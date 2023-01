CHAN-2023 : l'Algérie corrige le Niger et s'offre une finale à domicile

COMPTE-RENDU

L'Algérie a facilement dominé le Niger 5 à 0 pour se qualifier pour la finale du CHAN-2023. Les Fennecs n'ont toujours pas encaissé de but dans cette compétition à domicile.

Presqu'une formalité. L'Algérie s'est baladée mardi 31 janvier lors de sa demi-finale du CHAN-2023 et l'a emporté 5 à 0 face à un Niger dépassé.

Devant les 40 000 supporters présents dans le stade Miloud Hadefi d'Oran, les Fennecs font honneur à leur public. Ils prennent le contrôle du match, imposant une domination tranquille et peu incisive. Dans la lignée de ses autres matches, le Niger espère faire le dos rond et frapper au meilleur moment.

L'Algérie met cependant rapidement à mal les projets de la Mena. Sur un corner, Djibo manque complètement sa sortie. Au rebond, Abdellaoui catapulte le ballon dans les filets nigérians malgré une main désespérée d'un défenseur. Le défenseur central des Fennecs est le premier à marquer un but au Niger dans ce tournoi (15, 1-0).

Doublé de l'inévitable Mahious

La Mena est fébrile et l'Algérie tente d'en profiter. Les balles de break se multiplient mais c'est finalement l'inévitable Mahious trouve la faille. Reprenant un ballon dans la profondeur, le meilleur buteur de cette CHAN inscrit une superbe demi-volée, sa 4e réalisation dans le tournoi (23e, 2-0). La cinquième ne tarde pas (33e, 3-0) tandis que Katakore parachève la débâcle en trompant son propre gardien sur un corner (45e, 4-0).

En seconde période, le Niger part à l'assaut de la cage algérienne avec l'énergie du désespoir. Chaal s'illustre à de multiples reprises et garde sa cage inviolée comme depuis le début du tournoi. L'Algérie finit par reprendre le contrôle et conclut même la demi-finale par un cinquième but, inscrit par l'entrant Bayazid avec l'appui de la VAR (83e, 5-0).

Entre une cage toujours inviolée dans sa compétition et une attaque qui marque enfin plus d'une fois par match, l'Algérie arrive lancée pour la finale du 4 février face au vainqueur de Madagascar - Sénégal.

