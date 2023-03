Football : Neymar bientôt opéré de la cheville, sa saison avec le PSG compromise

Le PSG a annoncé, lundi, que Neymar doit se faire opérer de sa cheville droite "dans les prochains jours" au Qatar. Par conséquent, il sera absent des terrains de "trois à quatre mois", le privant de la fin de saison du club.

Le scénario semble se répéter pour Neymar. L'attaquant du Paris Saint-Germain, qui doit se faire opérer de sa si fragile cheville droite, ne pourra certainement pas terminer la saison, a annoncé lundi 6 mars le club.

Il passera sous les mains du chirurgien "dans les prochains jours" à Doha (Qatar) et sera absent des terrains de "trois à quatre mois", a prévenu le PSG, à deux jours d'un match décisif au Bayern Munich.

Le joueur "a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années" et "le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive", a précisé le club de la capitale.

"Je reviendrai plus fort", a promis l'attaquant brésilien sur Twitter, dans un court message accompagné d'une émoticône de mains jointes en prière.

Sa saison est sans doute terminée puisque la 38e et dernière journée de Ligue 1 est prévue le 3 juin et la finale de la Ligue 1 est programmée le 10 juin. Il n'aura joué que 49 % des matchs de Ligue 1 du PSG depuis son arrivée (112 sur 228) et en Ligue des champions, il aura disputé 41 des 55 rencontres, en comptant celle de mercredi, un maigre rendement pour un joueur de ce prix.

Des blessures à répétition

En disputant un ballon à Benjamin André le 19 février contre Lille en Ligue 1, la cheville de "Ney" s'est tordue, une fois de plus. Le Brésilien était sorti en larmes. Ces derniers jours, l'entraîneur Christophe Galtier avait prévenu que son joueur serait de toutes façons absent à Munich, où le PSG doit renverser mercredi (21 h 00) un désavantage d'un but pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Samedi, lors des célébrations du 201e but parisien de Kylian Mbappé, on l'a vu sur la pelouse en béquilles, comme Presnel Kimpembe, victime d'une rupture du tendon d'Achille droit et forfait lui jusqu'à l'automne.

La rechute est terrible pour Ney, qui va encore manquer un grand rendez-vous européen du PSG. Ses blessures à répétition l'ont privé d'un huitième de finale retour de C1 contre le Real Madrid en 2018 (touché à un os du pied), des huitièmes de l'année suivante contre Manchester United, toujours pour un problème au pied, et encore d'un huitième contre le Barça en 2021. Cette fois, c'est l'adducteur gauche qui avait lâché.

Quand il n'est pas blessé, le crack brésilien emmène le PSG jusqu'en finale en 2020, perdue contre le Bayern (1-0), mais sa fragilité l'a rattrapé.

Son pied avait déjà tourné à la Coupe du monde, lors du premier match contre la Serbie. Après d'intenses soins, Ney était revenu mais son tournoi s'était encore une fois achevé dans les larmes, en quarts de finale, contre la Croatie (1-1, 4 t.a.b. à 2 ), où il avait pourtant signé un but magnifique.

En 2014, une grave blessure à une côte l'avait arrêté avant les demi-finales, et la "Seleçao" s'était effondrée contre l'Allemagne dans le mémorable 7-1.

