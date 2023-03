Ligue des champions : le tirage au sort offre un choc Real Madrid - Chelsea et un choc italien

Le Real Madrid et Chelsea se sont déjà affrontés en quart de finale lors de la Ligue des champions 2022. © Reuters (Archives)

Texte par : FRANCE 24

Une moitié de tableau avec les chocs Manchester City - Bayern Munich et Real Madrid - Chelsea, et une autre aux couleurs italiennes (Benfica - Inter Milan et AC Milan - Naples). Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a rendu son verdict vendredi.