Équipe de France : la sélectionneuse Corinne Diacre démise de ses fonctions par la FFF

Le comité exécutif (Comex) de la Fédération française de football (FFF) a annoncé, jeudi, démettre de ses fonctions Corinne Diacre, sélectionneuse des Bleues depuis 2017. Elle faisait face à une fronde de plusieurs de ses joueuses, dont les emblématiques Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto, depuis le 24 février.

À six mois du Mondial-2023, l'équipe de France féminine aura une nouvelle personne à la barre : la sélectionneuse Corinne Diacre, en poste depuis 2017, a été démise de ses fonctions, jeudi 9 mars, à la suite d'un comité exécutif (Comex) de la Fédération française de football (FFF).

"Si la FFF reconnait l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Equipe de France féminine", a indiqué la FFF dans un communiqué.

La crise, longtemps souterraine, a éclaté au grand jour le 24 février avec l'annonce par Wendie Renard (142 sélections) de sa mise en retrait de l'équipe de France, expliquant qu'elle ne pouvait "plus cautionner le système actuel" trop éloigné, selon elle, du haut niveau.

Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, vedettes des Bleues et du Paris SG, ont embrayé et taclé le "manque de professionnalisme" de l'encadrement tricolore, sans nommer la sélectionneuse directement. Les Lyonnaises Griedge Mbock (blessée) et Perle Morroni (non sélectionnée) ont aussi rejoint la fronde.

Sur ce sujet, le Comex a indiqué "que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n’était plus acceptable dans l’avenir".

Plusieurs candidats au poste

Un groupe de travail va être mis en place pour auditionner les candidats au poste.

Le nom de Gérard Prêcheur, actuel entraîneur du PSG féminin, revient avec insistance. Ces dernières heures, l'ancien formateur de l'INF Clairefontaine et ex-coach de l'OL féminin (2014-2017) assurait cependant n'avoir pas été contacté par la FFF.

D'autres profils se distinguent, comme ceux de Sonia Bompastor (Lyon), Sandrine Soubeyrand (Paris FC) et Eric Blahic (ex-adjoint de Diacre). Mais la Fédération pourrait temporiser sur ce sujet et ne pas prendre de décision immédiate

