Soubeyrand, Prêcheur, Bompastor… Qui pour succéder à Corinne Diacre à la tête des Bleues ?

Avec la mise à l'écart de Corinne Diacre, la Fédération française de football doit désormais trouver un nouveau sélectionneur ou une nouvelle sélectionneuse pour prendre la tête de l'équipe de France féminine. Gérard Prêcheur, Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand, Éric Blahic et Hervé Renard font partie des noms considérés.

La Fédération française de football (FFF) a finalement tranché, jeudi 9 mars, et démis Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues, de ses fonctions. En poste depuis 2017, celle-ci était dans la tourmente depuis la mise en retrait de Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, des cadres qui critiquaient le manque de professionnalisme de l'équipe de France féminine. Reste à la FFF de nommer quelqu'un pour lui succéder.

Le temps presse car la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande débute le 10 juillet et le prochain match des Bleues, contre la Colombie en amical, se tient dans à peine un mois à Clermont.

Dans cette optique, Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, a demandé aux quatre membres d'une commission spéciale de "procéder, dans les huit à dix jours, aux auditions des candidats qui seraient intéressés par cette mission".

Gérard Prêcheur, Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand, Éric Blahic et Hervé Renard sont les noms qui reviennent avec le plus d'insistance.

Gérard Prêcheur, entraîneur du PSG féminin

Gérard Prêcheur préside à la destinée du PSG féminin. © Javier Sorano, AFP

Selon Canal +, il est en pole position pour succéder à Corinne Diacre. Gérard Prêcheur, entraîneur de l'équipe féminine du PSG depuis août 2022, pourrait prendre les commandes de l'équipe de France, au moins jusqu'à la Coupe du monde.

Avant le PSG, il a entraîné l'OL (2014-2017) et a tout gagné avec l'équipe. Il a notamment à son actif deux triplés lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017 en remportant le Championnat de France, la Ligue des champions et la Coupe de France.

Sonia Bompastor, entraîneuse de l'OL

Sonia Bompastor est l'entraîneuse de l'OL. © Franck Fife, AFP

Si la solution ne vient pas du PSG, elle pourrait venir de l'OL. Le nom de Sonia Bompastor, actuelle entraîneuse des Lyonnaises, circule également parmi les noms possibles pour remplacer Corinne Diacre.

L’ancienne défenseuse de l’équipe de France (156 sélections) a été la première femme à entraîner le septuple champion d’Europe. Ancienne capitaine du club, puis directrice de l’académie, elle incarne "l’ADN OL" et a, à ce titre, les faveurs de Jean-Michel Aulas, président du club et membre du Comité exécutif (Comex) de la FFF.

Sandrine Soubeyrand, entraîneuse du Paris FC

Sandrine Soubeyrand lors de la remise d'un maillot commémorant son record de sélections en équipe de France, femmes et hommes confondus. © Franck Fife, AFP

Avant d'être sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre avait porté à 69 reprises le brassard de capitaine. Une seule femme la devance dans ce classement : Sandrine Soubeyrand, qui est également citée pour lui succéder. Avec 198 capes, elle possède le record de sélections avec le maillot bleu, femmes et hommes confondus (avec "seulement" 145 capes, Hugo Lloris peut aller se rhabiller).

Cette expérience des Bleues et son statut de légende plaident pour elle. La quadragénaire est pour le moment en poste au Paris FC, troisième de première division derrière les inamovibles OL et PSG.

É ric Blahic, ex-adjoint de Corinne Diacre

Eric Blahic a été l'adjoint de Corinne Diacre © Franck Fife, AFP

Ex-adjoint de nombreuses équipes (Guingamp, Sochaux, PSG, Bordeaux) et surtout de Corinne Diacre chez les Bleues (2020-2021), il était parti de l’équipe de France à la suite de désaccords avec la sélectionneuse.

Actuellement libre puisqu’il a quitté en août 2022 son poste à la direction technique nationale – il était en charge de la formation des entraîneurs –, Blahic serait intéressé par la mission. Son manque d'expérience à ce poste pourrait cependant jouer contre lui, même s'il aurait les faveurs du vestiaire.

Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie saoudite

Le sélectionneur Hervé Renard pendant le match entre l'Argentine et l'Arabie saoudite au stade de Lusail, au nord de Doha, le 22 novembre 2022. © Odd Andersen, AFP

De la liste, c'est le seul sans expérience en matière de football féminin. Le technicien de 54 ans est lié pour le moment avec la sélection masculine d’Arabie saoudite jusqu’en 2027, mais une clause dans son contrat lui permettrait de quitter son poste sous certaines conditions.

Hervé Renard a pour lui son expérience en matière de football international. Dans sa carrière de technicien, il a déjà remporté deux Coupes d’Afrique : avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015). La victoire retentissante de l’Arabie saoudite contre l’Argentine, lors du dernier Mondial au Qatar, a également marqué les esprits.

