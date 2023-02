Foot européen : le PSG sombre, le Bayern assure et le Barça s'envole

TOUR DES STADES

Pedri célèbre son but face à Villareal.

Deux salles, deux ambiances avant le choc en Ligue des champions : le PSG a sombré, violemment défait par l'AS Monaco, tandis que le Bayern a remporté tranquillement son match contre Bochum.

Le PSG en plein doute, l'OM se rapproche et Lens chute du podium

La Ligue 1 est pleine de rebondissements en cette nouvelle année. Leader incontesté avant la pause liée à la Coupe du monde, le PSG est désormais englué dans une mauvaise spirale. À Monaco, Paris a subi sa troisième défaite de l'année 2023 (3-1), à trois jours du choc contre le Bayern en Ligue des champions.

L'AS Monaco, pour sa part, monte sur le podium en profitant du faux-pas du RC Lens à Lyon. Dimanche, l'OL a signé une troisième victoire en quatre matches grâce à Rayan Cherki, buteur et passeur pour Alexandre Lacazette, sorti sur blessure avant la pause (2-1).

La trêve liée à la Coupe du monde a coupé l'élan de Rennes, qui était auparavant à la lutte pour le podium et se trouve depuis sur une pente glissante. Les Bretons viennent contre Toulouse de perdre le cinquième de leurs huit derniers matches et la cinquième place au profit de Lille, vainqueur contre Strasbourg (2-0).

Le Barça creuse l'écart

Le Barça a enchaîné un 11e succès, toutes compétitions confondues, et fait déjà un petit pas vers le titre domestique, qui lui échappe depuis 2019, grâce à sa victoire contre Villareal (1-0). Les Catalans n'ont marqué qu'une fois, à la 18e minute, avec un une-deux éclair entre Robert Lewandowski et Pedri à la conclusion d'un très beau mouvement collectif.

L'Atlético Madrid, de son côté, peut remercier Memphis Depay. Grâce à un but en toute fin de match (89e) de leur nouvel attaquant néerlandais, les Madrilènes ont arraché un succès étriqué 1-0 sur le terrain du Celta Vigo et pointent toujours à la quatrième place, à un point de la Real Sociedad (3e, 39 points), qui voyagera à Barcelone lundi (21 h) pour y affronter l'Espanyol.

Le Real Madrid pour sa part n'a pas joué en championnat d'Espagne. Et pour cause : les hommes de Carlo Ancelotti étaient occupés à remporter la Coupe du monde des clubs.

La Juventus se remet dans le droit chemin

Naples n'a laissé aucun espoir dimanche à la Cremonese (3-0), la lanterne rouge, et conforte sa suprématie sur la Serie A. Le Napoli, avec cette 19e victoire en 22 journées, compte provisoirement 16 points d'avance sur son dauphin l'Inter Milan, en déplacement lundi soir sur le terrain de la Sampdoria Gênes (19e).

Loin derrière l'implacable leader Naples, la bataille pour la Ligue des champions reste totalement ouverte en Serie A après la belle victoire samedi de l'Atalanta Bergame sur la Lazio Rome (2-0) et les points perdus par la Roma à Lecce (1-1).

La "Dea" (3e), redevenue une belle mécanique offensive, reprend pied dans le Top 4 grâce à ce succès autoritaire à l'Olimpico, à égalité de points avec les Giallorossi (4e) et l'AC Milan (5e), vainqueur vendredi du Torino (1-0). Le trio est provisoirement à deux points de l'Inter Milan (2e), attendue chez la Sampdoria Gênes lundi en clôture de la 22e journée.

Si elle reste loin des places qualificatives pour la Ligue des champions du fait des 15 points de pénalité reçus fin janvier pour des transferts frauduleux, la Juventus Turin est quant à elle remontée à la 9e place, à 12 points de la 4e place qualificative de la Ligue des champions, grâce à un but d'Adrien Rabiot.

Manchester City recolle à Arsenal

Avec trois buts en première période, Manchester City s'est facilement défait du club de Birmingham, même si Erling Haaland a dû sortir à la pause. Avec 48 points, le champion en titre revient à portée des Gunners (51), à qui ils vont rendre visite mardi 14 février, même si les Londoniens ont un match en moins au compteur.

Victime d'une erreur d'arbitrage reconnue par les instances anglaises – l'égalisation de Brentford (1-1) aurait dû être annulée par la VAR pour hors-jeu –, Arsenal a laissé filé deux points ce week-end et devra se remettre dans le bon sens de la marche.

Quatre jours après avoir été tenu en échec chez lui par Leeds (2-2), Manchester United a cette fois pris le meilleur en se montrant solide et patient. Avec 46 points, les Red Devils prennent cinq points d'avance sur Newcastle (4e, 41 pts), même s'ils ont un match en plus.

Le Bayern Munich sûr de sa force

Le Bayern Munich s'est imposé contre Bochum (3-0) à domicile à l'Allianz Arena, pour le compte de la 20e journée du championnat d'Allemagne, à trois jours de défier le Paris SG en Ligue des champions.

Les hommes de Julian Nagelsmann ont remporté leur douzième victoire en Bundesliga, grâce à des réalisations de Thomas Müller (41e), Kingsley Coman (64e) et Serge Gnabry (74e sur penalty), et conservent la tête de la Bundesliga. Avec 43 points, le Bayern compte un point d'avance sur l'Union Berlin, vainqueur du RB Leipzig (5e avec 36 points), et trois points d'avance sur le Borussia Dortmund (40), vainqueur sur la pelouse du Werder Brême (2-0).

L'Eintracht Francfort de Randal Kolo Muani s'est incliné à Cologne 3 à 0 en clôture de la 20 e journée du championnat d'Allemagne et voit le trio de tête de la Bundesliga s'échapper.

