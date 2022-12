En direct : le monde rend hommage au "roi du football" Pelé

LIVEBLOG

Kylian Mbappé et Pelé à Paris, en avril 2019.

Le Brésilien Pelé est mort à l'âge de 82 ans laissant une trace indélébile dans l'histoire du ballon rond. Suivez en direct les réactions à la mort du "roi du football".

Le Brésilien Pelé, première star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort à l'âge de 82 ans après avoir lutté pendant plus d'un an contre le cancer, a annoncé sa fille jeudi 29 décembre. Immédiatement, les hommages se sont multipliés saluant "le roi du football".

Suivez ci-dessous les réactions à la mort de Pelé. Si le direct ne s'affiche pas, rafraîchissez la page.

Avec AFP

