Mbappé. Mais les Bleus ont craqué lors du dénouement cruel aux tirs au but (3-3, 4 t.a.b. à 2).

Publicité Lire la suite

Une finale d'anthologie. Alors que la France était méconnaissable, menée de deux buts durant 80 minutes, Kylian Mbappe a montré aux siens les chemins de l'espérance. À la hauteur de l'événement, il a porté les Bleus. Tout comme Lionel Messi, qui a emmené l'Argentine vers un troisième titre de champion du monde, au bout de la nuit (3-3, 4 t.a.b. à 2).

Dans les tribunes du stade de Lusail, les Argentins sont présents en nombre et donnent de la voix, réduisant au silence le contingent français de 6 000 fans, le plus haut total de la compétition pour les Bleus. Dès le protocole d'avant-match, les Sud-Américains entonnent un long "Muchachos", leur tube sur ce Mondial.

Muchachos

Ahora nos volvimo’ a ilusionar

Quiero ganar la tercera

Quiero ser campeón Mundial pic.twitter.com/iGniCxuhqS — FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷 (@TodaLaPrimeraA) December 5, 2022

Sur le terrain, l'Albiceleste aussi montre les muscles. Trouvé dans le dos d'Upamecano dans la surface grâce à une louche de Messi, Alvarez rate sa reprise avant que l'arbitre signale un hors-jeu (3e). Puis Mac Allister teste Hugo Lloris de loin (5e).

Sur un long cafouillage dans la surface française, l'arbitre finit par accorder au faute à la France. Son capitaine Hugo Lloris reste de longues minutes à terre. Le ralenti montre que Romero lui a asséné un coup de coude, mais il n'est pas sanctionné (9e).

Les Bleus méconnaissables

Il faut attendre le quart d'heure de jeu pour voir la première incursion française dans la surface adverse. Mbappé et Rabiot tentent de combiner après un renversement de Dembélé vers Hernandez mais la défense de l'Albiceleste veille (15e). Quelques minutes plus tard, Griezmann trouve la tête de Giroud mais ça passe au-dessus, avant que l'arbitre ne signale une faute (21e).

La France pense avoir fait le plus dur en cassant le temps fort argentin. Mais une faute de Dembélé sur Di Maria dans la surface vient tout gâcher. Lionel Messi transforme le penalty (21e, 1-0).

Les Bleus sont méconnaissables, incapables de relancer et incapables de bloquer les vagues argentines. Les circuits de passe n'aboutissent à rien et Mbappé est complètement privé de ballon. À se demander si le virus qui circulait cette semaine dans le groupe France a totalement disparu.

Fatalement, l'Argentine finit par doubler la mise. Le ballon est perdu par les Bleus dans le camp adverse après une intervention très limite, la relance de l'Albiceleste est impitoyable. Messi lance Mac Allister en profondeur, côté droit. Celui-ci joue à l'opposé dans la surface pour Di Maria qui conclut du pied gauche (36e, 2-0).

Mbappé sauve la France

Au pied du mur, Didier Deschamps joue son va-tout. Avant même la pause, il fait sortir Giroud et Dembélé pour Thuram et Kolo Muani, soit le 11 qui avait terminé contre le Maroc en demi-finale. Mais les Argentins savent tenir un score, quitte à multiplier les interventions rugueuses.

Au micro, à la mi-temps, le sélectionneur à la mine des mauvais jours : "Il faudra beaucoup de choses pour pouvoir les inquiéter, revenir au score et les battre. Ils ont joué réellement une finale de Coupe du monde, ce n'est pas notre cas malheureusement", analyse-t-il.

Les Bleus reviennent des vestiaires les premiers, déterminés. Pourtant, c'est l'Argentine qui frappe la première et Hugo Lloris doit intervenir devant Mac Allister (47e). Il est encore là sur la frappe de De Paul (49e). Il fait toujours le travail sur une frappe d'Alvarez au raz de son poteau droit (59e). Devant, les Français sont sans imagination même s'ils se rapprochent progressivement de la surface argentine mais sans jamais mettre en danger Emiliano Martinez. Les Bleus ne cadrent tout simplement pas.

Leur premier tir cadré ? Le penalty de l'espoir à la 80e minute. Otamendi retient Kolo Muani dans la surface de réparation. Kylian Mbappé offre aux siens le droit d'y croire (80e, 2-1), et ils le font. Le prodige de Bondy fait un une-deux avec Thuram et trompe facilement Emiliano Martinez (82e, 2-2). Tout est relancé.

𝙀𝙏 𝘿𝙀 𝟭𝟬... 𝙋𝙐𝙄𝙎 𝟭𝟭 (ça va trop vite 😅) !@KMbappe est le 1er joueur de l’histoire à inscrire au moins 10 buts en 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 avant ses 24 ans ! 🔥



Le tout en seulement 14 matchs 🤯



🇦🇷2-2🇫🇷 | #ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/o2Lz58NwWH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Le match manque de basculer en faveur des Bleus sur un nouveau penalty. Mais l'arbitre estime que Marcus Thuram a plongé et lui donne un jaune (87e). Les Bleus poussent lors des huit longues minutes d'arrêt de jeu mais ne trouvent pas la faille tandis que les Argentins semblent sonnés (90e+3, 90e+4, 90e+6). Sur un tir de Messi, Hugo Lloris sort sa plus belle horizontale pour éviter le KO sur le gong (90e+7).

Il n'y a plus que la prolongations pour départager les deux meilleures équipes au monde. Une prolongation que les Bleus devront affronter sans Adrien Rabiot, contraint de sortir pour une suspicion de commotion. Il est remplacé par Youssouf Fofana, comme lors de la demie contre le Maroc.

"T'as pas content ? Triplé !"

Les Bleus ont pris l’ascendant psychologique. Ils multiplient les incursions sur le terrain adverse à renfort de coup-francs, corners et autres accélérations. Cependant, la concrétisation peine à venir. Les Argentins résistent en cassant le jeu, profitant d’un certain laxisme en matière de cartons jaunes de l’arbitre. Et l’Argentine peut mordre à tout moment. Upamecano sauve la patrie d’un tacle miraculeux pour dévier la frappe de l’entrant Lautaro Martinez (105e). La peur change de camp.

Et Messi offre l'avantage à l'Argentine en renard des surfaces. Parti à l'extrême limite du hors-jeu, Lautaro Martinez frappe et force Lloris à une parade hors du commun mais insuffisante car Messi a suivi. Un défenseur repousse mais l'arbitre valide tout de même le but (108e, 3-2). Les Argentins prennent tout leur temps pour célébrer avec des remplaçants occupant la moitié de terrain bleu.

Mais encore une fois, la France trouve la force et l'envie de revenir du diable vauvert. Alors qu'elle pousse, un Argentin fait main dans sa surface. Deuxième penalty français mais troisième but pour Kylian Mbappé, qui devient le premier joueur à avoir inscrit un triplé en finale de Coupe du monde (118e, 3-3). Malgré une dernière énorme occasion de part et d'autres, la troisième étoile se décrochera aux tirs au but.

Mbappé et Messi montrent la voie à leurs amis pour le premier. Mais à la fin, c'est l'Argentine qui l'emporte, Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni craquant au plus mauvais moment. Montiel marque le but final et l'Argentine tout entière explose de joie. Son prodige Lionel Messi décroche enfin sa Coupe du monde, l'ultime trophée qu'il manquait a sa collection.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne