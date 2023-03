Ligue des champions : Benzema guide le Real Madrid contre Liverpool pour rejoindre les quarts

COMPTE-RENDU

La joie de Benzema après son but.

Large vainqueur au match aller (2-5), le Real Madrid a résisté et battu Liverpool à domicile pour s'adjuger une place en quarts de finale (1-0). Benzema a inscrit l'unique but de la rencontre.

Le club roi du football triomphe encore. Dans un remake de la finale de la Ligue des champions-2022, le Real Madrid a triomphé de Liverpool à domicile, confirmant sa supériorité du match aller (1-0, score cumulé 6-2).

"Nous sommes là pour essayer de gagner ce match. Aussi difficile que cela puisse paraître, c'est possible. Pas probable, mais possible", avait pourtant seriné Jürgen Klopp en conférence de presse d'avant-match. Malgré la montagne à renverser en raison de la défaite à domicile 5-2 au match aller, l'entraîneur des Reds l'assurait : la qualification restait possible.

Une première mi-temps intense

Sur le terrain aussi, ses joueurs affichent un visage conquérant dans les premiers instants. Salah montre l'exemple et va presser très haut la défense madrilène. Salah prend le dessus sur Rüdiger qui se retrouve au sol. L'Égyptien joue dans l'axe pour la course de Nunez qui bute sur Courtois dans la surface sur sa tentative du pied droit (7e).

Le Real cependant ne veut pas se contenter d'attendre son adversaire du soir. Le champion en titre monte en puissance et commence à imposer sa loi. Allisson s'illustre : d'abord en captant une frappe de 25 mètres de Toni Kroos (13e) puis en sauvant sur sa ligne un tir de Vinicius (15e). C'est ensuite la transversale qui garde les Reds dans le match sur une frappe puissante de Camavinga (25e).

Thibaut Courtois aussi doit s'illustrer dans un match qui va d'un but à l'autre. Il bloque une tête de Darwin Nunez (31e) puis place de magnifiques horizontales pour détourner la frappe horizontale de Daniel Carvajal (33e) et Gakpo (36e).

À mesure que les minutes passent, les espoirs de remontada s'amenuisent pour Liverpool. Mais au retour des vestiaires, c'est bien le Real Madrid qui manque de prendre l'avantage. Parti dans le dos de la défense, Vinicius donne le ballon à Benzema de l'extérieur du pied mais Van Dijk revient de nulle part (51e). Valverde puis Benzema se heurte ensuite à la muraille Alisson (53e).

Jürgen Klopp lance toute ses forces dans la bataille : Roberto Firmino remplace Darwin Nunez tandis que le jeune Eliott prend la place de Diego Jota. Mais les Reds restent impuissants à changer leur destin. C'est même Benzema qui finit par trouver la faille dans ce match. Alors que le Français est dos au but, le ballon est intercepté par Van Dijk. Vinicius récupère et remet à Benzema qui conclut (78e, 1-0).

Le remake de la finale 2022 de la Ligue des champions aboutit donc à la même conclusion : une victoire nette du Real Madrid qui avance en quarts de finale de sa compétition fétiche qu'il a déjà remportée 14 fois.

