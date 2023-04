Le PSG et Lionel Messi : et l'amour s'en va

INSTANCE DE DIVORCE

Au fil des semaines, la prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain paraît de plus en plus compromise. Victime du désamour des supporters qui lui reprochent son manque d'implication, le capitaine de l'Argentine pourrait déménager en fin de saison.

"Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça n'suffit pas toujours de s'aimer bien…" La fin de l'histoire entre Lionel Messi et le PSG ressemble chaque jour un peu plus à une chanson de Joe Dassin : un lent divorce "qui se passe un peu trop bien".

Le contraste est lourd avec l'optimisme qui régnait juste avant le Mondial-2022 au Qatar. Entre Paris et la star, on ne parlait que détails à régler concernant la prolongation de son contrat. Las. Des sifflets contre l'Argentin sont descendus des tribunes dimanche lors du match perdu contre Lyon (1-0), où il n'a qu'en de rares occasions montré son génie et a joué parfois en marchant.

"La dynamique a complètement changé avec le PSG qui pousse moins pour renouveler, l'attitude des supporters a complètement changé la donne", affirme une source proche du club à l'AFP. Le départ de Lionel Messi est désormais "beaucoup plus probable, mais pas certain".

Un échec sportif à Paris

Source de tous les fantasmes à la signature de l'Argentin à Paris, la si prestigieuse "MNM" Messi-Neymar-Kylian Mbappé pourrait se terminer sur un échec sportif : avec son trio magique, le PSG n'a remporté qu'un championnat de France. Il est bien placé pour le gagner à nouveau cette saison mais reste sur deux défaites d'affilée à domicile, contre Rennes (2-0) puis Lyon, tandis que Lens et l'OM se montrent toujours dangereux. En Coupe de France, compétition-reine de Paris si il en est, ce n'est guère mieux : deux éliminations depuis l'arrivée de Messi.

💬 Christophe Galtier : « Je trouve que les sifflets (envers Lionel Messi) sont très durs parce que Leo est un joueur qui donne beaucoup. »#PSGOL pic.twitter.com/lOqdr7O1LN — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 2, 2023

Cependant, c'est surtout en Ligue des champions que le bât blesse. Avec Lionel Messi, le PSG était censé enfin passer un cap mental. Or, il reste sur deux éliminations de rang en huitièmes de finale. Plus proche de la régression que de la progression. Il est par exemple comme d'autres coéquipiers passé à côté de ses 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0/2-0).

D'ailleurs la greffe de la superstar semble n'avoir jamais totalement pris, malgré quelques jolis moments, son but contre Manchester City à l'automne 2021 ou un coup franc de la dernière seconde contre Lille (4-3), le 19 février, un soir où il n'avait pas montré grand-chose d'autre mais avait offert la victoire en champion, un bon résumé de son génie intermittent à Paris.

Les sifflets, crime de lèse-majesté

Aux yeux de nombreux supporters parisiens, la "Pulga" symbolise les mauvais choix de la direction, plus politiques et marketings, que sportifs. Et quand Messi échoue à briller en Ligue des champions, c'est souvent à lui qu'ils s'en prennent. C'était déjà le cas après l'élimination contre Madrid en 2022. Des sifflets qui avaient à l'époque blessé le joueur et choqué en Argentine. La cuvée 2023 des huées ne passe pas mieux

"Après avoir été vénéré en Argentine, il a été harcelé à Paris", écrit le journal Clarín. Au Parc des princes, le champion du monde de 35 ans "a été reçu avec un mélange de sifflets et d'indifférence, une situation qui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, continue de surprendre", rapporte le journal sportif argentin Olé.

Brillant avant la Coupe du monde, Messi l'est bien moins avec le maillot rouge et bleu depuis qu'il a enfin remporté le Graal, à sa cinquième tentative, contre la France de Kylian Mbappé.

🗣️ "Les sifflets à l'encontre de Messi ne sont pas vraiment contre lui. Personne ne peut siffler Messi."



Adulé en Argentine, critiqué au PSG, retour sur le contraste saisissant que vit actuellement le septuple Ballon d'Or en France.#PSG I #Messi I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/Yp1cxUZmAI — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 2, 2023

"L'Argentine était un havre de paix pour Leo. Un endroit pour se sentir en sécurité. Au PSG, il a perdu cette condition, après le fiasco de la Ligue des champions. Mbappé est Dieu dans le club mais l'homme de Rosario ne fait pas l'unanimité", affirme le quotidien sportif barcelonais Mundo Deportivo.

Fin de l'ère bling-bling ?

Les propriétaires qatariens n'ont pas perdu de vue les avantages d'avoir le septuple Ballon d'Or sous contrat. Son arrivée à Paris, où il avait été accueilli comme un empereur, a contribué à exposer la Ligue 1, a dopé le marchandisage et fait parler du club dans le monde entier. Mais au sein de la direction parisienne, la question se pose de conserver un joueur qui aura 36 ans à la fin de son contrat, qui pèse 40 millions d'euros par an sur la masse salariale d'un club surveillé de près par le fair play financier.

De source interne citée par l'Equipe, le club pourrait proposer une légère baisse de salaire à son n°30, ce qui l'inciterait à partir. Les négociations pour prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2024, devraient occuper l'été parisien, qui doit aussi réfléchir à l'avenir de son entraîneur, Christophe Galtier, et son conseiller football, Luis Campos.

Leur arrivée à l'été 2022 était censé marquer un tournant dans la politique sportive du PSG. Une politique construite autour de sa star Kylian Mbappé et d'un projet moins "bling-bling", plus tourné vers le vivier d'Île-de-France, deuxième "producteur" mondial de footballeurs professionnels après la région de São Paulo (Brésil). La promesse sera-t-elle finalement tenue à l'été 2023 ?

"Laisser partir Messi serait la continuation de ce changement culturel", explique cette source, "mais les supporters vont devoir s'adapter car on ne peut pas avoir les deux. Si vous optez pour la jeunesse, cela signifie que les résultats ne seront pas automatiques. Il faudra qu'ils soient patients".

Le Barça, les États-Unis ou l'Arabie saoudite ?

S'il ne reste pas à Paris, Leo Messi a l'embarras du choix pour ses dernières années. Le Barça, sa maison pendant toute sa carrière lui fait de l'œil, alors que les fans des Cules rêveraient d'un retour au bercail de la "Pulga".

"La possibilité que Leo Messi puisse rejoindre le Barça à partir du 1er juillet est une idée qui, sur le plan émotionnel, comblerait de joie de nombreux Catalans. Pas tous, mais une grande majorité qui se sont retrouvés avec une boule dans la gorge et le cœur lourd en voyant comment le joueur qui a marqué le plus de buts (de l'histoire du club) - et quels buts - [...] est parti par la petite porte, désolé, et sans avoir dit au revoir à ses fans du Camp Nou", résumait ainsi dans un edito Fernando Polo, directeur adjoint du Mundo Deportivo.

Reste que le Barça est le seul club européen ouvertement intéressé par la star vieillissante. Mais, pour ce qui serait alors une pré-retraite, Messi a d'autres options : le club d'Al-Hilal, champion en titre du championnat d'Arabie saoudite, aurait commencé à discuter avec le père de la star. Le royaume saoudien, en pleine offensive diplomatico-sportive, voudrait voir un dernier duel légendaire entre l'Argentin et Cristiano Ronaldo, désormais pensionnaire d'Al-Nassr.

Enfin, l'hypothèse qui revient le plus souvent est un départ pour la MLS en Amérique du Nord, destination à la mode pour les futurs retraités du football. L'Inter Miami fait des pieds et des mains pour l'accueillir et le club serait même prêt à recourir à un montage financier farfelu pour qu'il vienne aux Etats-Unis : l'idée serait que chaque franchise du championnat participe aux émoluments. L'argument étant que toutes les équipes du championnat profiteraient du rayonnement de l'Argentin sur la MLS.

Loin de Paris, Messi n'a pas fini de provoquer la folie.

