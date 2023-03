Bleues : Hervé Renard rappelle Wendie Renard et Eugénie Le Sommer pour sa première liste

Devenue en 2019 la meilleure buteuse de l’histoire de l’Équipe de France, Eugénie Le Sommer, est de retour chez les Bleues après deux ans de mise à l'écart. © Sylvain Thomas, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 3 mn

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine a dévoilé vendredi sa liste en vue des matches amicaux de préparation au Mondial-2023. Parmi les joueuses retenues figurent la capitaine Wendie Renard, qui avait récemment claqué la porte, et Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire de la sélection, qui était écartée depuis près de deux ans. "Une page qui se tourne, il faut qu'elle soit la plus positive possible", a dit Hervé Renard, nommé après le limogeage de Corinne Diacre.