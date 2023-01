Foot européen : le PSG chute face à Lens, Arsenal creuse l'écart avec City

TOUR DES STADES

Facundo Medina et Kylian Mbappé durant le match entre le RC Lens et le PSG au stade Bollaert-Delelis à Lens, le 1er janvier 2023.

Le RC Lens a infligé au PSG, dimanche, sa première défaite en championnat cette saison et revient à quatre points du club de la capitale au classement. Outre-Manche, Arsenal a consolidé sa première place après le match nul de Manchester City. Et en Espagne, le Barça et le Real Madrid poursuivent leur coude-à-coude en tête de la Liga.

Le RC Lens fait tomber le PSG, l'OL voit le podium s'éloigner

Les Sang et Or ont infligé au PSG, dimanche 1er janvier, sa première défaite de la saison (3-1). Dans ce choc de la 17e journée entre les deux premiers, le RC Lens a pris le meilleur sur des Parisiens privés de Lionel Messi (en congés) et Neymar (suspendu), et cette fois Kylian Mbappé n'a pas pu sauver son équipe comme ce fut le cas contre Strasbourg mercredi – où il a arraché la victoire (2-1) à la dernière seconde.

Les Lensois, qui jouaient dans un stade Bollaert incandescent, ont pu compter sur un Loïs Openda des grands soirs – buteur et passeur – pour revenir à quatre points du PSG au classement. Ils profitent aussi de ce succès de prestige pour allonger à sept points leur avance sur l'Olympique de Marseille (3e), qui joue à Montpellier, lundi (19 h).

Pour débuter 2⃣0⃣2⃣3⃣, les filets ont tremblé 3⃣ fois 🎆#FierDEtreLensois #RCLPSG pic.twitter.com/y0pl3Sgn40 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 2, 2023

Loin derrière, Monaco (4e) est revenu à la hauteur de l'OM en battant Brest (1-0), grâce à une superbe frappe du Russe Aleksandr Golovin. Le podium, l'Olympique lyonnais en est très loin après sa défaite à domicile contre Clermont (1-0), sur un penalty en fin de match de l'Autrichien Muhammed Cham (86e). Une vraie rechute. La révolution du nouvel entraîneur, Laurent Blanc, n'avance pas. Après leur belle victoire à Brest (4-2), les Rhodaniens (8e) font un nouveau pas en arrière et pointent à neuf unités de l'OM, talonnés par leur vainqueur du jour, deux longueurs derrière.

Arsenal distance Manchester City, United enchaîne une cinquième victoire

Arsenal a profité, samedi, d'un nouveau faux pas de Manchester City pour creuser l'écart en tête de la Premier League, avec désormais sept points d'avance sur le champion en titre. Les Gunners ont battu Brighton (2-4) pendant que les Citizens butaient sur Everton (1-1) à domicile lors de la 18e journée.

Galvanisés par le mauvais résultat de leur principal rival qui leur était parvenu une demi-heure plus tôt, les joueurs de Mikel Arteta n'ont pas laissé Brighton les faire douter, inscrivant quatre buts et faisant preuve d'un réalisme froid à des moments clés du match. Les Gunners vont maintenant entamer un mois de janvier crucial dans leur quête du titre : réception de Newcastle (3 janvier), déplacement à Tottenham (15 janvier) et réception de Manchester United (22 janvier).

The pass 🪄

The cold finish 🥶

The celebration 🔥



Everything about this move 🤩 pic.twitter.com/VSPQQoPiyT — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2023

Déjà empruntés à Leeds, mercredi, malgré une victoire nette (3-1), les Citizens n'ont pas su gagner face à Everton (1-1). Ces deux points perdus contre le 16e du classement rappellent la contre-performance lors du précédent match de championnat à l'Etihad Stadium contre Brentford (1-2, le 12 novembre). À noter aussi, Erling Haaland a marqué son 27e but de la saison en club – toutes compétitions confondues.

Enfin, Manchester United a remporté à Wolverhampton sa cinquième victoire de suite (0-1), toutes compétitions confondues, qui leur permet de faire partie pour la première fois de la saison du Top 4, deux points devant Tottenham et à deux unités de Newcastle qui n'a pas su prendre le meilleur sur Leeds (0-0). Sans être réellement supérieurs à leur adversaire (18e), les joueurs d'Erik ten Hag ont surtout pu compter sur la précision de Marcus Rashford, buteur à la 76e minute, après avoir été laissé sur le banc en première période pour raisons disciplinaires.

Le FC Barcelone fait nul, Benzema fait gagner le Real Madrid

Le FC Barcelone a été accroché, samedi, au Camp Nou lors du derby contre l'Espanyol Barcelone (1-1) pour la 15e journée de Liga, mais a terminé l'année 2022 au sommet du classement, ex aequo avec le Real Madrid (38 points), vainqueur vendredi à Valladolid (0-2).

Durant ce match, la prestation de l'arbitre Mateu Lahoz – déjà sous les projecteurs après son arbitrage polémique lors du quart de finale Argentine - Pays-Bas au Mondial-2022 – a enflammé les médias espagnols. Dans la dernière demi-heure de jeu, l'arbitre valencien a dégainé sept cartons jaunes en six minutes, et a même expulsé deux joueurs pour protestations (Jordi Alba et Vinicius Souza), laissant les deux équipes à dix contre dix.

De retour après la blessure qui l'a privé du Mondial-2022, Karim Benzema a offert la victoire au Real Madrid, vendredi, en inscrivant un doublé (0-2). Pour leur grand retour à la compétition, les Merengues n'ont trouvé la faille qu'à la 83e sur un pénalty transformé par "KB9". Aidé par le carton rouge adressé à Sergio Leon pour ses invectives à l'encontre du quatrième arbitre (83e), Benzema a ensuite doublé la mise (89e), sur un ballon parfaitement servi par son compatriote Eduardo Camavinga au point de pénalty.

La Real Sociedad a, quant à elle, consolidé sa 3e place au classement après son succès face à son voisin Osasuna (2-0). Grâce à ce succès, la Real Sociedad pointe à neuf points du Real et du Barça et est cinq points devant Villarreal, 7e aux portes de l'Europe après son succès (2-1) arraché contre le Valence CF samedi.

