CAN-2024 : le Sénégal impressionne, la Tunisie invaincue et le Mali proche de la qualification

Lors de la troisième journée des éliminatoires pour la CAN-2024 en Côte d'Ivoire, plusieurs équipes ont fait un grand pas vers la qualification. Le Burkina Faso, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Gabon, la Zambie, l'Algérie, le Ghana et la Guinée-Bissau sont toujours invaincus et devraient bientôt composter leur ticket.

Groupe A : le Nigeria tombe à domicile, la Sierra Leone espère

La Guinée-Bissau est allée surprendre le Nigeria chez lui à Abuja dans le choc du groupe A. Malgré une domination des "Super Eagles", Mama Samba Baldé a inscrit le seul but de la rencontre pour les "Djurtus", leur permettant de prendre une longueur d'avance sur leurs adversaires au classement. Le match retour, ce lundi, s'annonce prometteur.

Derrière, la Sierra Leone et Sao Tomé-et-Principe ont d'abord fait match nul en Afrique de l'Ouest (2-2) puis la Sierra Leone a pris le meilleur sur son adversaire insulaire (0-2). Les "Leone Stars" ne sont qu'à un point du Nigeria et à deux de la Guinée-Bissau – mais avec un match de plus.

Groupe B : carton plein pour le Burkina

Le Burkina Faso s'est imposé in extremis contre le Togo (1-0), dernier du groupe, continuant ainsi sa série de victoire en éliminatoires de la CAN. Le joueur du Sheriff Tiraspol Abdoul Tapsoba a donné la victoire aux siens d'une tête.

L'autre match du groupe a donné lieu à un triste 0-0 entre le Cap-Vert et Eswatini.

Groupe C : le Cameroun cale contre la Namibie

Au stade Ahmadou-Ahidjo, le Cameroun a coincé contre la Namibie (1-1). Mis en danger par l'ouverture du score de Peter Shalulile, les "Lions indomptables" ont dû attendre l'égalisation d'Olivier Kemen à la 72e pour sauver un point. Les hommes de Rigobert Song peuvent blâmer leur maladresse, avec seulement deux tirs cadrés sur 17.

Le Burundi pour sa part n'a pas joué, le groupe C étant composé de seulement trois équipes depuis l'exclusion du Kenya de la compétition.

Groupe D : l'Égypte se reprend, la Guinée suit le mouvement

Dans le groupe le plus serré de tous à l'issue de la deuxième journée – toutes les équipes pointaient à trois points –, malheur aux vaincus. L'Égypte était prévenue après sa défaite en Éthiopie. Les "Pharaons" se sont parfaitement repris face au Malawi en l'emportant 2 à 0.

Dans l’autre rencontre du groupe, la Guinée s'est imposée sur le même score face à l’Éthiopie. Les Guinéens ont ouvert le score en première période avec un but de François Kamano avant que Mohamed Bayo double la mise en seconde période.

Groupe E : le Ghana in extremis, l'Angola deuxième

Il a fallu attendre les tout derniers instants du match pour que le Ghana remporte la victoire face à l'Angola. C'est Antoine Semenyo qui a délivré les siens à la 96e minute. Une victoire in extremis qui permet aux "Black Stars" de consolider leur première place avec sept points, tandis que l’Angola se retrouve en deuxième position avec quatre points.

Les "Antilopes noires" sont talonnées de près par la République centrafricaine, qui a giflé Madagascar (3-0) et compte également quatre points.

Groupe F : l'Algérie s'en sort bien, la Tanzanie vainqueur du derby est-africain

L'Algérie visait la passe de trois mais a failli tomber face à d'étonnants Nigériens. Les "Menas" ont ouvert le score face aux "Fennecs" grâce à Sosah en première période. Mais les hommes de Djamel Belmadi ont remis les pendules à l'heure en seconde période grâce à l'entrant Bounedjah et un coup de génie de la star Mahrez.

La Tanzanie se positionne à la deuxième place du groupe avec quatre points, après avoir battu l'Ouganda 1-0 dans le derby est-africain joué au Caire.

Groupe G : le Soudan du Sud rêve, le Mali toujours plus haut

Le Mali survole les éliminatoires. Les "Aigles" ont ajouté une victoire dans leur escarcelle en battant la Gambie 2 à 0. En comptant désormais neuf points, ils sont quasiment qualifiés pour la Côte d'Ivoire.

Derrière, après sa victoire contre le Congo (2-1), le Soudan du Sud pointe à la deuxième place grâce à la différence de buts. Les "Scorpions" peuvent rêver d'une première qualification pour la compétition reine du continent.

Groupe H : la Zambie reste première, Haller marque pour la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire, déjà qualifiée pour la CAN-2024 en tant que pays hôte, n'a pas tremblé face aux Comores (3-1). Un match au cours duquel Sébastien Haller, qui revient d'un cancer, a marqué pour son retour avec les "Éléphants".

De son côté, la Zambie s'est imposée face au Lesotho (3-1), confortant sa première place du groupe.

Groupe I : le Gabon prend la tête, la RD Congo dernière

Le Gabon a dû s'affairer pour arracher sa deuxième victoire dans le groupe I. Les "Panthères", longtemps stériles, ont dû attendre la 72e minute pour ouvrir le score et vaincre les "Crocodiles" du Soudan. À l'arrivée, les hommes de Patrice Neveu pointent à la première place avec sept points.

La RD Congo, en mauvaise posture après deux journées, s'est offert un peu d'air. Elle s'est remise sur les rails en s'imposant 3-1 à Lubumbashi face à la Mauritanie mais devra confirmer si elle veut s'extraire de la dernière place et se qualifier pour la Côte d'Ivoire.

Groupe J : la Tunisie invaincue

Première de la poule à l’entame de la rencontre, la Tunisie est désormais invaincue depuis trois matches et a confirmé sa solidité défensive en n'encaissant aucun but. Les "Aigles de Carthage" n'ont fait qu'une bouchée de la Libye (3-0) dans ce derby maghrébin.

Victorieuse contre le Botswana 2 à 0, la Guinée équatoriale occupe la deuxième place avec six points, tandis que les Botswanais sont derniers avec un seul point.

Groupe K : l'Afrique du Sud a tout gâché

Alors qu’elle menait 2-0, l'Afrique du Sud s’est fait rattraper par le Liberia, à 2-2. Les "Bafana Bafana" ne comptent qu'un seul point pour un seul match nul et devront battre le Liberia à Monrovia pour rester optimistes.

Comme le groupe C, le groupe K ne compte que trois équipes depuis l'expulsion du Zimbabwe de la compétition. La dernière équipe n'est autre que le Maroc, demi-finaliste du dernier Mondial, qui marche sur l'eau. Elle s'est offert une victoire de prestige face au Brésil en match amical (3-1).

Groupe L : le Sénégal impressionne

Le Sénégal, champion en titre, a montré toute sa puissance en battant le Mozambique 5 à 1. Une victoire qui permet aux "Lions de la Teranga" de se rapprocher de la qualification pour défendre ainsi leur titre. Les hommes d’Aliou Cissé n’ont besoin que d’un seul point pour composter leur ticket pour la Côte d’Ivoire.

Le Mozambique est deuxième avec quatre points et défiera une nouvelle fois les Sénégalais, cette fois à Maputo. Le Rwanda est troisième du groupe après son match nul 1-1 contre le Bénin.

