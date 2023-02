Rugby : "Autour de moi, ça parle de plus en plus des Bleus" avant le Mondial

Reportage

Six mois avant le début de la Coupe du monde organisée en métropole, l'équipe de France jouit d'une popularité grandissante grâce à ses brillants résultats. Elle suscite de fortes attentes chez les supporters tricolores qui se sont délectés de leur dernière victoire sur l'Écosse, dimanche, au Stade de France, dans le Tournoi des Six Nations.

Le trajet en métro sur une ligne 13 bondée ne suffit pas à faire perdre sa bonne humeur à Daniel. Venu à Paris de Besançon pour voir les Bleus affronter l'Écosse, dimanche 26 février, ce septuagénaire s'amuse du bain de foule auquel il a le droit lorsqu'il vient au Stade de France, une sorte de longue mêlée préalable à chaque rencontre. "Il manque désormais la station bière pour finir le trajet", plaisante-t-il en retrouvant l'air vif de Saint-Denis.

Pour lui, la défaite en Irlande, meilleure équipe mondiale du moment, a été un "dur retour à la réalité". Mais il n'a pas perdu pour autant sa confiance dans les Bleus qui ont réalisé une année 2022 exceptionnelle, avec 10 victoires en 10 matchs et un Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations. "Cette équipe me plaît et il faut continuer à la soutenir", explique-t-il.

L'état d'esprit des Bleus est l'une des raisons pour lesquelles un groupe d'une vingtaine de personnes a fait le voyage depuis Roanne. Fans de basket, ils viennent pour la première fois au Stade de France voir jouer les Bleus. "On sent que cette équipe est humble est respectueuse. C'est un joli sport", explique Julien, 22 ans.

Il fait partie des nombreux nouveaux supporters que compte le XV de France depuis son renouveau amorcé voilà deux ans. Et l'engouement ne cesse de monter avec la Coupe du monde qui approche. "Autour de moi, ça parle de plus en plus des Bleus, je sens beaucoup d'intérêt", explique Delphine, une Lilloise de 32 ans qui suit le rugby depuis plusieurs années.

Une pesante affaire de corruption

Édouard a lui aussi une fibre ovale ancienne. Il était déjà là quand les Bleus enchaînaient les défaites au Stade de France, dans un silence pesant. Et il est du coup ravi de retrouver la chaude ambiance qui règne autour de l'enceinte sportive avant le match contre l'Écosse, en se délectant déjà de celle qui précédera le match d'inauguration de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre, pour lequel il possède une place.

Pour ce jeune homme de 25 ans, la seule ombre au tableau n'est pas d'ordre sportif. "Je ne pourrais jamais porter un maillot de l'équipe de France avec le logo Altrad dessus", assène-t-il. Il n'accepte pas que cette entreprise soit mêlée à une affaire de corruption qui a entraîné la condamnation du président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, à deux ans de prison avec sursis, puis à sa démission.

Il regrette que cette affaire nuise à l'image du rugby et à l'équipe de France. Même si elle ne semble affecter en rien le rendement des joueurs sur le terrain. "C'est cela l'essentiel", explique Nathalie, venue soutenir les Bleus avec ses enfants. "Il ne faut pas que cela puisse gêner les joueurs. Ils n'ont rien à voir avec cela. Et nous, on vient ici pour voir une victoire des Bleus."

Un match à guichet fermé

Mal informé sur ces affaires judiciaires, Ulysse, 25 ans, affiche un désintérêt total, en expliquant préférer voir "ce qui se passe devant l'écran que derrière". Il porte un magnifique costume de coq, tout comme Agathe, Andrea et Maxime qui se tiennent à ses côtés. Des costumes qui se transmettent dans sa famille depuis 12 ans, au gré des rencontres du XV de France. Certains ont d'ailleurs voyagé jusqu'en Nouvelle-Zélande lors d'un match des Bleus. Ulysse et ses acolytes sont tout à fait prêts à les porter pour soutenir les Bleus lors de la Coupe du monde si des places se présentent miraculeusement.

Ulysse, Agathe, Andrea et Maxime au soutien des Bleus, le 26 février © France 24 / Olivier Bras

Ce quatuor coloré a pu donner de la voix pendant 80 minutes contre l'Écosse et se réjouir de la victoire tricolore. Un match qui, selon la Fédération française de rugby, s'est joué à guichets fermés. Les spectateurs ont pu profiter d'un avant-match en mode Coupe du monde, avec une déferlante de watts et d'effets pyrotechniques. Des animations destinées à ravir un public désireux de faire la fête avec des Bleus conquérants, dans le sillage de leur capitaine Antoine Dupont.

Le demi de mêlée français, Frédéric et Séverine le connaissent bien. Ils viennent des Hautes-Pyrénées, non loin du village de Castelnau-Magnoac dont Antoine Dupont est devenu le plus illustre ambassadeur. Ils louent les qualités de ce "joueur simple qui a les valeurs du terroir". Et ils savourent la victoire de cette équipe de France qui a su rapidement se remettre à gagner, face à un adversaire redoutable.

Ils vont profiter de leur séjour parisien pour se rendre au Salon de l'Agriculture, qui se tient actuellement à Paris. La star de l'édition 2023 s'appelle Ovalie, une vache de la race Salers. Un nom qui ne manquera pas de séduire les amateurs de rugby en cette année de Coupe du monde.

