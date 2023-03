JO de Paris : tout comprendre à la billetterie et ses prix polémiques

Billet trop cher ?

Depuis le 13 février et jusqu’au 15 mars prochain, les premiers billets sont en vente pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais en raison d'un système complexe et des prix affichés, la billetterie fait polémique. France 24 fait le point.

Pour des "Jeux populaires", on repassera. Un sondage publié dimanche 5 mars indique qu'une écrasante majorité des Français* (82 %) trouve que les prix des places pour assister aux Jeux olympiques de Paris 2024 ne sont pas assez bons marchés.

Autre mauvaise nouvelle pour les organisateurs des JO-2024, 79 % des Français ont le sentiment qu'obtenir des places pour les épreuves olympiques n'est pas simple en termes de démarches.

Ce sondage est publié deux semaines après le début de la première phase de vente de trois millions de billets par packs, qui fait l'objet de critiques virulentes sur sa complexité et sur les prix pratiqués.

• Une première phase de vente contestée

Lors de la première phase qui a commencé le 13 février et se conclura le 15 mars, il est seulement possible d'acheter des places en constituant des packs sur-mesure. Chaque pack doit être composé de trois sports différents avec autant de billets dans chacune des disciplines choisies. De quoi faire monter très vite le prix du pack.

Exemple : si une famille avec deux enfants veut se faire le plaisir de sa vie en se rendant à un match de basket-ball des JO, elle doit également acheter quatre billets dans deux autres sports. Dans ces conditions, difficile de se constituer un pack sans débourser plusieurs centaines d'euros.

Autre choix critiqué : la part de hasard. Il fallait s'inscrire en amont de la session pour être tiré au sort. Chaque tiré au sort dispose d'une fenêtre de 48 heures pour constituer son pack. Dans ces conditions, seuls les tout premiers tirés au sort ont pu bénéficier des tarifs réellement avantageux.

Je me dis, bon allons découvrir des sports, ce sera peut être moins cher ?

Genre le canoë en ligne, quart de finale ?... 90 balles quand-même.

La lutte en 1/4 de finale? 100€.

Haltérophilie homme 60 kg ? 125€.

Ah j'ai trouvé !! Le golf stroke play individuel 2e tour, 24€. Ouf! — Juge Dread (@juge_dread) February 26, 2023

Interrogé sur ce mécontentement exprimé sur les réseaux sociaux, Tony Estanguet, patron du comité d'organisation (Cojo) Paris-2024, s'est défendu en assurant que les Jeux de Paris n'étaient "pas plus chers que les JO de Londres [en 2012, NDLR]".

La comparaison est discutable : Londres proposait par exemple 2,5 millions de billets à 23 euros, là où Paris n'en propose "que" 1 million à 24 euros. Pour le patron du Cojo, la billetterie de son évènement est davantage accessible que celle des Jeux britanniques car elle propose la moitié de ses 10 millions de billets en vente, à 50 euros ou moins.

Tony Estanguet a rappelé que "des dizaines de milliers de personnes (...) ont pu faire leur programme de rêve dans 750 sessions au choix avec des places à 24 euros". "Forcément il y a de la frustration, on le sait", a-t-il reconnu. "On voulait une billetterie accessible, mais cela veut dire qu'à côté de cela, l'autre moitié finance l'organisation des Jeux", justifie-t-il.

• Quelle est la suite ?

Pour ceux qui n'auront pas pu acheter de billets lors de la première phase, que ce soit en raison du prix ou d'un manque de chance au tirage au sort, il y aura une deuxième chance lors d'une seconde phase : 7 millions de sésames couvrant l’ensemble des épreuves seront mis en vente

Cette fois, pas besoin de faire de packs et d’acheter des billets par multiple de trois : les places seront disponibles exclusivement à l’unité. Parmi elles, des accès aux sessions les plus convoitées, comme les finales du 100 mètres d’athlétisme, du 100 mètres nage libre ou des tournois de sports collectifs. Les spectateurs pourront également acquérir des places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux.

Pour ceux qui n'auront pas obtenu leur précieux tickets, il restera la billetterie des Jeux paralympiques en octobre 2023 et une 4e session qui écoulera les billets restants en décembre 2023. Une plateforme de revente de billets devrait également être mise en place d'ici aux Jeux.

• Où va l'argent de la billetterie ?

Les recettes de billetterie prévues doivent approcher 1,4 milliard d'euros, hospitalités (packages haut de gamme) comprises, soit un tiers du budget global d'organisation de 4,4 milliards d'euros.

Autre motif d'inquiétude pour le comité d'organisation : selon ce même sondage, 64% des Français n'ont pas confiance dans l'organisation des JO 2024 pour maîtriser le coût de cet évènement et équilibrer son budget entre les dépenses et les recettes dans un contexte de forte inquiétude sur l'inflation galopante.

• Des épreuves gratuites

Certaines disciplines seront accessibles gratuitement. À commencer par la cérémonie d'ouverture, prévue le 26 juillet 2024. Pour la première fois de l'histoire, cette cérémonie sera organisée en dehors d'un stade, sur la Seine. L'accès à la partie basse des quais, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, sera payant. Mais les quais hauts seront gratuits.

Toutes les disciplines de longue distance, prévues au cœur de la capitale, seront également accessibles gratuitement, que ce soit pour le marathon (à pied et à la nage), la marche, le triathlon, ou encore le cyclisme (course en ligne et contre la montre). L'arrivée sera payante mais le long du parcours sera gratuit.

À Marseille, les épreuves de voiles seront visibles gratuitement : les spectateurs pourront se positionner le long de la corniche, pour assister aux épreuves.

*Ce sondage a été réalisé les 1er et 2 mars auprès d'un échantillon de 1 005 personnes âgées de 18 ans ou plus, représentatif de la population française, avec une marge d'erreur de 2,5 points.

