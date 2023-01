CHAN : le calendrier et les résultats de l'édition 2023 en Algérie

CALENDRIER

Le CHAN-2023 se déroule du vendredi 13 janvier au samedi 4 février en Algérie. Retrouvez le calendrier et les résultats de la compétition.

Publicité Lire la suite

Qui succédera au Maroc, double tenant du titre? L’Algérie accueille du 13 janvier au 4 février 2023 la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN). Le CHAN est une compétition organisée par la Confédération africaine de football, un équivalent de la CAN mais réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux.

Le tirage au sort :

Les 18 équipes disputent d’abord une phase de groupes, à l’issue de laquelle les premiers et deuxièmes des groupes A B et C, ainsi que les premiers des groupes D et E sont qualifiés pour les quarts de finale.

Groupe A (Alger) : Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique

Groupe B (Annaba) : RD Congo, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

Groupe C (Constantine) : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

Groupe D (Oran) : Mali, Angola, Mauritanie

Groupe E (Oran) : Cameroun, Congo-Brazzaville, Niger

Le calendrier complet de cette 7e édition :

Phase de groupe

vendredi 13 janvier 2023

20 h : Algérie – Libye (Gr. A), à 20 h, stade Nelson Mandela (Bakari).

samedi 14 janvier 2023

14 h : Éthiopie – Mozambique (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

17 h : RD Congo – Ouganda (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Côte d’Ivoire – Sénégal (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

dimanche 15 janvier 2023

17 h : Maroc – Soudan (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Madagascar – Ghana (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

lundi 16 janvier 2023

17 h : Mali – Angola (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Cameroun – Congo (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

mardi 17 janvier 2023

20 h : Algérie – Éthiopie (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

17 h : Mozambique – Libye (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

mercredi 18 janvier 2023

17 h : RD Congo – Côte d’Ivoire (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Sénégal – Ouganda (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

jeudi 19 janvier 2023

17 h : Maroc – Madagascar (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Ghana – Soudan (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

vendredi 20 janvier 2023

17 h : Angola – Mauritanie (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Congo – Niger (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

samedi 21 janvier 2023

20 h : Mozambique – Algérie (Gr. A), stade Nelson Mandela (Bakari).

20 h : Libye – Éthiopie (Gr. A), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

dimanche 22 janvier 2023

20 h : Sénégal – RD Congo (Gr. B), stade du 19 Mai 1956 (Annaba).

20 h : Ouganda – Côte d’Ivoire (Gr. B), stade Nelson Mandela (Bakari).

lundi 23 janvier 2023

20 h : Ghana – Maroc (Gr. C), stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

20 h : Soudan – Madagascar (Gr. C), stade Miloud Hadefi (Oran).

mardi 24 janvier 2023

17 h : Mauritanie – Mali (Gr. D), stade Miloud Hadefi (Oran).

20 h : Niger – Cameroun (Gr. E), stade Miloud Hadefi (Oran).

Phase finale

vendredi 27 & samedi 28 janvier 2023

Quarts de finale

mardi 31 janvier 2023

Demi-finales

vendredi 3 février 2023

20 h : petite finale, stade Miloud Hadefi (Oran).

samedi 4 février 2023

20 h : finale, stade Nelson Mandela (Bakari).

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne