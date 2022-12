Mondial-2022 : l'Argentine fête son titre de championne du monde sur l'air de "Muchachos"

L'hymne de la victoire

La sélection argentine a pu compter sur la présence de plusieurs dizaines de milliers de supporters en finale face à la France, dimanche au stade de Lusail. Ils ont une nouvelle fois soutenu leur équipe avec passion pendant toute la rencontre, en reprenant notamment la chanson "Muchachos", devenue l’hymne de cette compétition.

Fernando Romero ne figure pas dans le groupe de l'équipe argentine championne du monde, ni parmi son encadrement technique. Le nom de ce trentenaire argentin restera cependant associé à l'épopée de l'Albiceleste, qui a décroché, dimanche 18 décembre, son troisième titre mondial face à la France.

Cet enseignant passionné de football, fan du Racing, a offert aux supporters et aux joueurs de l'Argentine un nouvel hymne pour le Mondial au Qatar : "Muchachos", qui réunit à la fois l'équipe, Diego Maradona, Lionel Messi et les Malouines. Écrite sur une mélodie existante, elle est devenue, dans les stades du Qatar et pour des millions de fans au pays autour des écrans, la chanson de ce Mondial-2022.

Muchachos

Ahora nos volvimo’ a ilusionar

Quiero ganar la tercera

Les paroles sont nées en 2021 après le triomphe de l'Argentine en Copa America, contre le Brésil au Maracana de Rio. Fernando Romero a repris une chanson du groupe La Mosca en cherchant à raconter le renouveau du football argentin, prêt à aller chercher un titre mondial, 36 ans après le dernier sacre mondial de l'Albiceleste.

Il a notamment cherché dans ses paroles à réunir les deux plus grands figures du football argentin : Maradona et Messi. "Je suis né en Argentine, terre de Diego et de Lionel, terre des gamins des Malouines que je n'oublierai jamais". Et pour Fernando Romero, il ne fait pas de doute que le "Pibe de oro" veille depuis les cieux sur la sélection.

"Nous sommes un peuple de l'exagération"

Destinée à son entourage, la chanson a commencé à circuler parmi les fans argentins et a gagné en popularité grâce à une vidéo réalisée par un journaliste sportif. Jusqu'à ce que Guillermo Novellis, chanteur du groupe La Mosca, la découvre à son tour. "Les paroles sont émouvantes. C'est l'Argentine : elle parle de terribles défaites, des frustrations, des Malouines, de l'espoir, des rêves, de retrouver l'illusion. Et elle est rentrée dans le cœur des gens", a expliqué Guillermo Novellis au quotidien La Nacion.

Plusieurs joueurs et personnalités se sont mises à reprendre cet hymne. Au point que La Mosca a décidé, en collaboration avec Fernando Romero, d'enregistrer une nouvelle version de sa chanson. Et le succès est rapidement devenu phénoménal.

"La chanson mentionne Diego et Doña Tota (mère de Maradona). Cela arriverait à un Allemand de faire une chanson qui cite les parents de Beckenbauer ? Non, c'est un truc argentin. Nous sommes un peuple de l'exagération”, explique Guillermo Novellis.

La chanson a encore un bel avenir devant elle, tant les célébrations s'annoncent folles pour ce troisième titre mondial. Et La Mosca espère bien pouvoir jouer cette chanson en présence de toute l'équipe d'Argentine et du précieux trophée de la Coupe du monde.

