Argentine, Benzema, Federer, Garcia… revivez les moments forts de l’année sportive

L’année 2022 touche à sa fin et avec elle son cortège de performances et d’exploits sportifs. Que ce soit le sacre mondial de l’Argentine, la retraite de la légende Roger Federer, le Ballon d’Or de Karim Benzema ou la victoire au Master de Caroline Garcia, France 24 vous fait revivre les temps sportifs forts de ces douze derniers mois.

La légende du football, Pelé, est mort à 82 ans

Pelé lors de la Coupe d'Afrique des nations, en 2012, lors d'un match entre le Mali et la Côte d'Ivoire © Frank Fife, AFP

Plus d’un demi-siècle après avoir posé les jalons d’une carrière hors norme, le roi Pelé, "O Rei", de son surnom brésilien, est mort jeudi 29 décembre des suites d’un cancer du colon. Il avait 82 ans. Immédiatement, les hommages se sont multipliés venant du monde entier saluant celui qui est souvent considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps.

"Il a fait du football un art", a abondé Neymar, son lointain successeur sous le N.10 de l'équipe brésilienne et qui a égalé au Qatar son record national de 77 buts pour la "Seleçao". "Repose en paix, Pelé", abondait l'Argentin Messi, "son héritage ne sera(it) jamais oublié", poursuivait encore Mbappé. Les Français Michel Platini et Zinédine Zidane, le Portugais Cristiano Ronaldo, évidemment d'innombrables Brésiliens, comme l'ex-attaquant Ronaldo... Tous ont partagé quelques mots et des photos en compagnie de l'icône, ainsi que le monde politique : "Jamais il n'y a eu un numéro 10 comme lui", a notamment réagi le président brésilien élu Luiz Inacio Lula da Silva.

La santé de Pelé, seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois éditions de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), était chancelante depuis plusieurs mois : il luttait contre un cancer du côlon et avait été hospitalisé fin novembre à Sao Paulo, en plein Mondial au Qatar.

La légende du tennis Roger Federer prend sa retraite

Les larmes de Roger Federer, assis aux côtés de son partenaire Rafael Nadal après leur match de double de la Laver Cup à l'O2 arena de Londres, le 23 septembre 2022. Le tennisman suisse vient de disputer la dernière rencontre de son illustre carrière. © Kin Cheung, AP

"Cela n'aurait jamais dû être comme ça, j'aimais juste jouer au tennis et passer du temps avec mes amis. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait ici, ça a été un parcours parfait." Quand Roger Federer prononce ces mots, fin septembre, il vient officiellement de mettre un terme à sa longue et brillante carrière après un dernier match de la Laver Cup à Londres, disputé avec son rival et ami dans la vie, Rafael Nadal.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

À 41 ans, le tennisman suisse est une légende de son sport : il a remporté 20 titres et gagné 369 matches du Grand Chelem – un record inégalé – durant sa carrière, auxquels s'ajoutent six Masters, une Coupe Davis et même une médaille d'or olympique. Au total, il a raflé 103 titres sur le circuit ATP et passé 310 semaines à la première place mondiale – un record que Novak Djokovic a depuis porté à 373.

Au moment d'annoncer sa retraite, Roger Federer a été honoré par tous les grands noms du tennis : Pete Sampras, André Agassi… et Rafael Nadal. Pour l'Espagnol, grand admirateur du classicisme de son rival, le qualificatif "parfait" résume le tennis du Suisse : "Il a un service parfait, une volée parfaite, un coup droit plus que parfait, un revers parfait (à une main) ; il est très rapide, tout est parfait chez lui." Et on parlera désormais de Roger à l'imparfait.

Les Three Lionesses brisent la malédiction anglaise et remportent l'Euro féminin

L'équipe d'Angleterre soulève le trophée de l'Euro féminin 2022, le 31 juillet 2022, à Wembley. © Peter Cziborra, Reuters

Cinquante-six ans après le Mondial remporté par les hommes, l'Angleterre a enfin décroché un nouveau titre majeur, fin juillet, après la victoire de son équipe féminine en finale de l'Euro face à l'Allemagne (2-1 a.p.). Les Three Lionesses ont été suivies par des millions de personnes durant la compétition et ont même joué devant plus de 87 000 spectateurs lors de la finale à Wembley, signe d'un succès populaire pour le football féminin.

La reine Elizabeth II – décédée en septembre – avait aussi souligné dans un communiqué publié après le match la portée de cette victoire de l'équipe de football féminine : "Votre réussite va bien au-delà du trophée que vous avez si bien mérité. Vous avez toutes montré un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui et pour les générations futures."

L'équipe de France, quant à elle, a brisé le plafond de verre des quarts de finale sur lequel elle butait dans les compétitions internationales. Mais elle n'est pas parvenue à gagner face à l'Allemagne (1-2) pour se hisser jusqu'en finale. Ce parcours constitue, malgré tout, une performance puisque les Bleues ont dû composer depuis les quarts de finale sans leur attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto.

L'Argentine remporte la Coupe du monde, trente-six ans après

L'Argentine a été sacrée dimanche championne du monde football pour la troisième fois de son histoire. AFP - FRANCK FIFE

Depuis le 18 décembre, l'Argentine revit un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître. L'Albiceleste de Lionel Messi s'est installée sur le toit du monde après sa victoire dans une finale d'anthologie face à la France (3-3, t.a.b. 4-2) et ajoute une troisième étoile sur son maillot, 36 ans après le dernier sacre de l'Argentine d'un certain Diego Maradona.

La "Pulga", à qui il ne manquait plus qu'un sacre mondial avec sa sélection dans son armoire à trophées, a porté sa nation au sommet durant le Mondial-2022, inscrivant notamment sept buts – auxquels s'ajoute l'apport décisif de joueurs de la nouvelle génération comme Julian Alvarez ou Enzo Fernandez.

Après leur victoire, les champions du monde argentins ont défilé le 20 décembre depuis le siège de la Fédération argentine (AFA) jusqu'à Buenos Aires, d'abord en car, puis en hélicoptère en raison de la foule massée dans la capitale. Plus de cinq millions de personnes ont participé à ces célébrations hors normes, "la plus importante mobilisation populaire de l'histoire" du pays, selon plusieurs télévisions. Le gouvernement avait décrété un jour férié pour que le peuple argentin puisse célébrer ses nouveaux héros.

Tournoi des Six Nations, treize victoires… l'année record du XV de France

Les Bleus ont remporté le Tournoi des SIx Nations 2022, en signant un Grand Chelem à la clef © Pierre-René Worms

Avant l'année 2023, qui sera marquée par la Coupe du monde de rugby en France (du 8 septembre au 21 octobre), le XV de France a envoyé un signal fort à la planète rugby durant l'année 2022.

Les Bleus ont d'abord remporté, en mars, le dixième Grand Chelem de l'histoire de l'équipe de France de rugby au Tournoi des Six Nations, avec des victoires contre l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Écosse (17-36), le pays de Galles (9-13) et enfin l'Angleterre (25-13).

🙌 Notre #XVdeFrance conclut cette tournée d'Automne avec 𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 ! 🤩

La 13e consécutive pour nos Bleus !🔥🇫🇷#FRAJPN #NeFaisonsXV pic.twitter.com/X9cdzWAv6M — France Rugby (@FranceRugby) November 20, 2022

Le XV de France peut compter sur une "génération exceptionnelle avec des joueurs qui sont bien formés techniquement et qui ont la tête sur les épaules", comme l'a expliqué à France 24 l'ancien international français Philippe Saint-André. Et pour parfaire l'année 2022 dans la foulée du Tournoi, l'équipe de France de rugby a continué sa série d'invincibilité avec une 13e victoire consécutive face au Japon (35-17) en novembre. Un record absolu – toujours en cours – qui pourrait être prolongé dès le début de l'année 2023.

Le Sénégal remporte la première CAN de son histoire

Le Sénégal remporte la première CAN de son histoire. © Pierre René-Worms

Le 6 février, le Sénégal décroche son premier trophée dans une Coupe d'Afrique des nations en l'emportant face à l'Égypte (0-0, 4-2 t.a.b.) avec un dernier tir au but vainqueur de Sadio Mané. C'est la fête à Dakar pendant toute la nuit après la victoire. Il faut dire que la performance est de taille : les Lions de la Teranga ont conjuré le mauvais sort trois ans après une défaite de justesse face à l'Algérie (1-0), et 57 ans après leur première participation à une CAN.

"Il y a plein d'émotions qui se mélangent. Il y a de la joie. Il y a de la fierté. Du bonheur et un grand soulagement, forcément. Je crois qu'on ne réalise pas encore ce qu'on a fait", s'enthousiasmait Abdou Diallo après la rencontre. Nampalys Mendy se réjouit lui aussi, parlant d'un moment "grandiose" : "On a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là et c'est fait ! On a marqué l'histoire de notre pays."

Pour écrire l'Histoire, le Sénégal a aussi pu compter sur Édouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021 et élu meilleur gardien de la CAN-2022. Une ascension fulgurante pour celui qui était encore, sept ans plus tôt, sans club et au chômage.

Le Tour de France féminin est de retour, trente-trois ans après

Des Néerlandaises ont obtenu tous les maillots distinctifs du Tour de France. © Jeff Pachoud, AFP

Une renaissance. Trente-trois ans après la dernière édition du Tour de France féminin, organisée par ASO en 1989, cette Grande Boucle a été relancée au départ de Paris le 24 juillet, jour de l'arrivée de l'épreuve masculine. Pendant une semaine, les 144 coureuses – 109 à l'arrivée – ont disputé huit étapes, dont une dernière ascension monumentale, la Super Planche des Belles Filles.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, qui faisait partie des favorites, a aisément remporté cette première édition. Elle succède ainsi à Jeannie Longo, au palmarès interrompu depuis 1989. Mais les écarts de niveau ont été tels durant la course que les 14 cyclistes les plus renommées du peloton ont accaparé l'intégralité des victoires d'étapes et des maillots, ne laissant que des miettes à leurs adversaires.

La ferveur populaire au bord des routes et les téléspectateurs – entre 2 et 3 millions par étape – ont aussi été au rendez-vous. "C'était une édition n°1 donc il y aura forcément quelques petits changements, mais la base est solide", a assuré la directrice de la course, Marion Rousse, à la fin du Tour de France féminin. On attend donc avec impatience les coureuses sur le Tour 2023, avec un parcours qui reliera Clermont-Ferrand à Pau.

Karim Benzema décroche le Ballon d'Or, 24 ans après Zinedine Zidane

L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema avec son trophée du Ballon d'Or France Football 2022 au théâtre du Châtelet à Paris, le 17 octobre 2022. © Franck Fife, AFP

Karim Benzema remporte le Ballon d'Or 2022, le 17 octobre. L'attaquant français du Real Madrid était le grand favori pour remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football après une saison stratosphérique : 44 buts en 46 rencontres – dont 15 buts en 12 matches de Ligue des champions. Il s'agit de la saison la plus prolifique de sa carrière, tant en termes de statistiques que de régularité dans les moments décisifs.

"Voir (ce trophée) devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête", a déclaré Karim Benzema au moment de recevoir son prix. Avant d'ajouter : "Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste collectif, c'est le Ballon d'Or du peuple."

Avec ce sacre, "KB9" devient le cinquième Français à remporter la récompense suprême. Il succède à un certain Zinedine Zidane, qui avait gagné le Ballon d'Or… le 21 décembre 1998, il y a 24 ans. C'est la légende française qui a remis le trophée à Karim Benzema. Avant le "Z", Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985) et Jean-Pierre Papin (1991) avaient aussi remporté le Ballon d'Or.

Karim Benzema, qui a manqué le Mondial-2022 pour cause de blessure, a finalement annoncé la "fin" de sa carrière chez les Bleus.

Caroline García dans les pas d'Amélie Mauresmo au Masters WTA

Caroline Garcia serrant contre elle le trophée du Masters 1000 de Cincinnati. © Matthew Stockman, AFP

C'est la performance française de l'année sur les courts de tennis : Caroline Garcia a remporté début novembre le Masters WTA à Fort Worth, au Texas, après avoir battu la Biélorusse Aryna Sabalenka (7-6 (7/4), 6-4). Elle est devenue ainsi la deuxième Française à réussir cet exploit après Amélie Mauresmo, qui avait remporté ce trophée lors d'une finale 100 % française face à Mary Pierce, en 2005.

Ce n'est qu'une juste récompense pour la Lyonnaise âgée de 29 ans : après des années de doute, Caroline Garcia a retrouvé son tennis en 2022. Celle qui pointait au 79e rang mondial en mai a entamé une remontée fantastique au classement WTA pour se classer actuellement quatrième.

De quoi aborder de la meilleure des manières l'Open d'Australie qui aura lieu en janvier 2023 ? Une performance à cette compétition offrirait au tennis français féminin un premier sacre majeur depuis celui de Marion Bartoli – en 2013. Surtout, Caroline Garcia marcherait de nouveau dans les pas… d'Amélie Mauresmo. Cette dernière, tout juste victorieuse du Masters WTA, en avait profité pour remporter dans la foulée l'Open d'Australie.

Le Maroc brise le plafond de verre africain au Mondial-2022

Le Marocain Youssef En-Nesyri célèbre son but face au Portugal au stade Al Thumama de Doha, au Qatar, le 10 décembre 2022. © Martin Meissner, AP

En décembre, les Lions de l'Atlas ont écrit l'histoire du football africain en devenant la première nation du continent à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde, avant une défaite face à la France (0-2). Avant d'atteindre ce niveau de la compétition, le Maroc est parvenu à sortir d'un "groupe de la mort" composé notamment de la Croatie – finaliste en 2018 – et de la Belgique – troisième du Mondial en Russie. Puis les Marocains ont éliminé l'Espagne en huitièmes de finale (0-0, t.a.b. 3-0), ainsi que le Portugal en quarts de finale (1-0).

Après le match de la troisième place perdu face à la Croatie (2-1), le sélectionneur marocain Walid Regragui s'est dit "persuadé" que "dans 15, 20 ans (...), une équipe africaine gagnera la Coupe du monde parce qu'on aura appris". Et il a poursuivi : "On a un palier à passer. Il faut bâtir sur ça. Avec du travail, avec de l'envie. Cet ADN (de la victoire, NDLR), on ne le construit pas que pour le Maroc, mais pour le continent" africain.

Les Lions de l'Atlas, qui ont finalement terminé quatrièmes du Mondial au Qatar, ont été ovationnés à leur retour à Rabat par des centaines de milliers de personnes. L'équipe, qui a fait rêver tout le Maroc et au-delà de ses frontières, a aussi été reçue par le roi Mohammed VI pour une "cérémonie d'accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique".

Le chiffre quatorze, porte-bonheur de Rafael Nadal et du Real cette année

Rafael Nadal a remporté un 14e Roland Garros cette année en même temps que son équipe de cœur, le Real Madrid, qui a remporté une 14e Ligue des champions. © Studio graphique FMM

Destins croisés. À une semaine d'intervalle, le Real Madrid a ajouté une 14e Ligue des champions à son armoire à trophées, fin mai, et Rafael Nadal a remporté pour la 14e fois le tournoi de Roland Garros, début juin. Peut-être un clin d'œil du destin, puisque le tennisman espagnol est un fan du club madrilène.

Pour cette "decimocuarta", les Madrilènes se sont imposés face à Liverpool (1-0) au Stade de France, portés durant toute la compétition européenne par un Karim Benzema au sommet de son art footballistique. Mais la soirée de Ligue des champions a aussi été émaillée par des scènes de chaos en dehors du stade. En cause : un maintien de l'ordre défaillant pour lequel le préfet de police de Paris alors en place, Didier Lallement, a reconnu un "échec".

Rafael Nadal, quant à lui, a confirmé cette année – s'il en était encore besoin – qu'il est bien le roi de la porte d'Auteuil : le tennisman espagnol a remporté sa 14e Coupe des Mousquetaires à Roland Garros, signant aussi une 22e victoire en Grand Chelem – un record absolu à ce jour. À 35 ans, le "taureau de Manacor", bien que diminué par son pied gauche durant le tournoi, n'a laissé aucune chance au jeune Norvégien Casper Ruud durant la finale (6-3, 6-3, 6-0). Et il a gravé un peu plus son nom dans le marbre des légendes du tennis.

Le Danois Jonas Vingegaard remporte le Tour de France

Tadej Pogacar célèbre sa victoire à la septième étape du Tour de France, en haut de la Planche des Belles Filles, dans le massif vosgien, le 8 juillet 2022. © Marco Bertorello, AFP

Deuxième de la Grande Boucle en 2021, Jonas Vingegaard a su faire le dos rond pour remporter, le 24 juillet, le Tour de France 2022, dont le départ a été donné... du Danemark. À 25 ans, le Danois a mené un duel haletant avec Tadej Pogacar – alors double vainqueur en titre – mais le Slovène n'est jamais parvenu à lui ravir le maillot jaune malgré plusieurs tentatives.

Cet honneur couronne la suprématie du Danois et de son équipe Jumbo-Visma tout au long de la course. De cette édition du Tour de France, on retiendra sa supériorité dans le col du Granon, au sommet duquel il s'est imposé et a ravi le maillot jaune à Tadej Pogacar, pour ne plus le lâcher, avant la confirmation lors de la 18e étape à Hautacam, dans les Pyrénées.

"Les deux devant, Pogacar et Vingegaard, sont d'une autre génération, ils sont incroyables", a résumé Geraint Thomas, troisième au classement final, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Jonas Vingegaard, également porteur du maillot à pois, est devenu le deuxième coureur de son pays à figurer au palmarès de la course, vingt-six ans après le controversé Bjarne Riis – qui a avoué qu'il était dopé à l'époque où il avait remporté le maillot jaune.

