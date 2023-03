Foot européen : l'OM cale encore, Naples, Arsenal et le Barça foncent vers le titre

TOUR DES STADES

En Ligue 1, le PSG a mollement rebondi avec une victoire à Brest alors que son dauphin, l'OM, a cédé le match nul à domicile. En Angleterre, Arsenal a enchainé une cinquième victoire consécutive, tandis qu'en Espagne, le Barça poursuit sa course en tête en solo.

Le PSG s'en sort, Marseille cale encore à domicile

Trois jours après son élimination sans gloire en Ligue des champions, le PSG s'en est remis à un but dans les arrêts de jeu de Kylian Mbappé pour se sortir d'un mauvais pas à Brest (1-2) et relever quelque peu la tête. Les Parisiens n'ont visiblement toujours pas digéré leur énième désillusion européenne mais ils peuvent dire un grand merci à leur attaquant vedette, qui les a une nouvelle fois sauvés.

Lens, porté par le triplé foudroyant en moins de cinq minutes de Loïs Openda, a effectué la bonne opération du week-end et se replace sur le podium (3e) après son large succès à Clermont (0-4), dimanche, mettant la pression sur l'OM, incapable de battre Strasbourg au Vélodrome (2-2).

L'OM, très tôt réduit à dix après l'exclusion dès la 29e minute de Leonardo Balerdi, coupable d'une faute sur Habib Diallo, pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 jusqu'à la 88e minute mais il a été puni par le doublé de Jean-Eudes Aholou et voit le leader parisien, vainqueur la veille à Brest (2-1), s'échapper avec dix points d'avance.

La deuxième place des Marseillais est désormais en grand danger car Lens recommence à pousser fort derrière. Les Sang et Or, qui venaient d'enchaîner trois matches sans victoire, toutes compétitions confondues, se sont parfaitement relancés et ne sont plus qu'à deux longueurs des Phocéens. C'est surtout la performance d'Openda qui a fait sensation. L'attaquant lensois a, à lui tout seul, dynamité la défense clermontoise en inscrivant trois buts coup sur coup en première période, le triplé le plus rapide de ces 50 dernières années en championnat avec celui du Lillois Matt Moussilou en 2005 face à Istres.

Les Monégasques, qui font aussi les frais du réveil lensois et rétrogradent à la quatrième place, feraient bien de s'en méfier. L'ASM peut se mordre les doigts d'avoir été surpris par Reims à Louis-II (0-1) malgré plusieurs occasions nettes, même si elle n'est pas la première à se casser les dents sur les hommes de Will Still, qui n'ont perdu aucune de leurs 19 dernières rencontres en L1. Le club du Rocher marque singulièrement le pas avec cette troisième sortie consécutive sans victoire.

Invaincu en Ligue 1 depuis le 11 janvier, Nice fait de son côté du surplace (7e) après le nul ramené de Nantes (2-2). Le dernier représentant français en Coupe d'Europe, qui reçoit le Sheriff Tiraspol jeudi en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence, avait peut-être déjà la tête ailleurs. Le Gym a en effet mené deux fois au score avant d'encaisser un deuxième but à seulement deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Le FC Barcelone en route vers le sacre

Le Barça a difficilement dominé l'Athletic à Bilbao (0-1) dimanche lors de la 25e journée de Liga, et reprend 9 points d'avance en tête du classement sur le Real Madrid (2e, 56 points), vainqueur de l'Espanyol Barcelone 3-1 samedi. Les Catalans ont débloqué la situation juste avant la pause, sur une passe lumineuse du capitaine Sergio Busquets pour Raphinha, qui a décoché une frappe croisée du droit (45e+1), d'abord refusé puis finalement validé par l'arbitre vidéo, avant de résister à une fin de match haletante.

Pour le grand retour de Robert Lewandowski dans le onze blaugrana (après avoir manqué 2 matches à cause d'une douleur à la cuisse gauche), les hommes de Xavi ont refait le plein de confiance sur la pelouse, à défaut d'être épargné par le scandale arbitral et l'inculpation pour corruption qui a frappé le club vendredi. Du baume au moral, donc, à une semaine du clasico retour de Liga, dimanche 19 mars au Camp Nou.

Le Bayern Munich désormais seul en tête

Le défenseur Benjamin Pavard a inscrit son premier doublé en sept saisons de Bundesliga, offrant la victoire au Bayern contre Augsbourg (5-3) lors de la 24e journée de championnat. Un doublé qui permet aussi au Bayern de prendre la tête de la Bundesliga : son concurrent, le Borussia Dortmund a concédé le match nul sur la pelouse de Schalke (2-2) et vu sa série de 8 victoires prendre fin.

Derrière les deux géants d'Allemagne, la lutte s'est resserrée, après la victoire de Fribourg contre Hoffenheim (2-1) et le nul de l'Union Berlin à Wolfsburg (1-1). Au soir de la 24e journée, le RB Leipzig, l'Union Berlin et Fribourg sont à égalité à 45 points, à la troisième place derrière le Bayern Munich, seul dans le fauteuil de leader (52 pts), et le Borussia Dortmund (50 pts). Une lutte à trois pour les troisième et quatrième places qualificatives pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions.

Tenu en échec par Stuttgart (1-1), l'Eintracht Francfort semble marquer le pas (40 pts) à la sixième place, avec un trou désormais avec le trio devant lui au classement.

L'Inter Milan s'incline mais personne n'en profite

Naples continue de marcher sur la Serie A avec une nouvelle victoire sans discussions contre l'Atalanta Bergame (2-0), samedi, qui lui offre 18 points d'avance à 12 journées du terme. Dans le sillage de son perce-muraille Khvicha Kvaratskhelia, qui a débloqué la rencontre d'une frappe sous la barre après une double feinte de tir (60e), le Napoli n'a pas laissé place au doute après son revers contre la Lazio Rome (0-1) et continue de sprinter vers un premier Scudetto depuis ceux de l'époque Maradona, en 1987 et 1990.

Naples porte son incroyable avance à 18 points sur l'Inter Milan (2e), surprise vendredi par la Spezia (2-1). Les Nerazzurri restent deuxièmes en dépit de leur revers, après le 0-0 de la Lazio Rome (3e) à Bologne samedi soir.

L'AS Rome, à dix pendant toute la seconde période, a raté pour sa part l'occasion de rejoindre l'Inter Milan à la deuxième place en s'inclinant à domicile contre Sassuolo (3-4) dans un match à rebondissements. La Roma (5e) reste deux points derrière la Lazio Rome (3e) avant le derby de la capitale dimanche prochain.

Cinq à la suite pour Arsenal, Newcatsle regagne

Arsenal a remporté dimanche sa cinquième victoire de suite à Fulham (0-3) et a repris cinq points d'avance devant Manchester City, vainqueur la veille à Crystal Palace (0-1). Au-delà de cette victoire essentielle à Fulham, les joueurs de Mikel Arteta ont de nouveau impressionné par leur compacité au milieu de terrain, leur intelligence tactique et la qualité de leur jeu de passes, face aux Cottagers, désormais 8es du classement.

>> À voir aussi : Le football anglais deviendrait-il écolo ?

Deux mois après leur dernière victoire en championnat, Newcastle a repris ses bonnes habitudes de la première partie de saison avec une victoire face à Wolverhampton (2-1), qui lui permet de revenir en 5e position, à quatre points du premier qualifiable pour la prochaine Ligue des champions, Tottenham, et avec deux matches en plus à jouer. La meilleure défense du championnat (18 buts en 25 matches) a également marqué pour la première fois depuis décembre deux buts dans un même match.

À la troisième place du classement, Manchester United n'a pas pu faire mieux qu'un score nul (0-0) contre le dernier du classement, Southampton, une semaine après avoir explosé à Liverpool (7-0) et après s'être rassuré en Ligue Europa contre le Betis Seville (4-1).

