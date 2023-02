Football européen : le record de Mbappé, la chute du Barça et le renouveau de l'AC Milan

TOUR DES STADES

Le PSG s'est adjugé le "Classique" de Ligue 1 face à l'OM grâce à un Mbappé en mode record et un Messi de gala. En Espagne, le FC Barcelone a concédé une défaite surprise contre l'avant-dernier Almeria, tandis qu'en Italie, le duel milano-milanais pour la deuxième place continue.

Le PSG assomme l'OM, Rennes s'adjuge le derby face à Nantes

Fortement secoué en Coupe de France le 8 février (défaite 2-1), le PSG a pris sa revanche contre l'OM dimanche 26 février. Paris a très vite fait savoir aux Olympiens que ce ne serait pas le même match en marquant deux buts par Kylian Mbappé (25e) et Lionel Messi (29e), infernal duo qui s'est rendu la politesse sur les passes décisives. L'Argentin a ensuite, d'une subtile louche, offert à Mbappé son 200e but avec le PSG (55e), qui égale ainsi le record d'Edinson Cavani.

Le titre s'est peut-être joué dès cette 25e journée, puisque Paris prend huit longueurs d'avance sur son dauphin.

L'OM, incapable de rivaliser comme 18 jours plus tôt, n'a pas tout perdu avec le coup de frein de ses rivaux pour la qualification en Ligue des champions, Monaco (3e) contre Nice (3-0) et Lens (4e) à Montpellier (1-1).

Tous deux éliminés de Ligue Europa jeudi, Nantes et Rennes devaient rapidement se remettre en ordre de marche, dans une affiche toujours attendue par le stade de la Beaujoire. La hiérarchie a été respectée dans cette rencontre, avec un but pour les Bretons du Belge Jérémy Doku (20e), déjà très en vue en C3 contre le Chakhtar Donetsk jeudi malgré l'élimination aux tirs au but.

Les Canaris sont tombés sur un grand Steve Mandanda dans les buts rennais et restent à la 13e place au classement, sept points devant le premier relégable, tandis que les Rennais reprennent leur place dans le top 5 de la Ligue 1.

Le Barça chute

En Liga, les leaders font du surplace. Le FC Barcelone s'est fait piéger dimanche 1-0 sur le terrain d'Almeria, avant-dernier du classement, pour la 23e journée de championnat. Les Blaugranas ont encaissé un but en contre dès la 24e minute, un ballon catapulté sous la barre transversale par l'ancien Rémois El Bilal Touré après un lob de Luis Suarez, et n'ont jamais réussi à revenir dans le match.

"Très fâchés, très énervés. On a fait le pire match de notre saison. Surtout en première période, il nous a manqué de la circulation de balle, de l'intensité, du rythme... et tout cela un jour où on n'avait pas le droit de se rater. On n'a pas montré qu'on avait envie de gagner ce match, c'est surtout cela qui m'énerve", a taclé l'entraîneur Xavi au coup de sifflet final.

Cette défaite en forme d'avertissement reste sans trop de conséquences puisque le Barça garde sept points d'avance sur le Real Madrid (2e, 52 points), accroché 1-1 par l'Atlético Madrid samedi. Les Colchoneros, pourtant réduits à dix après l'expulsion sur carton rouge direct d'Angel Correa pour un coup de coude à la poitrine d'Antonio Rüdiger (64e), avaient marqué les premiers, avec un coup franc magistralement déposé par Antoine Griezmann sur la tête de José Maria Gimenez (78e).

Mais Luka Modric a répliqué en offrant un corner parfait au jeune Alvaro Rodriguez pour arracher le nul à la 85e.

Duel Bayern Munich / Borussia Dortmund pour la fin de saison

La fin de saison en Allemagne risque d'avoir un goût de "Klassiker". En s'imposant 3 à 0 contre la très défensive Union Berlin dimanche dans le choc de Bundesliga, le Bayern Munich a conservé la tête du classement au soir de la 22e journée et installe le duel avec le Borussia Dortmund.

À douze matches de la fin de la saison, les deux mastodontes du football allemand partagent la première place du championnat avec 46 points, trois de plus que l'Union Berlin, surprise de la saison, et quatre de plus que le RB Leipzig en embuscade. Les décuples champions d'Allemagne en titre munichois conservent la tête grâce à leur différence de buts générale (+43 contre +18).

Depuis la reprise du football en Allemagne le 20 janvier, le Borussia Dortmund n'a connu que la victoire : sept succès en Bundesliga, un en huitième aller de la Ligue des champions contre Chelsea et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Une série qui lui a permis de revenir au premier rôle du championnat.

L'AC Milan chipe la deuxième place à l'Inter

L'AC Milan a retrouvé Mike Maignan et Zlatan Ibrahimovic mais surtout une âme pour battre l'Atalanta (2-0) et rejoindre à la deuxième place de la Serie A l'Inter Milan, battu à Bologne (1-0) dimanche lors de la 24e journée.

Toujours plus seul devant, le leader Naples profite du faux pas des Nerazzurri pour compter désormais 18 points d'avance sur son premier poursuivant : vainqueur samedi à Empoli (2-0), le Napoli peut s'autoriser six défaites lors des quatorze dernières journées sans perdre la tête. À ce rythme, Osimhen & Co. pourraient décrocher dès fin avril ou début mai le troisième scudetto de l'histoire du club, après les deux de l'époque Maradona (1987, 1990).

L'Inter, fatigué après la victoire contre Porto (1-0) mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions, a craqué sur la fin sur une frappe en force de Riccardo Orsolini (76e) après une relance ratée de la défense.

Arsenal et Manchester City continuent leur lutte

Vainqueurs à Leicester (1-0) et Bournemouth (4-1), Arsenal et Manchester City ont poursuivi leur mano a mano au sommet de la Premier League.

Largement dominateurs, mais peu dangereux face à un adversaire qui est passé totalement à côté de son match, les Gunners ont récolté trois points précieux. Avec 57 points, les Londoniens gardent leur deux longueurs d'avance sur le champion en titre, qui a joué un match de plus. Face à l'avant-dernier, Bournemouth, City n'a pas eu à forcer son talent non plus.

Manchester United, pour sa part, avait des obligations en finale de la Coupe de la Ligue. Face à Newcastle, les Red Devils ont fait parler l'expérience à Wembley pour rafler leur premier trophée en six ans. Premier trophée attribué en Angleterre dans la saison, la Coupe de la Ligue peut paraître une récompense bien modeste à l'échelle du palmarès du club, mais les supporters n'ont pas boudé leur plaisir après ce qui a dû leur sembler une éternité.

