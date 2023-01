Rugby : les clubs rejettent la candidature de Patrick Buisson à la tête de la FFR

La Fédération française de rugby a annoncé jeudi le rejet de la désignation de Patrick Buisson comme président-délégué, choisi sur proposition de Bernard Laporte qui a été contraint de se mettre en retrait de son poste de président. Le comité exécutif de la FFR se réunira vendredi avec la ministre des Sports pour tenter de trouver une issue à cette crise de gouvernance.

Organisée sur plusieurs journées cette semaine, la consultation ouverte aux quelque 1 500 clubs français pour désigner Patrick Buisson comme président-délégué de la FFR a vu le "non" l'emporter à 51,06 %, selon un communiqué diffusé jeudi 26 janvier par la Fédération française de rugby.

Il s'agit d'un camouflet pour Bernard Laporte, qui avait proposé Patrick Buisson à la tête de la Fédération après avoir été contraint de se mettre en retrait de ses fonctions en raison d'une condamnation pour corruption, une sentence contre laquelle Bernard Laporte a fait appel.

À une dizaine de jours de l'ouverture du Tournoi des Six nations et à sept mois de la Coupe du monde 2023 en France, le camp Laporte est désormais fragilisé : les quelque 1 500 clubs, qui ont participé à 90,46 % à cette consultation étalée sur trois jours, ont dit non à Buisson à 51,06 %.

Le comité directeur de l'instance dirigeante du rugby français se réunira vendredi, au CNR de Marcoussis, en présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, "pour statuer sur les suites à donner" à ce vote, a indiqué la FFR.

La suite ? Deux possibilités existent : soit Bernard Laporte propose un nouveau candidat au poste de président délégué - entraînant ainsi un nouveau référendum -, soit de nouvelles élections fédérales sont organisées, dans un délai de six semaines.

"Préserver la Coupe du monde 2023"

"Les clubs se sont mobilisés, le vote est très représentatif et le non l'emporte en dépit de la proximité de la Coupe du monde", a expliqué à l'AFP Florian Grill, principal opposant à l'actuelle direction de la FFR.

"Ce n'est pas une défaite de Patrick Buisson ou une victoire d'Ovale Ensemble. C'est un message qui dit que les clubs veulent tourner la page (...) Il appartient au comité directeur de se montrer responsable en organisant des élections générales. C'est la demande des clubs. Faisons des élections rapides, réunissons le rugby et rassemblons-le pour réussir un enjeu majeur et préserver notre équipe de France", a ajouté le président de la Ligue île-de-France, qui sera candidat en cas de nouvelles élections.

"Il faut juste que le comité directeur soit respectueux de la parole des clubs et ait le sens des responsabilités. Il faut préserver la Coupe du monde et ne pas s'enferrer dans une proposition de candidats à l'infini qui serait dangereuse pour le rugby", a ajouté Grill.

À 67 ans, Buisson voulait "incarner la fin des affaires". Cet ancien demi de mêlée, chargé du rugby amateur à la Fédération, n'a visiblement pas convaincu ses troupes.

Une mise en retrait sous la contrainte

Président de la FFR depuis décembre 2016, Bernard Laporte a été condamné le 13 décembre à deux ans de prison avec sursis pour avoir noué un "pacte de corruption" avec l'homme d'affaires et président du club de Montpellier Mohed Altrad.

Ayant fait appel de la décision, sa peine, assortie d'une interdiction d'exercer son activité de président de la FFR, n'est pas immédiatement exécutoire.

L'ancien sélectionneur des Bleus refuse à ce titre de démissionner mais a accepté, sous la pression conjointe de la ministre des Sports, de la Ligue nationale de rugby (LNR) et du comité d'éthique de la FFR, de se mettre en retrait derrière un président délégué jusqu'au procès en appel, qui ne devrait intervenir qu'après le Mondial-2023.

Laporte a été placé en garde à vue quelques heures mardi 24 janvier, au lendemain de l'ouverture du vote, dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée mais en est ressorti libre sans poursuite à ce stade.

"Il est parfaitement scandaleux que le parquet ait choisi la date de l'élection de M. Patrick Buisson pour fixer celle de l'audition et que la divulgation de cette audition ait été faite le jour-même", avait alors lancé l'un des avocats de Laporte, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi, fustigeant auprès de l'AFP "un acharnement du PNF".

Le Mondial en France s'ouvrira sur un choc entre les Bleus de Fabien Galthié et les All Blacks.

