Ligue des champions : Adeyemi donne un précieux avantage à Dortmund face à Chelsea

COMPTE-RENDU

Le Borussia Dortmund a remporté son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (1–0), mercredi au Signal Iduna Park à Dortmund. Les Jaune et Noir ont pu compter sur une percée éclair d'Adeyemi et sur une défense solide qui n'a pas craqué dans les derniers instants.

Publicité Lire la suite

Le Borussia Dortmund a pris un précieux avantage face à Chelsea (1–0), mercredi 15 février, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions.

Le Borussia évolue en 4-5-1 avec le revenant Haller en pointe pour ce début de rencontre, tandis que Chelsea est organisé en 4-2-3-1. La rencontre démarre dans une ambiance incandescente dont le Signal Iduna Park et son "mur jaune" ont le secret. Les deux équipes mettent du rythme durant ces premières minutes. Moudrik pense se présenter seul face au gardien du Borussia mais il trouve sur son chemin Schlotterbeck, qui récupère le ballon d'un délicieux tacle glissé (2e). Moudrik, encore, a du feu dans les jambes sur son côté gauche mais son centre ne trouve personne dans la surface adverse (7e).

Chelsea entame bien ce match mais parfois avec trop d'engagement, comme sur cette semelle de James sur Adeyemi au milieu de terrain sanctionnée d'un carton jaune (9e). Les Blues (11e) et Dortmund (12e) obtiennent ensuite coup sur coup leur premier corner du match, sans que cela ne crée du danger. Moudrik obtient un coup-franc excentré intéressant pour son équipe, transformé avec succès par James (16e)... mais le but est finalement refusé pour une main de Silva au premier poteau, action qui vaut aussi un carton jaune au défenseur brésilien (17e).

Dans la foulée, Brandt, lancé par Bellingham, fait une incursion de plus de 20 mètres dans le camp de Chelsea mais il s'emmêle les pinceaux au moment de conclure dans la surface adverse (19e). Dortmund semble dans un temps fort et tente des combinaisons de passes intéressantes (25e), mais il manque à chaque fois le dernier geste pour que ce soit une vraie occasion de but. Haller se trouve pour la première fois en position de frappe, mais son tir dans un angle fermé fait trembler le filet extérieur de la cage du gardien de Chelsea (26e).

Ziyech obtient un coup-franc transformé par James, mais le coup de pied arrêté de Chelsea se conclut par un hors-jeu (30e). Puis Ziyech et Félix se créent un contre où ils prennent de vitesse la défense adverse, mais le milieu portugais ne parvient pas à cadrer sa frappe à l'entrée de la surface de Dortmund (32e). Sur un corner, le Borussia répond par une frappe d'Adeyemi mais le ballon passe juste au-dessus de la transversale d'Arrizabalaga (33e).

Sur un contre de Chelsea mené par Havertz et Félix, le milieu offensif portugais prend un temps d'avance sur son défenseur grâce à un beau double contact, avant d'envoyer le ballon sur la barre transversale (38e). C'est la plus grosse occasion de ce match pour le moment. Au tour de Dortmund de se projeter grâce à Brandt qui met le ballon en retrait pour Wolf à l'entrée de la surface de Chelsea, mais l'arrière-droit du Borussia ne cadre pas sa frappe (43e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un plaisant 0–0.

Percée victorieuse d'Adeyemi

La seconde période reprend. Moudrik lance Chilwell dans la profondeur mais le ballon est dévié en corner. Cela ne donne finalement rien pour les Blues (48e). Dans la foulée, Bellingham est averti pour un tacle en retard sur Chilwell (49e). Les deux équipes, comme depuis le début de la rencontre, s'appliquent à bien défendre en ce début de seconde période. Mais Can se fait surprendre par la montée de balle de James et est averti d'un carton jaune pour l'avoir stoppé irégulièrement (53e). Cela donne un coup-franc dangereux pour Chelsea à l'entrée de la surface de Dortmund... La frappe de James franchit le mur jaune mais Kobel parvient à détourner le ballon (54e).

Dotmund, qui subit en ce début de seconde période, parvient à créer du danger avec Adeyemi qui centre en retrait, mais la frappe de Brandt est bien captée au sol par Arrizabalaga (57e). Fernandez obtient une situation de frappe ensuite, mais il ne parvient pas à cadrer (61e). Chelsea poursuit ses menaces, cette fois par James qui envoie une frappe à rebond déviée en corner par Kobel (62e). Les Blues se montrent plus offensifs qu'en première période... mais sur un contre éclair, Adeyemi traverse tout le terrain, élimine Fernandez puis Arrizabalaga avant de pousser le ballon dans le but vide (1–0, 63e).

Vient alors le premier coaching du match : Modeste remplace Haller pour les vingt dernières minutes de jeu (68e). Mount et Cucurella remplacent ensuite Moudrik et Chilwell du côté de Chelsea (71e). Dans la foulée, au tour de Ziyech d'être averti pour un duel aérien manqué (72e). Wolf est alors remplacé par Ryerson (73e). Le match est marqué par plusieurs pauses depuis quelques minutes, mais les Blues vont sans doute vouloir arracher le match nul avant la fin de la rencontre.

Ziyech tranforme un coup-franc dangereux pour Chelsea, mais Kobel dégage des deux poings (77e). Dans la foulée, Chelsea croit égaliser sur une frappe de Koulibaly, mais Can préserve l'avantage de son équipe en dégageant le ballon sur la ligne (78 e ). Les Blues poursuivent leur pression sur la surface adverse, mais le mur jaune ne se fissure pas en face, à l'image de Süle qui stoppe régulièrement Havertz qui partait seul au but (82e). Dortmund s'en remet maintenant à des contres, mais manque de précision pour aggraver le score.

Félix tente une nouvelle frappe, mais Kobel la capte à ras de terre (84e). La réussite n'est pas londonienne ce mercredi soir. Peut-être sur ce nouveau coup-franc obtenu par Félix ? Ziyech contourne le mur mais sa frappe n'est pas cadrée (86e). Les minutes passent et Dortmund semble proche d'une précieuse victoire... La fin de match est hachée, la tension est à son comble près des bancs de touche (89e). Fernandez tente une dernière cartouche avec une frappe enroulée, mais Kobel dévie en corner (90e +4). C'est finalement bien Dortmund qui l'emporte d'une courte longueur à domicile.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne