Foot européen : Rennes fait encore tomber le PSG, Arsenal s'envole

Une deuxième défaite du PSG dimanche et c'est la Ligue 1 qui est relancée. Arsenal marche sur l'eau en Premier League, et s'envole loin de son poursuivant Manchester City. En Espagne, la Real Sociedad réalise la bonne opération du week-end. La tête de la Serie A se tient dans un mouchoir de poche. Enfin en Allemagne, le championnat est toujours en pause hivernale.

Le PSG tombe encore et relance le suspense

Invincible entre août et décembre, le PSG accuse le coup en 2023. Le leader de la Ligue 1 a encore chuté, dimanche 15 janvier, à Rennes (0-1), relançant le suspense en tête du championnat. Véritable bête noire de Paris ces dernières saisons, Rennes s'est imposé grâce à son capitaine Hamari Traoré. L'entrée en jeu de Kylian Mbappé, revenu de ses vacances post-Mondial, n'a rien changé.

L'avance des Parisiens continue de fondre avec cette deuxième défaite subie quinze jours après celle infligée par Lens, son dauphin revenu à trois points grâce à sa victoire 1 à 0 face à Auxerre. Sur la dernière marche du podium, l'OM a triomphé de Lorient et pointe son nez à cinq unités des Parisiens. "Les équipes derrière ne lâchent pas. Il ne faut pas qu'on commence à perdre trop de points parce que sinon on va être en difficulté", a constaté le capitaine parisien Marquinhos sur Amazon Prime.

Les autres poursuivants animent une course serrée pour les places européennes. L'AS Monaco, impressionnant dimanche face à Ajaccio (7-1), et Rennes ne sont qu'à cinq points du podium. Ultra-efficace contre Troyes (5-1), Lille n'est pas loin non plus.

Le PSG de Neymar et Lionel Messi est donc le seul cador de tête à avoir baissé pavillon ce week-end, une anomalie qui fait tâche à un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern.

Regroupement dans le peloton des prétendants à la Ligue des champions

Six clubs dans un mouchoir de poche mais seulement trois places en Ligue des champions, derrière un Napoli échappé et grand favori pour le scudetto après sa démonstration contre les Bianconeri (5-1). C'est l'équation en Italie alors que la 18e journée de Serie A a donné lieu à un regroupement général en tête de classement.

L'Atalanta Bergame, a passé huit buts à une Salernitana sans défense (8-2), la Lazio Rome a pris le meilleur sur Sassuolo (0-2) tandis que la Roma a dominé la Fiorentina grâce à un doublé de Paulo Dybala (2-0). Le trio revient à trois points de la Juventus (3e) et l'Inter Milan (4e) et à quatre de l'AC Milan (2e).

Parmi ces trois clubs, la Juve s'est largement inclinée à Naples (5-1) tandis que l'Inter l'emportait 1 à 0 face au Héllas Verone et que l'AC Milan se contentait du match nul face à Lecce (2-2).

La Real Sociedad fait la bonne opération

Troisième déplacement sans succès pour l'Atlético Madrid : les Colchoneros ont été accrochés 1-1 dimanche pour la 17e journée de Liga à Almeria, et calent à la 4e place. Les Madrilènes avaient ouvert la marque sur une action futée initiée par Antoine Griezmann, qui a laissé filer la passe de Geoffrey Kondogbia en direction du buteur Angel Correa (18e). Mais Almeria a répondu sur un centre parfait de Lucas Robertone, conclu d'une tête plongeante par l'ancien avant-centre de Reims El Bilal Touré (37e).

La Real talonne le Real : grâce à son brillant succès 3-1 dans le derby basque face à l'Athletic Bilbao samedi à Anoeta, la Real Sociedad continue d'impressionner et se rapproche à trois points du Real Madrid (2e, 38 points).

Les Txuri-urdin (blanc et bleu, en basque) ont débuté fort avec un but d'Alexander Sorloth (25e) et un bijou de Takefusa Kubo, qui a effacé un défenseur d'un petit pont avant d'ajuster Unai Simon (37e). L'Athletic Bilbao a réduit l'écart dans la foulée grâce à Oihan Sancet, dont la frappe n'a pas été correctement déviée par Alex Remiro (40e), mais le capitaine basque Mikel Oyarzabal a scellé la victoire sur pénalty (63e).

Les deux leaders de la Liga, le FC Barcelone (1er) et le Real Madrid (2e), ne s'affrontaient pas en championnat mais en finale de Supercoupe d'Espagne, jouée en Arabie saoudite. Et l'entraîneur des Cules, Xavi, en a profité pour lever son premier trophée.

Journée de derby : Arsenal prend le meilleur sur Tottenham, Manchester United sur City

Grâce notamment au premier but contre son camp d'Hugo Lloris en 354 matches de Premier League, Arsenal a porté à 8 points son avance en tête du classement. Si le derby du nord de Londres entre les Gunners et Tottenham est traditionnellement l'un des plus chauds d'Angleterre, celui-là a été étouffé en première période grâce aux deux buts inscrits par Arsenal, qui a ensuite fait le dos rond et laissé son gardien Aaron Ramsdale finir le travail (2-0).

Les Gunners comptent désormais 47 points contre 38 à City, battu samedi dans le derby contre United. Les Red Devils ont confirmé leur retour au tout premier plan du championnat d'Angleterre en battant Manchester City (2-1). Menés, mais jamais résignés, ils ont renversé, avec un petit coup de pouce arbitral, un City qui ne tourne plus rond avec un Erling Haaland transparent. United remonte à proximité du podium avec 38 unités, à une longueur de son voisin (2e).

Alors qu'il a de nouveau cassé sa tirelire pour recruter l'Ukrainien Mykhailo Mudryk pour 100 millions d'euros, Chelsea s'est offert un succès capital contre Palace (1-0). Avec 28 points, les Blues restent 10e et à dix unités des places qualificatives pour la Ligue des champions, mais les Londoniens, et surtout leur entraîneur, Graham Potter, en avaient bien besoin. Il faudra confirmer la légère embellie la semaine prochaine à Liverpool, dans un match pratiquement à quitte ou double pour les deux équipes.

Face à Fulham, équipe surprise du début de saison, Newcastle a trouvé la faille en toute fin de match (1-0), après avoir été sauvé par une glissade du buteur serbe Aleksandar Mitrovic entraînant l'annulation du penalty qu'il avait transformé. Dépassé samedi par Manchester United, les Magpies retrouvent la 3e place à la différence de buts (38 pts, 22 contre +8), à une longueur du champion d'Angleterre en titre.

