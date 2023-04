NOUVELLE ÈRE

Football : reportage aux côtés de l’équipe de France féminine version Hervé Renard

01:59 Dans un peu moins de quatre mois, Hervé Renard et les Bleues seront en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde. © FFF

Les Bleues ont achevé la semaine dernière leur premier rassemblement sous les ordres d’Hervé Renard, le nouveau sélectionneur avec 2 victoires en match amical contre la Colombie et le Canada. Une nouvelle ère s’est ouverte après les polémiques et l’éviction de Corine Diacre, avec en ligne de mire la Coupe du monde cet été. Reportage de Natalia Ruiz Giraldo et Cédric Ferreira