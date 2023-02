La légende du football américain Tom Brady annonce sa retraite "pour de bon"

Le quarterback Tom Brady, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football américain, a annoncé sa retraite, mercredi, sur Twitter.

Dans sa discipline, il est considéré comme le meilleur de tous les temps. Tom Brady, 45 ans, a annoncé, mercredi 1er février, prendre sa retraite après une vie dédiée au football américain. Le quarterback de 45 ans a remporté sept Super Bowls dans sa carrière, un record absolu.

"Je prends ma retraite, pour de bon", a plaisanté le joueur des Tampa Bay Buccaneers dans une vidéo publiée sur Twitter et Instagram. Le légendaire quarterback avait déclaré en février 2022 prendre sa retraite, avant d'annoncer son retour sur les terrains un mois et demi plus tard.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

"Je sais que tout le processus avait été énorme la dernière fois. Cette fois, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j'allais appuyer sur le bon enregistrement et vous le dire à vous en premier", a-t-il poursuivi à destination de ses fans."Merci à tous pour m'avoir permis de vivre mon rêve absolu, je n'aurai rien changé (à ma carrière), je vous aime tous", a conclu, au bord des larmes.

Homme de records

Vainqueur de sept Super Bowls, un record absolu, l'ancien maître à jouer des New England Patriots, entre 2000 et 2019 (six titres), puis des Buccaneers de Tampa Bay de 2020 à 2021 (un titre), aura connu une longévité exceptionnelle.

Brady –désigné cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois de la saison régulière– a collectionné durant sa carrière les records, comme celui de nombre de passes pour touchdown, de yards parcourus à la passe ou encore de victoires en saisons régulières.

En-dehors des terrains, il était également connu pour être l'époux de la top model brésilienne Gisele Bündchen, dont il a divorcé en octobre dernier après treize ans de mariage.

