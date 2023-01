Foot européen : Arsenal s'en sort contre United, la Juventus pénalisée

TOUR DES STADES

La joei de Nketiah et Saka sur le but qui offre la victoire à Arsenal contre Manchester United.

La Serie A a connu un rebondissement inattendu ce week-end avec la pénalisation de 15 points de la Juventus Turin. En Angleterre, Arsenal et Manchester City continuent de se rendre coup pour coup. En revanche, en France, le championnat marquait une pause pour cause de Coupe.

Naples tranquille, la Juventus se bat sur le terrain

Le week-end de la Juventus Turin a commencé vendredi par un véritable coup de butoir : un retrait de quinze points décidé par la justice sportive pour avoir enregistré des plus-values artificiellement élevées sur le marché des transferts. Avec cette pénalité, la Juve a reculé de la 3e à la 10e place en Serie A. De quoi mettre à mal ses ambitions européennes.

Si elle a décidé de déposer un recours, la Vieille Dame a également décidé de se battre sur le terrain. Face aux désormais ex-concurrents de l'Atalanta Bergame, la Juventus a arraché un match nul au terme d'un match spectaculaire (3-3).

L'AS Rome s'est imposée pour sa part dimanche à la Spezia (0-2) tandis que le leader napolitain a remporté le derby de Campanie face à la Salernitana (2-0) en conclusion d'une phase aller de championnat quasi parfaite où le leader n'a lâché que sept points.

L'Inter Milan, la Lazio Rome et le Milan AC jouent quant à eux en ce début de semaine.

Le miraculé Sebastian Haller fait ses débuts à Dortmund

Le Borussia Dortmund, avec les premiers pas de Sébastien Haller, a dû s'y reprendre à quatre reprises pour s'imposer dimanche à domicile contre Augsbourg 4 à 3, au terme d'un match fou pour le compte de la 16e journée du championnat d'Allemagne.

Grâce à cette victoire, les hommes d'Edin Terzic remontent à la 6e place avec 28 points, et profitent du match nul du Bayern Munich à Leipzig vendredi soir (1-1) pour revenir à sept points du leader de la Bundesliga, champion d'hiver et décuple tenant du titre national. À la 62e minute, le match a été marqué par les débuts de Sébastien Haller sous les couleurs de Dortmund, six mois après un cancer des testicules, diagnostiqué mi-juillet en pleine préparation estivale, quelques jours seulement après son transfert en provenance de l'Ajax Amsterdam.

L'Eintracht Francfort du vice-champion du monde français Randal Kolo Muani s'est installée à la deuxième place du championnat d'Allemagne, grâce à sa victoire contre Schalke (3-0). Sans être impériale, et même dominée une partie de la rencontre, l'Eintracht s'est montrée réaliste et clinique, pour assurer l'essentiel, une victoire contre la lanterne rouge Schalke grâce à des réalisations de Jesper Lindström (22e), Rafael Borré (84e) et Aurélio Buta (90e).

Avec 30 points, les hommes de l'Autrichien Oliver Glasner prennent la deuxième place au classement grâce à une meilleure différence de buts sur Fribourg, complètement surclassé sur la pelouse de Wolfsburg (6-0), et l'Union Berlin, vainqueur de Hoffenheim (3-1), samedi après-midi. Le trio compte un retard de cinq points sur les Munichois.

Le Barça et le Real continuent de jouer dans une autre catégorie

Les deux grands du championnat d'Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid, l'ont tous deux emporté et poursuivent leur duel à distance au sommet de la Liga, dimanche lors de la 18e journée.

Barça s'est imposé sans briller à domicile aux dépens du mal-classé Getafe (1-0) en fin d'après-midi, puis en soirée le Real est allé gagner 2-0 sur le terrain de l'Athletic Bilbao, avec un but de son capitaine et Ballon d'or Karim Benzema, auteur d'un très bon match.

Les positions restent donc inchangées en tête du classement: Barcelone (1er, 44 pts) devance le Real (2e) de trois points et la Real Sociedad (3e) de six. L'étonnante équipe basque, qui compte un match en plus que les deux premiers, est allée gagner 2-0 samedi sur le terrain du Rayo Vallecano (9e).

Derrière ce trio, décroché, pointent l'Atlético Madrid (4e) et Villarreal (5e) avec 31 points, soit sept de moins que la Real Sociedad. L'Atlético a battu samedi Valladolid (3-0) à Madrid et dimanche Villarreal a dominé à domicile Gérone 1-0.

Arsenal continue de garder au large Manchester City

Le duel des hautes-sphères de la Première league continue. Balbutiant quelque peu leur football depuis la reprise du championnat post Coupe du monde, les Citizens semblent confirmer que la seconde période contre Tottenham, jeudi, où ils étaient passés de 0-2 à 4-2, avec la première réalisation de Haaland en 2023, est le signe d'un redémarrage. Cette fois la machine à buts a inscrit un triplé face à Wolverhampton qui n'a rien pu faire (3-0).

Face à un Manchester United combatif, Arsenal a remporté in extremis un succès précieux et mérité au terme d'un match haletant, remporté à la dernière minute grâce à un coup de canon de Nketiah (3-2). Avec 50 points, les Gunners reprennent cinq points d'avance sur leur poursuivant immédiat, avec un match en moins, alors que les Red Devils restent 4e avec 39 points.

Derrière, dans le match des convalescents, Liverpool et Chelsea n'ont pu faire mieux qu'un triste nul (0-0), alors qu'Everton a encore été battu, à West Ham (2-0).

