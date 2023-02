Ligue Europa : Nantes, Rennes et Monaco éliminés, fin de l'aventure pour les clubs français

Samuel Moutoussamy, du FC Nantes, relance le ballon lors du match contre la Juventus de Turin, en Ligue Europa, le 23 février 2023. © Sébastien Salom-Gomis, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Les Nantais se sont inclinés face à la Juventus Turin, jeudi, en Ligue Europa après un match sans suspens. De son côté, Rennes s'est sabordé contre le Shakhtar Donetsk, qualifié aux tirs au but dans une émotion particulière, un an après le début de la guerre en Ukraine. Monaco, enfin, a été éliminé aux tirs au but par le Bayer Leverkusen.