Ligue des champions : le PSG vise l’exploit face au Bayern Munich avec Mbappé en fer de lance

Le PSG joue sa saison européenne, mercredi, à l’Allianz Arena en huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Les Parisiens espèrent l’exploit après une défaite au match aller par la plus petite des marges (0-1). Ils vont aussi pouvoir compter sur le retour en forme de leur attaquant vedette Kylian Mbappé.

Si le PSG ne doit retenir qu’un chiffre avant d’affronter le Bayern Munich, mercredi 8 mars, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, c’est 6 % – comme la chance qu’ont les Parisiens de se qualifier après avoir perdu au match aller (0-1). Avant cette rencontre décisive pour le club de la capitale, seules 5 des 89 équipes qui se sont inclinées dans la compétition européenne sont parvenues à inverser la tendance.

Cette statistique a le mérite d’être claire : le PSG n’a pas d’autre choix que de réaliser un exploit en Bavière, sous peine de vivre de nouveau une fin de saison loin des lumières étoilées et de l’objectif fixé par les Qataris qui ont acquis le club parisien en 2011 : soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Mais pour espérer cette issue, les Parisiens vont devoir mettre d’autres ingrédients qu’au match aller. Leur entraîneur n’a pas dit autre chose, mardi, lors de la conférence de presse d’avant-match : “Il faudra jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait à l'aller (...). Il faudra avoir un comportement beaucoup plus agressif, jouer un match plus complet”, a expliqué Christophe Galtier.

Le PSG a joué avec un bloc bas organisé en 4-4-2 durant la première période au Parc des Princes, ce qui a laissé peu de place à des projections vers la cage adverse. “Ce schéma n’a pas véritablement favorisé l’expression offensive des Parisiens, qui n’auront pas déclenché une frappe dans le jeu et n’auront négocié que trois ballons dans la surface adverse”, décryptait L’Equipe au lendemain du match aller, le 15 février.

Kylian Mbappé, déterminé et en forme, peut changer la donne

Mais les Parisiens ont aussi montré un tout autre visage offensif après l’entrée de Kylian Mbappé à l’heure de jeu lors du match aller. L’attaquant français, de retour de blessure, n’était pas à 100 % mais a quand même créé le danger dans la défense du Bayern. Il a même cru inscrire le but de l’égalisation (82e) sur un service de Nuno Mendes, avant que le latéral gauche ne soit finalement signalé hors-jeu.

Kylian Mbappé peut incarner à lui seul les 6 % de chances qu’a le PSG de se qualifier. Après le 0-1 du match aller, il n’était pas pour autant défaitiste : “Il y a une possibilité encore. On va aller (à Munich) avec beaucoup d'énergie et de détermination. (...). Si on égalise, si on joue notre football offensif, si on marque, après il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon.”

Outre son état d’esprit déterminé, Kylian Mbappé est revenu en forme au cours des trois dernières semaines : il a inscrit cinq buts lors des trois derniers matches de Ligue 1 qu’il a disputés, en contribuant largement à la nette victoire des Parisiens à Marseille (0-3) .

Son retour en forme va être déterminant à l’Allianz Arena. Pour son entraîneur Christophe Galtier, "la présence de Kylian nous permet d'avoir plus de profondeur et de percussion, mais il faudra être plus haut sur le terrain et surtout récupérer le ballon plus haut dans le camp adverse.”

Le Bayern Munich se méfie de l’attaquant français et va probablement le surveiller comme le lait sur le feu. "Le joueur le plus spectaculaire actuellement, c'est très clairement Kylian Mbappé, son explosivité combinée aux bons choix dans la surface de réparation", a estimé l'attaquant du Bayern Thomas Müller, avant de prévenir : "On ne va pas le regarder, on va le gêner dans son travail (mercredi soir)."

Le PSG privé de Neymar pour la fin de saison

Les Parisiens, comme chaque année à la sortie de l’hiver, jouent leur saison sur un match de Ligue des champions – pour laquelle ils nourrissent de grandes ambitions. Exceptées la finale perdue face au Bayern Munich en 2019-2020 (0-1) et une élimination en demi-finale face à Manchester City en 2020-2021, le PSG peine ces dernières années à dépasser le stade des huitièmes de finale.

Le club de la capitale a échoué à ce niveau de la compétition cinq fois lors des sept dernières années, et une sixième élimination mercredi soir ne serait pas du plus bel effet pour la fin de saison.

En cas de nouvel échec, le PSG doit s'attendre à une avalanche de critiques : elles pourraient entre autres concerner le manque d’expérience européenne de Christophe Galtier, le recrutement perçu comme décevant du conseiller football Luis Campos depuis son arrivée au club ou encore la blessure de Neymar, encore une fois forfait dans le "money time".

L’absence du Brésilien pourrait d’ailleurs être à double tranchant face au Bayern, comme l’a déclaré Christophe Galtier : “C'est un joueur décisif. Neymar c'est 17 buts et 11 passes décisives cette saison. Il est gravement blessé, il a toujours été très pro depuis que je suis au club, il a eu une période post-Coupe du monde très difficile. Alors est-ce que l'équipe est plus équilibrée (à deux devant plutôt qu'à trois avec Mbappé et Messi, NDLR), oui, de par les profils de nos milieux de terrain. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, avoir ‘Ney’ est un plus."

En l'absence de Neymar, le 3-5-2 de Galtier a atteint un certain équilibre. Ils ne sont plus que deux à peu ou pas défendre, Messi et Mbappé, et le triangle du milieu, avec Vitinha et Marco Verratti à sa base, quadrille bien le terrain. C'est plutôt en défense que le bât blesse, et Christophe Galtier redoute des errements pouvant "redonner beaucoup trop d'espoirs" au Bayern. "On n'aura pas le droit évidemment d'avoir ce comportement mercredi soir", assène-t-il.

