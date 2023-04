Foot européen : Arsenal perd encore du terrain, le PSG fait un pas décisif vers le titre

TOUR DES STADES

En Espagne, si le Barça reste largement leader, l'Atletico Madrid continue d'empiler les victoires, grâce notamment à un Antoine Griezmann des grands jours. En Italie, Naples fait du surplace, tandis qu'en Angleterre, Arsenal a de nouveau été freiné ce week-end après avoir mené le score par deux buts d'écart. En France, le PSG a remporté le match au sommet contre le RC Lens, rapidement réduit à 10.

Sans pitié avec le RC Lens, le PSG file vers le titre, l’OM récupère la 2e place

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers son 11e titre de champion de France après avoir battu, samedi au Parc des Princes, son dauphin, le RC Lens (3-1), lors de la 31e journée de Ligue 1. En supériorité numérique pendant 70 minutes, les Parisiens (leaders avec 72 points), qui restaient sur deux défaites de rang à domicile, n’ont pas laissé passer l’occasion, grâce notamment à un Kylian Mbappé buteur et passeur.

Ce succès a fait les affaires de l'Olympique de Marseille, facile vainqueur d'une impuissante équipe de Troyes (3-1), dimanche au stade Vélodrome, devant un public qui a savouré les deux premiers buts de Vitinha, la recrue la plus chère de l’histoire du club. En plus d’avoir récupéré la deuxième place du classement (64 points contre 63 pour les Sang et Or), les Phocéens ont mis fin à longue série de matchs sans victoire à domicile en championnat, la dernière remontant au 14 janvier, contre Lorient (3-1).

De son côté, l’AS Monaco a renoué avec la victoire de belle manière, dimanche, contre Lorient (3-1) et revient ainsi à deux points de Lens.

Dans la lutte pour le maintien, le finaliste de la Coupe de France, le FC Nantes, battu à Auxerre (2-1), continue de s'enfoncer dangereusement avec seulement deux points d'avance sur le RC Strasbourg (17e), vainqueur d'Ajaccio (3-1) dans un duel de relégables.

L e Barça toujours muet, Griezmann porte l'Atletico

Déjà tenu en échec par Gérone le week-end dernier, le FC Barcelone a encore été accroché à Getafe (0-0), dimanche, lors de la 29e journée du championnat d’Espagne. Le leader catalan reste largement en tête du classement avec onze points d’avance sur le Real Madrid (62 points), revenu victorieux d’un déplacement à Cadix (0-2).

Les Merengue voient toujours dans leur rétroviseur, deux points derrière, l'Atlético Madrid qui a remporté une sixième victoire de rang contre Almeria (2-1). C’est un doublé du Français Antoine Griezmann qui a offert ce succès aux Rojiblancos et restent sur un impressionnant bilan de trois nuls et dix victoires.

En bas de classement, le FC Séville a pris ses distances avec la zone rouge en s’offrant un succès capital à Valence (0-2). Les Andalous remontent au 12e rang avec huit longueurs d'avance sur son adversaire du soir, premier relégable.

Statu quo en tête, le Bayern version Tuchel déçoit encore

À l’occasion de la 28e journée du championnat d'Allemagne, aucune des trois équipes de tête n’est parvenue à s’imposer, alors qu’elles affrontaient des clubs engagés dans la lutte pour le maintien. Le Bayern Munich (59 points), le Borussia Dortmund (57 points) et l'Union Berlin (52 points) ont été contraints de partager les points avec respectivement Hoffenheim (1-1), Stuttgart (3-3) et Bochum (1-1).

En cinq matches, le Bayern de Thomas Tuchel s'est imposé à deux reprises (contre Dortmund 4-2 et à Fribourg 1-0), pour deux défaites (à Manchester City 3-0 en Ligue des champions et contre Fribourg 2-1 en Coupe) et un match nul.

Vainqueurs respectifs contre Augsbourg (3-2) samedi et à Brême (2-1) dimanche, le RB Leipzig (51 points) et Fribourg (50 points) réalisent la bonne opération de la journée.

Naples freiné, la Lazio et la Roma font le plein de points

Neutralisé samedi par le relégable Vérone (0-0) dans un match comptant pour la 30e journée de Serie A, et ce malgré le retour de son serial buteur Victor Osimhen, Naples conserve une confortable avance en tête du classement sur son dauphin (75 points contre 61 points), la Lazio Rome, qui l'a emporté 3-0 à la Spezia vendredi.

De son côté, l'AS Rome de José Mourinho a conforté sa troisième place (56 points) en s'imposant à domicile contre l'Udinese (3-0) alors que l'AC Milan (4e, 53 points) a été accroché à Bologne (1-1) avec une équipe B, et que l'Inter Milan (5e, 51 points) a été piégé sur sa pelouse par Monza (0-1). Les Nerazzuri, aux portes d’une demi-finale de Ligue des Champions, viennent d’enchaîner 5 matches sans victoire en Serie A, dont 4 défaites.

En manque d'inspiration, la Juventus Turin s'est inclinée sur le terrain de Sassuolo (1-0). La qualification en Ligue des Champions s'éloigne un peu plus pour les Bianconeri (7e, 44 points).

Manchester City fond sur Arsenal, Man U monte sur le podium

Malgré un départ canon et une avance de deux buts, comme face à Liverpool la semaine dernière, Arsenal a concédé un nul sur la pelouse de West Ham (2-2), dimanche, lors de la 31e journée de Premier League. Les Gunners ne comptent plus qu’une avance de 4 points sur l’irrésistible Manchester City (70 points avec un match en retard à disputer) avant un déplacement crucial à l'Etihad dans 10 jours. Les hommes de Pep Guardiola se sont aisément imposés contre le relégable Leicester City (3-1), avec un nouveau record à la clé pour leur buteur Erling Haaland, qui a égalé le nombre de buts inscrits sur une saison à 38 journées (32 réalisations).

Manchester United net vainqueur à Nottingham (2-0) remonte sur le podium aux dépens de Newcastle sèchement battu à Aston Villa (3-0). Le club de Birmingham, entraîné par Unai Emery, enchaine un huitième match sans défaite (7 victoires, 1 nul) et se retrouve aux portes de l'Europe, sixième à trois longueurs de Tottenham, battu chez lui par Bournemouth (2-3).

