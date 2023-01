Rugby : les 42 joueurs du XV de France convoqués pour préparer les Six Nations

Fabien Galthié a annoncé, le 17 janvier 2023, la liste des 42 joueurs du XV de France convoqués pour préparer le premier match du Tournoi des Six Nations. © Rui Vieira, AP

Le sélectionneur du XV de France a annoncé, mardi, la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le premier match du Tournoi des Six Nations. Yacouba Camara, qui n'avait plus été convoqué depuis 2019, fait partie des surprises. Pour le reste, Fabien Galthié a décidé de s'appuyer sur ses cadres habituels, dont le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont.