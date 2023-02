Ligue des champions : le Real Madrid triomphe des Reds de Liverpool

COMPTE-RENDU

Le Real Madrid a remporté son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool (2-5) mardi au stade d’Anfield au terme d'un festival de buts.

Neuf mois après leur dernier face-à-face au Stade de France la saison dernière – lors de la finale de la Ligue des champions – Liverpool et le Real Madrid se retrouvaient mardi 21 février en huitième de finale aller de la plus prestigieuse des coupes d’Europe au stade d’Anfield.

Ce match était un duel de stars, entre deux formations habituées des coupes d'Europe et qui cumulent vingt Ligues des champions remportées à elles deux. Quatorze pour le Real, six pour les Reds. C'est finalement le Real Madrid qui est sorti vainqueur de cette rencontre (2-5), aux termes d'un match explosif et d'un festival de buts.

Une entame à l'avantage des Reds

L’entame de match est pourtant à l'avantage des Reds, qui effectuent un pressing intense sur les Madrilènes. Dès la 2e minute de jeu, une perte de balle d’Eduardo Camavinga crée la panique dans la défense madrilène. Mais les attaquants de Liverpool ne parviennent pas à transformer cette occasion.

Deux minutes plus tard, le pressing des Reds porte ses fruits. Poussés par le public d’Anfield, les joueurs de Liverpool trouvent la faille à la 4e minute, d'une occasion partie du côté droit de Mohammed Salah. Ce dernier adresse un centre fort devant le but pour Darwin Nuñez qui ouvre le score d’une talonnade. Anfield laisse éclater sa joie. Début de match idéal pour les hommes de Jürgen Klopp.

Malgré les tentatives d'incursions madrilènes, les Reds continuent de pousser. À la 12e minute, Gakpo profite d’une relance pour amorcer un contre et adresse une passe à Mohammed Salah qui fixe et file seul au but, profitant d’un double appel d’Alexander-Arnold. L’Égyptien rentre dans la surface mais tire juste à côté des buts madrilènes.

Ce dernier n'aura pas attendu longtemps pour se créer une nouvelle occasion. Les Reds doublent la mise à la 14e minute. Une passe en retrait de la défense madrilène arrive sur la poitrine de Thibaut Courtois. Le gardien belge ne parvient pas à dégager le ballon. Mohammed Salah en profite et pousse le ballon au fond des filets. 2-0 pour Liverpool avant le premier quart d’heure de jeu.

Vinicius Jr rassure le Real

Il faut attendre la 21e minute pour voir le Real revenir au score. Après une combinaison avec Karim Benzema sur le côté gauche, Vinicius Jr arrive à frapper au but dans la surface de réparation des Reds avec trois joueurs autour de lui. Son tir du côté opposé ne laisse aucune chance au gardien Alisson Becker.

À la 25e minute, panique dans la surface du Real. Une incursion côté droit arrive dans la surface, mais, dans le cafouillage, les joueurs de Liverpool ne parviennent pas à pousser le ballon au fond des filets madrilènes. Le ballon est dégagé en catastrophe par Eder Militão.

La 36e minute est celle de l'égalisation pour le Real. Vinicius Jr profite d'une erreur de dégagement d'Alisson Becker pour inscrire un doublé. Voulant relancer le ballon vers l'avant avec un plat du pied, le gardien de Liverpool effectue sa passe, mais le ballon est contré par Vinicius et atterrit dans le but de Liverpool. Le bourreau du Real Madrid, Vinicius Jr, qui avait inscrit le but de la victoire en finale l'année dernière, a encore frappé.

Peu avant la pause, un autre brésilien, Rodrygo, parvient presque à donner l’avantage au Real Madrid après un contre mené côté gauche par Valverde et Vinicius. Mais Robertson sauve son équipe. La première mi-temps se termine avec quatre buts marqués.

Une seconde mi-temps madrilène

Il n’aura pas fallu attendre longtemps en seconde mi-temps pour voir un autre but dans cette rencontre. Dès l’entame de la seconde période (47e), un coup franc tiré par Luka Modric atterrit sur la tête d’Eder Militão qui permet de donner l’avantage au Real Madrid.

Le club madrilène s’envole à la 55e. Karim Benzema qui tire au but après une combinaison côté droit avec Rodrygo. Le Ballon d’Or français voit sa frappe contrée. Elle atterrit toutefois dans les buts de Liverpool. 4-2 pour le Real après un quart d’heure dans la seconde période.

Les Reds tentent, tant bien que mal, de revenir au score à l’image de Bajcetic qui n’hésite pas à tirer au but depuis l’extérieur de la surface de réparation du Real. Mais le ballon passe à côté des buts de Courtois.

L’ogre madrilène ne compte pas en rester là. Il inscrit son cinquième but à la 67e minute de jeu. Un contre mené par Luka Modric trouve Vinicius Jr qui la transmet à Karim Benzema. Le Français dribble Alisson Becker et pousse le ballon au fond des filets malgré le retour des défenseurs.

La situation n’évoluera plus le reste de la rencontre, les occasions se faisant rare.

Le Real inflige ainsi une correction aux joueurs de Jürgen Klopp et prend un sérieux avantage pour la qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Les deux équipes s’affronteront de nouveau lors du match retour le 15 mars prochain, au stade Santiago Bernabeu, à Madrid.

