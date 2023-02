Ligue des champions : le RB Leipzig arrache le match nul contre Manchester City

COMPTE-RENDU

À domicile, le RB Leipzig a d'abord subi face à Manchester City avant de se réveiller en deuxième mi-temps. À l'arrivée, un match nul 1-1 qui laisse aux deux équipes toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Une mi-temps chacun et un but partout. Le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Manchester City a accouché d'une égalité (1-1) logique au vu du déroulé du match : les Mancuniens se sont montrés dominateurs lors de la première période alors que les Allemands ont enflammé la seconde.

Dans la Red Bull Arena de Leipzig, Manchester City n'était pas venu en touriste. Dès la première minute, les Citizens font comme chez eux et mettent les pieds sur la table basse en installant leur jeu de possession. De quoi mettre sous pression des Allemands sans idée, ni énergie. Le RB Leipzig stoppe les assauts comme il peut, en multipliant notamment les fautes. Cependant, les coups francs ne donnent rien à l'image de ceux de Riyad Mahrez (10e, 17e).

À la moitié de la première mi-temps, Manchester City pointe à 83 % de possession de balle. Il faut cependant attendre une erreur de la défense allemande pour que les hommes de Pep Guardiola ouvrent le score. Grealish récupère et adresse une passe millimétrée à Gündogan, qui remet en une touche pour Mahrez. L'Algérien trompe facilement Blaswich (27e, 0-1).

Les Mancuniens manquent de doubler la mise quasiment immédiatement. Sur un corner de Mahrez, Rodri est seul au second poteau. L'Espagnol tente d'ajuster sa tête, qui passe devant le but avant de filer en six mètres (30e). En face, les rares contres de RB Leipzig sont annihilés par les multiples hors-jeu d'André Silva. Timo Werner tente le premier tir juste avant le sifflet de la mi-temps, sans réel danger (45e).

Coaching gagnant pour Leipzig

À défaut de profiter de la pause pour tenter d'améliorer ses capacités offensives, Marco Rose fait sortir Klostermann, en difficulté face à l'attaque mancunienne, et donne sa chance à Henrichs. Les Citizens reprennent leur marche en avant : Schlager repousse une reprise cadrée de Mahrez suite à un centre de Gündogan à gauche de la surface allemande (50e).

Cependant, le coaching de Marco Rose est inspiré. Magnifiquement décalé par Szoboszlai, Henrichs est seul sur la droite de la surface anglaise. Mais le défenseur croise trop sa frappe à ras de terre du pied droit (55e). Le signe d'un renouveau allemand. Werner prend de vitesse Akanji et centre en retrait. Ederson repousse des mains au premier poteau sous la menace de Forsberg, placé derrière lui (57e). Ederson est encore décisif devant André Silva qui tente un piqué (62e).

Si Haaland manque la balle de break (68e), la peur a changé de camp. Sur un centre de Halstenberg, Szoboszlai décoche une cacahuète qu'Ederson dévie en corner (69e). Le gardien mancunien ne fait que retarder l'inévitable : sur le corner qui suit, Gvardiol saute plus haut que tout le monde et égalise de la tête (70e, 1-1).

Gündogan sonne la révolte d'une frappe du plat du pied que Glaswich détourne (74e). Mais malgré toutes leurs tentatives, les Citizens ne récupèrent jamais l'avantage. Tout reste à faire pour les deux équipes avant le match retour à l'Etihad stadium

