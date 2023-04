Football : les Bleues l'emportent contre les Canadiennes à trois mois du Mondial

L'équipe de France féminine s'est imposée 2-1, grâce à Grace Geyoro et Léa Le Garrec, contre le Canada en amical, mardi soir, au Mans. Une deuxième victoire pour le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, de bon augure pour la Coupe du Monde.

Deuxième match réussi pour le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard. Quatre jours après sa victoire contre la Colombie (5-2), l'équipe de France féminine a obtenu une victoire référence contre les championnes olympiques canadiennes en amical (2-1), mardi 11 avril au Mans (ouest). Un succès bienvenu à trois mois du Mondial, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août.

Les coéquipières de Wendie Renard ont confisqué le ballon au Canada en début de match. Mais sur les rares incursions canadiennes, les Françaises ont été en difficulté, à l'image d'un débordement de Grosso et d'une frappe de Sinclair, bien repoussée par Picaud (5e), qui fêtait sa deuxième sélection.

Dans le second acte, le match s'est emballé. Le Sommer a fait trembler la barre sur une tête bien placée. Quatre minutes plus tard, les Bleues ont enfin trouvé la faille. Delphine Cascarino a réalisé un festival, a centré et a trouvé Geyoro dans la surface. Cette dernière reprend de la tête et a ouvert le score (51e).

Les joueuses de Hervé Renard ont profité ensuite d'une erreur de la gardienne canadienne Sheridan pour aggraver la marque. Six ans après sa dernière sélection, Léa Le Garrec frappe de loin et inscrit le deuxième but tricolore (64e). Constance Picaud, la gardienne de l'équipe de France, a elle aussi commis une erreur, rapidement sanctionnée par Jordyn Huitema (71e), qui a permis de réduire le score pour le Canada. Les Bleues poursuivent ainsi sereinement leur chemin vers la Coupe du monde.

