"On a une équipe de champions" : les supporters de la France en pleine confiance avant la finale

Ils seront près de 6 000 supporters au stade de Lusail, où les Bleus affrontent l'Argentine, dimanche, en ce jour de finale du Mondial-2022 au Qatar. À quelques heures du rendez-vous, ils sont prêts à faire du bruit. Reportage.

À quelques heures de la grande finale du Mondial-2022, les supporters des Bleus répètent leurs plus beaux chants pour le match contre l'Argentine. Rassemblés par la fédération (FFF) dans un simili-village tahitien près de l'ambassade de France, ils préparent, dans l'allégresse, la grande rencontre qui mettra un terme à l'aventure qatarie des hommes de Didier Deschamps.

La playlist est à l'avenant : les inévitables tubes des campagnes victorieuses de 1998 et 2018 "I will survive" et "Ramenez la Coupe à la maison" et, évidemment, le tube des Bleus au Qatar, "Freed from desire" font monter les fans sur les tables. Plus étonnant, "Best life" de Naps et Gims ou encore "Il changeait la vie" de Jean-Jacques Goldman se font également entendre.

Les supporters des Bleus - qui seront 6 000 au stade selon la FFF - abordent en pleine confiance ce dernier rendez-vous de leur voyage qatari. Témoignages.

Michel Lemenez, 67 ans, dirigeant d'entreprise

Michel est un vétéran des voyages à la Coupe du monde pour supporter les Bleus. © Allaoua Meziani, France 24

Je suis Breton désormais établi à Paris. C'est mon quatrième Mondial après la Russie, l'Afrique du Sud et, évidemment, celui en France.

Ce qui est extraordinaire avec cette Coupe du monde, c'est que tout était très compact. J'ai passé quinze jours ici. Un des principaux coûts, c'était l'hébergement mais j'avais la chance d'avoir une amie qui pouvait m'héberger. Ca m'a fait économiser 3 000 euros. J'ai eu ma place par le club de supporters au prix normal de 628 euros, mais les prix au marché noir vont jusqu'à 5 000 euros.

Pour la finale, Messi, c'est le seul problème. Nous, on a une vraie équipe et Mbappé. Ce qui fait notre force, c'est l'esprit d'équipe et la formidable alchimie qu'a encore réussi à créer Didier Deschamps. Je vois un 4-1 avec un doublé de Mbappé, un but de Giroud et un de Griezmann, mais Messi qui trouve quand même la faille.

Clément Charbonnier, 26 ans, recruteur

Clément a passé un mois à Doha pour la Coupe du monde. © Allaoua Meziani, France 24

Je suis arrivé depuis un mois. C'est mon 24e match. J'ai vu tout le parcours des Bleus, sauf le quart de finale. On était rentrés en France avant de revenir pour le dernier carré. Pour les billets, il fallait s'y prendre à l'avance. On avait déjà eu une quinzaine de billets sur le site de la Fifa. On a eu d'autres sur place mais il faut les bons filons.

On a vraiment passé un super séjour. Il y a une très bonne ambiance, plus familiale que dans d'autres Mondiaux ou évènements sportifs. En tant que supporter français, on est souvent en infériorité numérique mais je pense qu'il faut pas forcément un million de personnes pour faire vibrer un stade.

Pour ce soir, je vois un 3-2 avec des buts de Mbappé, Giroud et ce serait bien que le dernier soit de Griezmann.

Christophe Hourcade, 53 ans, gérant de PME

Christophe (à droite) met l'ambiance avant la finale. © Allaoua Meziani, France 24

Ça fait un mois que je suis là. À la base, je venais pour les trois premiers matches et je devais rentrer à temps pour l'anniversaire de ma copine le 6 décembre. Oups... Je suis resté au camping. Sans payer en plus, l'organisation est débordée mais adorable. Mais pour des bêtises, j'ai raté le deuxième match contre le Danemark. Et c'était déjà le cas en Russie pour le match contre le Pérou. Ça nous avait porté bonheur !

Par rapport à l'Argentine, notre équipe, elle est de plus en plus soudée. Didier Deschamps, il est de plus en plus serein. On a des blessés ? Pas grave, Tchouaméni, il dégomme tout. Les gars, ils se suppléent les uns les autres. Ils s'encouragent.

Moi, je vais aller à contre-courant de tout le monde. Je ne vois que 1 à 0 et pas de but de Mbappé ou Messi. J'aimerais un but de Griezmann dès le début. Antoine, il a donné énormément pour l'équipe, j'aimerais que ce soit sa récompense.

