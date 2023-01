Foot européen : le Barça décolle le Real Madrid, la Bundesliga se resserre

TOUR DES STADES

Alors que le podium de la Ligue 1 a fait du surplace ce week-end, le haut du classement de la Bundesliga se resserre, la faute à un Bayern Munich fragile en janvier. En Espagne, le FC Barcelone a fait une bonne opération.

Le PSG encore accroché, l'OL se rassure un peu et triste record pour Angers

La tête de la Ligue 1 fait du surplace : le PSG a été tenu en échec sur le fil par Reims (1-1) dimanche lors de la 20e journée, tandis que Lens et Marseille ont également concédé le match nul sur le même score par Monaco et Troyes.

Dans le derby breton, Lorient l'a emporté 2-1 face à des Rennais encore trop tâtonnants en défense. Avec ce succès probant, les Merlus remontent provisoirement à la 6e place, à deux points des Rennais, qui stagnent à la 5e place.

De son côté, l'Olympique lyonnais a disputé un match paradoxal à Ajaccio. Dominés dans le jeu et au nombre d'occasions franches, les Lyonnais l'ont emporté par un écart confortable (2-0), mettant fin à une série de trois matches sans victoires.

À Angers, la situation confine au désespoir. Les Angevins ont enchaîné une douzième défaite consécutive, cette fois à Brest (4-0), autre club en difficulté, égalant le record codétenu par le Cercle athlétique Paris (1933-1934) et Dijon (2020-2021). Le SCO, qui a vendu son milieu marocain Azzedine Ounahi à l'Olympique de Marseille ce week-end, est dernier avec seulement huit points, derrière Auxerre (13 points), Ajaccio et Strasbourg (15), et Brest (18).

Le FC Barcelone décramponne le Real Madrid

Le Real Madrid a été accroché 0-0 par la Real Sociedad dimanche pour la 19e journée de Liga et laisse l'avance du FC Barcelone s'accroître en Liga. Les Madrilènes se sont procurés de nombreuses occasions par Vinicius ou Karim Benzema, mais les Basques ont également eu leurs chances, et restent troisièmes (39 points) à trois petits points des hommes de Carlo Ancelotti.

Le FC Barcelone file en tête, désormais leader avec cinq points d'avance après sa victoire 1-0 à Gérone. Les Catalans se sont imposés grâce à un but de Pedri dans la cage vide sur un centre de Jordi Alba à l'heure de jeu, à la conclusion d'une belle action collective (61e). Le génial milieu de terrain canarien était entré en jeu à la 25e minute à la place d'Ousmane Dembélé, visiblement blessé. Pour son 100e match officiel avec les Blaugranas, le jeune prodige du Barça s'est illustré en marquant son sixième but de la saison, son record personnel.

L'Atlético Madrid, de son côté, est venu à bout d'Osasuna 1-0 et reste au contact du trio de tête, à cinq longueurs de la Real Sociedad. Emmenés par un Antoine Griezmann en forme, les Colchoneros ont concédé quelques occasions en deuxième période, mais ont réussi à trouver la faille sur une ouverture en profondeur dans l'axe de Rodrigo de Paul, conclue du droit et en puissance par Saul Niguez (74e).

Resserrement général en tête de Bundesliga

Titularisé pour la première fois après son cancer des testicules, Sébastien Haller a signé avec le Borussia Dortmund, contre Leverkusen (2-0) dimanche, un troisième succès en 2023 pour revenir à trois points du Bayern Munich au soir de la 18e journée de Bundesliga.

Le championnat d'Allemagne s'est complètement resserré en haut du classement, avec cinq équipes qui se tiennent en trois points après 18 journées, et même six en cinq points, après les trois matches nuls en 2023 du Bayern Munich (à Leipzig, contre Cologne et Francfort), décuple champion d'Allemagne en titre mais au ralenti.

Le Bayern occupe toujours la première place avec 37 points, un de plus que l'Union Berlin (36), deux de plus que Leipzig (35) et trois de plus que le Borussia Dortmund et Fribourg (34). L'Eintracht Francfort est en embuscade de ce quintette avec 32 points.

À noter que c'est le Français Randal Kolo Muani qui a permis à Francfort d'obtenir le match nul contre le Bayern Munich, inscrivant au passage son septième but de la saison (1-1).

Naples toujours supérieur

Pendant que Naples maintient un train d'enfer en tête de la Serie A, en battant l'AS Rome (2-1), rien ne va plus pour l'AC Milan, étrillé à San Siro par Sassuolo (5-2) dans la lignée d'un mois de janvier noir, et la Juventus Turin, dominée chez elle par Monza (2-0) et engluée dans les profondeurs.

Le Napoli, porté par des bijoux à voir et revoir de Victor Osimhen et Giovanni Simeone, accroît encore son avance en tête avec désormais treize points sur l'Inter Milan, son nouveau dauphin, et quinze sur un trio composé de la Lazio Rome (3e), l'Atalanta Bergame (4e) et l'AC Milan (5e).

Les Rossoneri, repoussés hors du Top-4 après le nul de la Lazio Rome devant la Fiorentina (1-1), semblent bel et bien avoir tiré un trait sur le scudetto, par la faute d'un mois de janvier à l'envers. Malgré un but d'Olivier Giroud, son premier depuis le Mondial, l'AC Milan a été encore une fois méconnaissable, comme en Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan (3-0) il y a dix jours ou mardi à Rome contre la Lazio (4-0). Le champion, surclassé par une équipe qui n'avait pas gagné depuis octobre, a pris dix-huit buts en sept matches en 2023. Et cela faisait plus de 25 ans et une défaite 6 à 1 contre la Juventus de Turin qu'il n'avait pas concédé cinq buts à domicile.

La Juventus a aussi le moral en berne après s'être fait battre pour la deuxième fois de la saison par Monza, pour avoir oublié de défendre en première mi-temps; piégée par Patrick Ciurria (18e) et Dany Mota (39e).

"On a pris dix buts en trois matches (1-5 contre Naples, 3-3 contre l'Atalanta, ndlr)... On doit reprendre des points, notre classement est celui-là actuellement", a prévenu l'entraîneur Massimiliano Allegri. Car la Juve est désormais 13e, dépassée par Monza (11e) et la Fiorentina (12e), en raison de sa pénalité de quinze points la semaine dernière dans l'affaire des plus-values surévaluées, dans l'attente du recours déposé par les Bianconeri.

