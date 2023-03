Bleues : ambitions, staff et retours… Les six enseignements des débuts d'Hervé Renard

NOUVELLE ÈRE

Hervé Renard a dévoilé, vendredi, la première liste de son ère à la tête de l'équipe de France féminine. La conférence de presse qui a suivi a livré quelques enseignements sur les ambitions de l'ancien sélectionneur du Maroc pour les Bleues.

Sa traditionnelle chemise blanche n'était pas de sortie pour ses débuts officiels à la tête de l'équipe de France féminine. Hervé Renard, intronisé sélectionneur des Bleues jeudi, a dévoilé vendredi 31 mars sa première liste avant de tenir une conférence de presse.

Arrivé dans un contexte difficile, après la fronde des stars Wendie Renard – avec qui il n'a aucun lien de parenté –, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ayant abouti à l'éviction de l'ancienne coach Corinne Diacre, il n'a pas éludé les sujets polémiques, fidèle à sa réputation. Il n'a pas eu non plus peur d'afficher ses ambitions.

1. Des objectifs audacieux

Dans un peu moins de quatre mois, Hervé Renard et les Bleues seront en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde. Malgré un laps de temps très court pour prendre le groupe France en main, Hervé Renard fait montre d'ambition en espérant briser le plafond de verre des Bleues, qui se sont arrêtées depuis plusieurs éditions en quarts de finale.

"Il faut au minimum rejoindre le dernier carré lors de la Coupe du monde et lors des JO", a-t-il notifié, n'oubliant pas les Jeux de Paris qui arriveront très vite, moins d'un an après le mondial. "On m'a aussi dit poliment 'Si vous avez l'opportunité de gagner, ne vous en privez pas'. J'ai répondu que j'étais venu pour ça."

"On peut réussir des grandes choses dans le football si nous sommes unis et avons un état d'esprit remarquable", a averti Hervé Renard, qui a aussi loué la qualité du groupe à sa disposition.

2. "Ce qui compte, c'est le présent et le futur"

"Ce qui s'est passé avant, je n'étais pas là, ça ne me regarde pas", a très vite écarté Hervé Renard. "On peut rendre hommage à Corinne Diacre, qui a obtenu de très bons résultats. Mais c'est une page qui se tourne, il faut qu'elle soit la plus positive possible".

Le double champion d'Afrique (Zambie en 2012 et Côte d'Ivoire en 2015) s'est montré déterminé à écrire très vite la nouvelle histoire des Bleues et noircir enfin les lignes du palmarès : "Je me focalise sur le présent et le futur."

Vis-à-vis des frondeuses, ces joueuses qui ont provoqué le départ de Corinne Diacre, Hervé Renard a adopté une attitude pragmatique : "La Fédération m'a remis une liste de joueuses présélectionnées où figuraient toutes les joueuses, j'ai estimé que la Fédération me donnait le feu vert."

3. Des retours en pagaille

C'était une des plus grosses interrogations de la liste d'Hervé Renard. Wendy Renard serait-elle de la partie, un mois après avoir lancé la fronde contre l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre et annoncé sa "mise en retrait" ? La réponse est oui. L'ancien entraîneur du Maroc compte sur la capitaine des Bleues, même s'il n'a pas indiqué s'il lui laisserait le brassard.

Absente depuis avril 2021 sur fond de conflit avec Corinne Diacre, sa coéquipière à l'OL, Eugénie Le Sommer, fait également partie de la première liste. La meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France – hommes et femmes confondus – va avoir l'occasion d'améliorer son record.

"Elle a une expérience incomparable. Quand on gagne huit Ligues des champions, on a performé au haut niveau", a loué le sélectionneur. "La concurrence est rude à Lyon, mais [Eugénie Le Sommer] est capable d'évoluer dans d'autres registres et d'être un joker de luxe sur des périodes courtes. Je la trouve très intelligente dans le jeu. C'était un plaisir de discuter avec elle et j'ai hâte de la voir à l'œuvre. Comme on dit, 'welcome back'."

Une autre Lyonnaise fait son retour : Amel Majri (66 sélections) retrouve un groupe France qu'elle n'a plus fréquenté depuis septembre 2021. Une grave blessure à un genou puis une période de congé maternité l'ont tenue éloignée des Bleues.

À 29 ans, Léa Le Garrec, milieu et capitaine de Fleury, va également avoir une nouvelle chance en sélection, plus de cinq années après sa dernière cape.

"Les qualités, elle les a, mais en équipe de France, c'est autre chose. Il faut qu'elle montre ce qu'elle sait faire. Je pense qu'elle a une carte à jouer dans ce groupe. Je pense que c'est important de lui redonner une chance, à elle de la saisir", a expliqué Hervé Renard.

4. À l'écoute des blessées

Preuve que tout est pardonné pour les frondeuses, Hervé Renard a dit et répété que Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et la défenseuse Griedge Mbock, associées au mouvement de rébellion contre Diacre, auraient eu leur place dans la liste si elles n'étaient pas blessées.

La première s'est fracturée la clavicule à Wolfsburg, lors de l'élimination du Paris SG en quart de finale de Ligue des champions. La seconde se remet d'une rupture d’un ligament du genou droit et d'une fissure au ménisque. La troisième se remet également d'une blessure au genou.

"J'ai surtout appelé les blessées qui ne seront pas dans la liste. Cela me paraît important de leur montrer que je les considère et de leur faire savoir que j'attends leur retour. Pour celles qui seront dans la liste, il n'y a pas besoin de coup de fil. Je les verrai", a déclaré Hervé Renard, qui espère qu'elles seront remises à temps pour la Coupe du monde.

Le sélectionneur garde aussi le lien avec Amandine Henry, autre bannie de l'époque Diacre, actuellement sur le flanc : "Je voulais voir comment elle allait, son état d'esprit, même si actuellement, elle est blessée. J'ai été rassuré sur ce point. Elle est en phase de retour. Elle fait partie des joueuses susceptibles d'être présélectionnées pour cette Coupe du monde."

5. Un staff essentiel

Le nouveau patron des Bleues a officiellement intronisé son staff pour les échéances à venir. Il est arrivé avec Laurent Bonadéi et David Ducci, des proches qui l'accompagnaient en Arabie saoudite.

Pour compenser son inexpérience dans le football féminin, il pourra compter sur Éric Blahic, qui connaît les Bleues pour avoir été l'adjoint de Corinne Diacre entre janvier 2020 et juin 2021, et Gilles Fouache, entraîneur des gardiennes tricolores depuis 2018, conservé pour ses compétences louées par les joueuses. Pas un mal, le sélectionneur ayant écorché quelques noms au moment d'égrener la liste même s'il se targue de "suivre les grandes compétitions" depuis 2014.

Thomas Pavillon, qui était jusqu'ici avec l'équipe de France U23 féminine, prendra en charge la préparation physique, et se verra adjoindre une assistante.

"Tous les membres du staff ont une importance capitale pour que tout fonctionne le mieux possible", a expliqué Hervé Renard, qui a notamment souligné l'énorme apport de Blahic au moment de composer sa première liste.

6. Pas de Kheira Hamraoui

"Je pourrais faire une réponse politique… Je n'étais pas là, j'étais en Arabie saoudite, donc je n'ai pas suivi l'affaire... Mais ce n'est pas vrai, je ne me défile pas", a déclaré Hervé Renard au sujet de l'absence de Kheira Hamraoui dans la liste.

L'affaire rocambolesque de l'agression de la milieu de terrain en novembre 2021 continue de laisser des traces dans le vestiaire des Bleues. Hamraoui s'est en effet mis à dos Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, des proches d'Aminata Diallo, suspectée d'avoir commandité l'agression et mise en examen dans cette affaire. Si Hervé Renard compte davantage sur Katoto et Diani que Hamraoui, il défend un choix avant tout "sportif".

"Après, quand on forme un groupe, il y a plein d'éléments à prendre en considération…", concède-t-il au sujet de l'épineuse affaire. " Il faut affiner ses choix et donner une liste, elle est sans Kheira aujourd'hui."

