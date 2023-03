Tournoi des Six Nations : les Bleus écrasent les Anglais et signent une victoire historique

Compte-rendu

Les Français, qui n'avaient plus gagné à Twickenham depuis 18 ans dans le Tournoi des Six Nations, ont largement battu samedi des Anglais complètement dépassés (53-10), signant la plus large victoire française dans cette enceinte. Ils ont marqué 7 essais qui leur permettent d'empocher un point de bonus offensif précieux pour espérer remporter cette compétition dans une semaine.

En 2005, lors de la dernière victoire française à Twickenham dans le Tournoi, les Français n'avaient gagné que d'un petit point (17-18). Cette fois, l'écart est énorme et l'émotion immense, à l'image de celle ressentie par leur sélectionneur Fabien Galthié après le match gagné, samedi 11 mars, par la France (53-10).

Deux minutes de jeu suffisent aux Bleus pour marquer leur premier essai parti des 30 mètres français. Ils sortent superbement de leur camp grâce à un jeu très dynamique, à l'image du deuxième-ligne Thibaud Flament qui réalise une magnifique percée avant de transmettre à l'ailier Ethan Dumortier, auteur d'une passe décisive pour Thomas Ramos. L'arrière tricolore aplatit dans l'en-but et signe un magnifique essai démontrant l'intention des Français de produire du jeu dans ce stade de Twickenham considéré comme le temple du rugby.

Ses quelque 80 000 spectateurs voient des Français très entreprenants au cours des dix premières minutes, avec une avance de 10 points au score grâce à une pénalité de Thomas Ramos. Pris de court par cette entame, les Anglais réussissent ensuite à remettre la main sur le ballon et à occuper le camp français. Mais il heurtent à une bonne défense française, à l'image de Jonathan Danty qui a réalisé de précieux grattage.

Avec l'apparition de la pluie, le ballon devient plus difficile à contrôler pour les 30 joueurs. Le capitaine français Antoine Dupond conserve, lui, la même précision au pied, réussissant à trouver une touche précieuse dans les 22 mètres anglais à la 25e minute. Un ballon bien négocié par les Français qui s'offrent un 2e essai, marqué en force par Thibaud Flament face à deux adversaires anglais.

Menée 17 à 0, l'Angleterre ne parvient pas à trouver de solutions, même si l'ouvreur Marcus Owen inscrit les premiers points anglais sur pénalité. Il est imité quelques secondes plus tard part Thomas Ramos. Et Charles Ollivon enfonce le clou à la 40e minute avec un 3e essai marqué après une belle mêlée française. Il est transformé par Thomas Ramos qui donne 24 points d'avance aux Bleus à la mi-temps (3-27).

Les doublés de Flament, Ollivon et Penaud

Les Anglais se rebiffent en début de deuxième période et sont récompensés par un essai de leur arrière Freddie Steward à la 46e minute, transformé par Marcus Smith. Mais ils manquent de précision pour réussir à vraiment inquiéter les Bleus qui conservent 17 points d'avance (10-27).

Installés dans le camp adverse, les Français contrôlent ce match et la possession du match. À la 57e minute, Thibaud Flament, un joueur qui a évolué plusieurs saisons en Angleterre et rêvait de jouer à Twickenham, signe un doublé.

Quelques minutes plus tard, Charles Ollivon fait de même, pour donner une très large avance aux Français à la 60e minute (10-41). Complètement désorganisés, les Anglais ne parviennent pas à retrouver le fil de la rencontre. Ils restent brouillons et commettent des fautes qui les empêchent de se montrer dangereux. À l'inverse, les Français font preuve d'une grande discipline et profitent de l'intelligence de leur charnière pour se dégager.

Le 6e essai français est inscrit à la 72e minute par Damian Penaud, magnifiquement servi au pied par Gaël Fickou. Et les spectateurs qui commencent à quitter Twickenham ne voient pas l'ailier français récidiver deux minutes plus tard pour faire encore gonfler le score (10-53). Deux essais transformés par Thomas Ramos, auteur d'un impeccable 100 % au pied et élu homme du match.

Jamais les Anglais n'avaient connu une telle défaite à domicile. Et ils la concèdent face aux Bleus, lors d'un "crunch" dévastateur. "Gagner comme cela dans l'antre du rugby, c'est historique", a confié Antoine Dupont après la rencontre au micro de France Télévisions. Lui et ses coéquipiers attendent désormais de voir quel sera le résultat du match entre l'Écosse et l'Irlande, dimanche 12 mars. Avec déjà trois victoires bonifiées et une défaite contre l'Irlande, les Bleus espèrent encore pouvoir gagner ce Tournoi à l'issue de leur dernier match, le 18 mars contre le pays de Galles au Stade de France.

