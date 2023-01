CHAN-2023 : les Lions de l'Atlas seront présents selon le ministère des Affaires étrangères du Maroc

Dans une déclaration à l'AFP, le ministère des Affaires étrangères du Maroc a contredit la fédération de football et déclaré que les Lions de l'Atlas se rendraient bien en Algérie pour le CHAN.

Publicité Lire la suite

Le feuilleton de la participation du Maroc au CHAN-2023 en Algérie continue. Selon une annonce du ministère des Affaires étrangères marocain jeudi 13 janvier, les Lions de l'Atlas vont finalement prendre part au Championnat d'Afrique des nations de football en Algérie. La fédération avait pourtant annoncé plus tôt dans la journée l'annulation de sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains

"L'équipe nationale marocaine se rendra demain en Algérie pour participer au CHAN", a indiqué jeudi soir à l'AFP le ministère. "Le départ se fera de l'aéroport de Salé (près de Rabat) à partir de 9 h 00 (08 h 00 GMT)" vendredi.

Dans des images diffusées par la presse marocaine, les Lions de l'Atlas étaient montrés en train de patienter à l'aéroport vendredi matin. Selon nos informations, ils sont toujours dans l'attente de l'autorisation de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine.

Les Lions de l’Atlas sont prêts à tout moment à faire le déplacement à Constantine pour participer au CHAN 2022 dès que le vol sera confirmé par l’octroi d’une autorisation.#hespress #hespressfr#FRMF #lionsdelatlas #maroc #CHAN2022 #algérie pic.twitter.com/zH2ZIkkhYa — Hespress Français (@HespressFr) January 13, 2023

"Il ne faut pas que la politique s’implique dans le football"

La CAF avait fait savoir le 22 décembre à la FRMF qu'une "autorisation de principe avait été obtenue", selon le communiqué. Il n'a pas été possible d'obtenir confirmation auprès des autorités algériennes.

Lors de sa conférence de presse d'avant-compétition, la CAF avait presque semblé acter le forfait de son champion en titre tout en choisissant soigneusement ses mots selon nos confrères de RFI : "Nous avons vu le communiqué de la Fédération du Maroc. Ce que nous pouvons dire, c’est que les pays sont souverains et que nous avons une responsabilité, rappelle Patrice Motsepe. Nous avons essayé ces derniers jours de parler avec chaque partie (…) Les complications étaient là avant que je devienne président (…) Il ne faut pas que la politique s’implique dans le football, et notre engagement est de promouvoir le football. Ce tournoi va se jouer et se poursuivre et les décisions seront prises selon les règles qui régissent la CAF."

>> À lire sur RFI : la CAF prend acte du retrait du Maroc, double tenant du titre

Le CHAN, jumeau que la CAN qui, lui, est réservé aux joueurs disputant les championnats nationaux, se tiendra du 13 janvier au 4 février en Algérie. L'objectif de ce tournoi créé en 2009 est de donner une plus grande visibilité aux joueurs locaux et de renforcer le développement du football sur le continent.

Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Cette grave crise est alimentée par l'épineux dossier du Sahara occidental, dans un contexte de tensions permanentes entre les deux frères ennemis.

Les Lions de l'Atlas ont remporté les deux derniers CHAN, en 2021 et 2018 avec leur vivier de joueurs locaux. Les performances de son équipe nationale à la Coupe du monde avec une 4e place historique pour une nation africaine et la victoire du Wydad Casablanca en Ligue des champions africaine faisaient à nouveau des Marocains de sérieux prétendants à la victoire finale.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne